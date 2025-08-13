Новини
Полша инвестира 3,8 млрд. долара за модернизация на Ф-16

Полша инвестира 3,8 млрд. долара за модернизация на Ф-16

13 Август, 2025 18:59 892 43

Военновъздушните сили ще бъдат обновени, за да отговарят на съвременните заплахи

Полша инвестира 3,8 млрд. долара за модернизация на Ф-16 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Полша сключи сделка за 3,8 милиарда долара за модернизация на военновъздушния си флот от изтребители Ф-16, съобщава Ройтерс, позовавайки се на изявление на полския министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предава БТА.

От началото на войната в Украйна страната увеличава разходите си за отбрана и планира през 2026 г. да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за въоръжените сили.

Военновъздушните сили на Полша разполагат с 48 изтребителя Ф-16 С/D Блок 52+, доставени между 2006 и 2008 г., съобщава полската агенция ПАП.

Министър Кошиняк-Камиш уточни, че модернизацията ще се извърши във военния авиозавод в Бидгошч. „Настоящите способности на Ф-16 във вариант C/D са добри, но 20 години по-късно вече са недостатъчни срещу съвременните заплахи“, отбеляза той.

Министърът подчерта необходимостта от подобряване на разузнавателните способности, комуникацията и интеграцията с многоцелевите стелт изтребители Ф-35, танковете M1 Abrams и хеликоптерите „Апачи“. Целта е полските военновъздушни сили да могат да оперират ефективно във всички области на бойните действия.

По-рано този месец Полша сключи и втора сделка на стойност няколко милиарда долара с южнокорейската промишлена група Hyundai Rotem за доставка на танкове.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 8 Отговор
    полша да върне нашите миг 29 които й оставихме за ремонт

    Коментиран от #11, #17

    19:00 13.08.2025

  • 2 Атина Палада

    5 8 Отговор
    и нашият Ф-16 ще бомбандира Москва

    Коментиран от #6, #15, #42

    19:00 13.08.2025

  • 3 оня с коня

    16 6 Отговор
    Поляците откраднаха от България 6 - броя самолети Миг 29 и соросите в България си траят. Къде са Бг миговете оставени преди 5 години в Полша за модернизация питам къде са бе сороси продажни?

    Коментиран от #9

    19:00 13.08.2025

  • 4 БРАТЯ ПОЛЯЦИ

    9 6 Отговор
    Елате ремонтирайте нашата Ф-КА. А дано литне.

    Коментиран от #29

    19:01 13.08.2025

  • 5 И ние имаме нужда

    9 5 Отговор
    Направо да им пратим и нашите, че като гледам вече имат нужда от модернизация.

    19:01 13.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руснаков

    9 5 Отговор
    Русия разположи ядрено оръжие в Беларус,реципрочно НАТО да разположи в Полша.

    19:01 13.08.2025

  • 8 Пич

    9 2 Отговор
    Наслагали са им автоматични тегличи...???!!!

    19:01 13.08.2025

  • 9 Копейкин Костя

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    В Украйна са. Питай През-ден-та и вицето!

    19:02 13.08.2025

  • 10 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Полша е затънала в дългове ,но комисионните от ВПК са много добри.

    19:02 13.08.2025

  • 11 🥹🥹🥹

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да те върнат и теб в Русията заедно с миговете които може да си ги завреш в ….

    19:03 13.08.2025

  • 12 гост

    2 7 Отговор
    СЗО умолява проруските ТРОЛейбуси да не стоят много на слънце,отделно да си лият хапчетата,предписани от главният лекар на Карлуково...

    Коментиран от #27

    19:04 13.08.2025

  • 13 Айде

    4 0 Отговор
    пак, явно комарите от р. Висла са голяма досада.

    19:04 13.08.2025

  • 14 Е ДА АМА!!!

    6 2 Отговор
    самолетът на снимката обаче не е f16, а F 18 суперхорнет…сиреч стършел разликата е катомежду тойота и лексус!!!

    Коментиран от #18

    19:05 13.08.2025

  • 15 Хохи Бохо

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Аре първо да литнат щото са тотал щета, а новият брат не бърза за ремонта им след първите им полети. Ко ша кайш?

    19:05 13.08.2025

  • 16 чрез нови заеми и дългове като тука

    3 1 Отговор
    Полша инвестира 3,8 млрд. долара за модернизация на Ф-16

    19:06 13.08.2025

  • 17 както и укрите

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    дето преди войната им дадоха 6 броя самолети АН за ремонт и 10 милиона долара
    и сега нищо не са върнали
    и за капак гробарите теглиха нов заем за да го харижат на бункера

    Коментиран от #25

    19:09 13.08.2025

  • 18 Мунчо от село Бузовград

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Е ДА АМА!!!":

    Бих казал Ф15.

    Коментиран от #26

    19:15 13.08.2025

  • 19 Хора бдете!

    1 3 Отговор
    Ако имате познати русофили и ги намирате за читави, пазете ги.Крийте ги по мази и тавани!Че догодина като стане голямата войнъ и дойдат братята поляци и братята украинци те няма да им простят! Събирайте пари ако може да ги откупите.Настъпва масов руофилско-болшевишки моррр!

    19:17 13.08.2025

  • 20 оня с коня

    3 6 Отговор
    Нащите Ф-16 Блок 70 в сравнение с 20-годишните Полски/Блок 52/ са като да се сравнява Ферари с Голф.Всъщност ЕДИНСТВЕНО България на Балканския Полуостров има чисто нови Самолети!

    Коментиран от #23, #31

    19:17 13.08.2025

  • 21 БОЛШЕВИК

    1 0 Отговор
    Европа и ЕС си отиват, пуделите почнаха ли да се въоръжават следва обедняване на народите, инфлация, безработица и глад и избухване на граждански конфликти в държавите.

    19:18 13.08.2025

  • 22 ХАРТИЯ

    3 0 Отговор
    3.7 МИЛИАРДА ИЛИ 37 МИЛИАРДА= ВСЕ СЪЩИТЕ ХАРТИЙКИ.

    19:20 13.08.2025

  • 23 оня с х.я

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Абе Ломски ,откога дивите мокри власи и от изтребители взехте да разбирате ,карай си каруцата с коня и не се втелявай.Нали съм ти казал ,оня моя е класи над вас .

    19:24 13.08.2025

  • 24 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    лека нощ

    19:25 13.08.2025

  • 25 град КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "както и укрите":

    да върнат и картографския ни самолет че и него отвлякоха

    19:25 13.08.2025

  • 26 ДА АМА

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мунчо от село Бузовград":

    F15 са спарки…двама човека в кабината… това е F18 хорнет с базиране на сушата…щото бая от БАЯ ОТ ГЕЗИ ЕФКИ 18 основно излитат от самолетоносачи. Впрочем в топ ган главния герой лети на ф15 и има втори член на екипажа.

    Коментиран от #37

    19:26 13.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Караджата

    1 1 Отговор
    Това не са инвестиции,а разходи.

    19:28 13.08.2025

  • 29 Саша Грей

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "БРАТЯ ПОЛЯЦИ":

    За целта Румбата трябва да ходи при Пуси да си вземе платката.

    Коментиран от #30

    19:29 13.08.2025

  • 30 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Саша Грей":

    Сашке ,кво ще кажеш романтично да те посетя в дивия ...?

    19:32 13.08.2025

  • 31 Руснаков

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Къде ги имаме бе малчо,единствено на хартия ..?

    Коментиран от #32

    19:33 13.08.2025

  • 32 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Руснаков":

    БЯХА "чертежи" поръчаните ни самолети,вече 2 пристигнаха,до края на Годината /4 месеца/ - още 6 броя,след Тях - ОЩЕ 8.Ама актуализирайте се самостоятелно бе,а не да чакате други да ви ограмотяват!

    Коментиран от #38

    19:41 13.08.2025

  • 33 смешници

    0 1 Отговор
    и тия си купуват чертежи

    19:42 13.08.2025

  • 34 ФЕЙК

    3 1 Отговор
    Ели, ти в кои ВВС /да се чете Би би си/ служи? Сигурно си шофирала няколко модела самолети и отлично ги познаваш щом си изтъпанчила тази снимка на този двумоторник за Фъ-16 ?

    19:42 13.08.2025

  • 35 САМОУБИЙСТВО НА ГЛУПАЦИ

    2 1 Отговор
    И С ТОВА ЩЕ СИ ОСТАНЕТЕ !!!
    И СЕГА СЕРИОЗНО :
    НЕ СИ ДАВАЙТЕ ПАРИТЕ НА ВЯТЪРА , ВЛОЖЕТЕ ГИ В БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ХОРАТА!!!!
    НИКОЙ ВАС НЯМА ДА ВИ НАПАДА , ЗАБЛУЖДАВАТ ВИ , ЛЪЖАТ ВИ ЗА ДА СИ ХАРЧИТЕ ПАРИТЕ ЗА ВОЕННИ ИГРАЧКИ ЗА МИЛЯРДИ ! ЖИВЕЙТЕ СИ СПОКОЙНО НЕ СИ ВКАРВАЙТЕ НЕНУЖНО ТРЕПЕРЕНЕ, НЯМА ДА ВИ ТРЯБВАТ ! НЕ РАЗБИРАТЕ ЛИ , ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА НЕЛЕПА ИЗМАМА !!!!!
    ВИЖ ,ДРУГ Е ВЪПРОСА АКО ВИ НАРЕДАТ ДА СТЕ ПОРЕДНОТО ЖЕРТВЕНО ПРОКСИ КАТО "ЩАСТЛИВАТА НТЮФСКА УКРАЙНА", ЖЪНЕЩА "УСПЕХИ "!!!
    А ТОВА ЗАВИСИ ОТ ОНОВА СИВОТО В-ВО В КРАТУНИТЕ НА ПОЛИТУМНИЦИТЕ!!!

    19:46 13.08.2025

  • 36 И БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИРА

    2 1 Отговор
    В Ф-КИ на старо дето не летят. Всъщност Боко си купи един мандат.

    19:48 13.08.2025

  • 37 Мунчо от село Бузовград

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "ДА АМА":

    На снимката виждам двама пилоти в кокпита.
    Може да греша,защото съм без очила(8 диоптъра).
    Но ясно виждам(пак без очила),че вертикалните стабилизатори са вертикални,а не с наклон като на Ф18.
    Признавам ,аматьор съм,но мога да се обзаложа,че самолетът на снимката е Ф15.

    19:55 13.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пък аз

    2 0 Отговор
    само за 38.0 лв модернизирах своето Трабанче - хартия и лепило. Използвах сребриста хартия - сега прилича на Мерцедес. Вярно, като седна пак не чувам - коленете ми запушват ушите. Ама аз с това съм свикнал. Иначе шума от ревящия двигател ме оглушава.
    И не. Не съм Соломон Паси. Оня никаквец си постави Трабанта в музей ......

    20:04 13.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Перо

    2 1 Отговор
    Каква модернизация на самолет от 1974 г., тавана е блок 70 и това е модификация клас 4, а вече излизат клас 6!

    20:06 13.08.2025

  • 42 Хи хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    атинаПръдлътъ, крадлата на никове

    нашия Фк16 най много да си бомбардира колесника докато клечи в хангара......

    20:07 13.08.2025

  • 43 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Руснаков":

    И с моя ник пишат един-двама,но няма се сърдим щото какви Пее..си ще са,ако не пишат с чужди никове?:)

    20:10 13.08.2025

