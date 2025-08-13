Новини
Пожар в защитена местност край Тутракан

13 Август, 2025 19:28 538 7

  • къдроглав пеликан-
  • тутракан-
  • пожар

Тя е дом на най-голямата колония къдроглави пеликани

Пожар в защитена местност край Тутракан - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар се разгоря на територията на защитена местност „Калимок – Бръшлен“. По приблизителна оценка огънят е засегнал площ от около 850 декара. Гъстият дим се вижда от километри, съобщава Нова тв.

Първият подаден сигнал е за пожар в землището между селата Нова Черна и Цар Самуил. Местността е труднодостъпна - има предимно блата. Това затруднява и достъпа на пожарните автомобили и на друга тежка техника.

От пожарната в Тутракан съобщиха, че те са 7 или 8. Единственото, което могат да направят огнеборците на този етап, е да осигурят дежурство, така че да не позволят пожарът да се разпространи и да достигне населените места.

Заместник-кмета на града Милен Маринов посочи, че на този етап няма опасност за населението в района.

Защитената местност „Калимок – Бръшлен“ е една от най-големите в страната. Тя е местообитание на хиляди защитени животински и растителни видове. Тук се намира и най-голямата колония на къдроглави пеликани. Според еколозите мястото на пожара е на около 3 км от тях и засега птиците не са в опасност. Орнитолози съобщиха, че има около 60 двойки с поне 100 малки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде бе

    1 1 Отговор
    Не изгоре ли вече кочината?

    Коментиран от #3

    19:32 13.08.2025

  • 2 Ветеран от Протеста

    3 1 Отговор
    Хиляди декари и нито един осъден активист на " Възраждане " след всички заплахи на Копейката за подпалване...

    19:32 13.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    в Тутракан се намира Долината на Царете, което всъщност е кръчма в мазе, а там е намерена мумията на Тутракамон, местен пияница

    19:38 13.08.2025

  • 5 бай Начо

    3 0 Отговор
    Всички са умишлени пожари.Никога България не е горяла по този начин.Дори и когато имаше парни локомотиви които кръстосваха страната.

    20:06 13.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бгполитик

    0 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    20:30 13.08.2025

