Полша инвестира 3,8 млрд. долара за модернизация на Ф-16

Полша сключи сделка за 3,8 милиарда долара за модернизация на военновъздушния си флот от изтребители Ф-16, съобщава Ройтерс, позовавайки се на изявление на полския министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предава БТА.

От началото на войната в Украйна страната увеличава разходите си за отбрана и планира през 2026 г. да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за въоръжените сили.

Военновъздушните сили на Полша разполагат с 48 изтребителя Ф-16 С/D Блок 52+, доставени между 2006 и 2008 г., съобщава полската агенция ПАП.

Министър Кошиняк-Камиш уточни, че модернизацията ще се извърши във военния авиозавод в Бидгошч. „Настоящите способности на Ф-16 във вариант C/D са добри, но 20 години по-късно вече са недостатъчни срещу съвременните заплахи“, отбеляза той.

Министърът подчерта необходимостта от подобряване на разузнавателните способности, комуникацията и интеграцията с многоцелевите стелт изтребители Ф-35, танковете M1 Abrams и хеликоптерите „Апачи“. Целта е полските военновъздушни сили да могат да оперират ефективно във всички области на бойните действия.

По-рано този месец Полша сключи и втора сделка на стойност няколко милиарда долара с южнокорейската промишлена група Hyundai Rotem за доставка на танкове.