Пожар в защитена местност край Тутракан

Пожар се разгоря на територията на защитена местност „Калимок – Бръшлен“. По приблизителна оценка огънят е засегнал площ от около 850 декара. Гъстият дим се вижда от километри, съобщава Нова тв.
Първият подаден сигнал е за пожар в землището между селата Нова Черна и Цар Самуил. Местността е труднодостъпна - има предимно блата. Това затруднява и достъпа на пожарните автомобили и на друга тежка техника.
От пожарната в Тутракан съобщиха, че те са 7 или 8. Единственото, което могат да направят огнеборците на този етап, е да осигурят дежурство, така че да не позволят пожарът да се разпространи и да достигне населените места.
Заместник-кмета на града Милен Маринов посочи, че на този етап няма опасност за населението в района.
Защитената местност „Калимок – Бръшлен“ е една от най-големите в страната. Тя е местообитание на хиляди защитени животински и растителни видове. Тук се намира и най-голямата колония на къдроглави пеликани. Според еколозите мястото на пожара е на около 3 км от тях и засега птиците не са в опасност. Орнитолози съобщиха, че има около 60 двойки с поне 100 малки.
