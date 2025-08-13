Русия и Беларус планират учения с хиперзвуковата ракета „Орешник“

Съвместните военни маневри на руската и беларуската армия през септември ще включват учения за използване на ядрени оръжия и на произведената в Русия хиперзвукова ракета със среден обсег „Орешник“, съобщи беларуският министър на отбраната Виктор Хренин, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Коментарите на Хренин идват два дни преди срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, където двамата ще обсъдят евентуално споразумение за прекратяване на пълномащабната война в Украйна. Москва започна конфликта отчасти от беларуска територия през февруари 2022 г.
Хренин уточни, че военните маневри в Беларус от 12 до 16 септември ще включват използване на хиперзвуковата ракета „Орешник“ и ядрени оръжия. „Това е важен елемент от стратегическото ни възпиране. Както иска държавният глава, трябва да сме готови за всичко“, каза той, цитиран от беларуската агенция БелТА.
Беларуските власти подчертават, че страната остава готова да предприеме действия при нужда и демонстрира откритост и миролюбие, докато наблюдава милитаризацията по западната и северната си граница с Полша, Литва и Латвия, държави членки на НАТО, както и южната граница с Украйна.
Този месец Владимир Путин обяви серийното производство на „Орешник“, като част от ракетите вече са доставени на руските въоръжени сили. Москва ги използва за първи път през ноември миналата година срещу град Днепър в Украйна. По-рано Кремъл заяви, че вече няма да поставя ограничения върху разполагането на ракети със среден обсег, способни да носят ядрени бойни глави, след отмяната на мораториума, определен като отговор на западните действия.
Съвместните маневри „Запад 2025“ породиха опасения в Полша, Литва и Латвия. Президентът на Беларус Александър Лукашенко определи твърденията, че ученията могат да послужат за нападение на съседите, като „пълна безсмислица“.
Беларуските военни посочиха предстоящите учения на НАТО в Полша, с участието на над 34 000 военнослужещи, като доказателство за нарастващата милитаризация около Беларус. „Трябва да ги наблюдаваме внимателно и да реагираме подобаващо. Ако проявят агресия, разполагаме със средствата да отговорим“, заключи Хренин.
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #10, #11, #44, #58
19:27 13.08.2025
2 Бат Вальо -Истинския
19:28 13.08.2025
3 〰️🇧🇬〰️
🇧🇬🇪🇺🇧🇬
++🇧🇬
++🇧🇬
19:28 13.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #80
19:29 13.08.2025
6 Луганск
В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ
Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".
Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!
Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #9, #35
19:29 13.08.2025
7 Тео
Коментиран от #12, #14, #19
19:29 13.08.2025
8 Мишел
19:30 13.08.2025
9 Не няма
До коментар #6 от "Луганск":Вие сте непоправими безродници и болни хора. Като онези българи отровени с русузмо-комунизма сте! Които с оръжие превърнаха поколения българи в македонци! Абсолютно същите сте! И като загине Европа, България къде отива шматки? Та вие все едно искате гибел на собствената си държава и народ. Но не се учудвам, познавайки ви природата.
Коментиран от #47, #71
19:32 13.08.2025
10 ДЕМЕНТИРАЛА ЧАНТО
До коментар #1 от "Атина Палада":ЮЖ-МАШ стана МИШ-МАШ а после месци гадаехте що беше т,ва
Коментиран от #32
19:32 13.08.2025
12 Кой ли
До коментар #7 от "Тео":Едни черни и тежки лястовици, които ще закопаят бункерния за вечни времена. И още много други московски фашисти от руската дума.
Коментиран от #22, #70
19:33 13.08.2025
13 Светльо Уитков
19:33 13.08.2025
14 Европеец
До коментар #7 от "Тео":Само европейските лидери.... Защото чавка им изпила пипето...
19:34 13.08.2025
15 Атина Палада
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ама ти не беше ли с Натовците около Юж маша ,където гледаха и не могат да разберат с какво Русия е направила всичко там миш маш :))) Те не са виждали такава ракета..
19:35 13.08.2025
16 Злобното Джуджи
Горката Белорус е точно като България по Татово време.
Няма да оцелее дълго в тоя формат, време е да дири път към Европа. Рассия е бита карта.
Коментиран от #25
19:35 13.08.2025
17 Пияндурата медведев вече не се обажда
А САЩ имат още 64 такива!
Коментиран от #41
19:35 13.08.2025
18 Ако не сте виждали руски кюнци
Коментиран от #21, #55
19:37 13.08.2025
19 доктор
До коментар #7 от "Тео":Като гледам войната 1 милион руски говеда се изпариха.
Коментиран от #27, #29
19:37 13.08.2025
21 аz СВОПобеда80
До коментар #18 от "Ако не сте виждали руски кюнци":Опазиха го😂😂😂
Коментиран от #60
19:38 13.08.2025
22 Тео
До коментар #12 от "Кой ли":С Посейдон шега не бива, мощ от 100 мегатона е🐮
19:39 13.08.2025
23 БАЙ КУРТИ
19:39 13.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атина Палада
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":Беларус е на светлинни години пред България..
Даже и на Сомалия дишаш прахта:))) Хем сте голи и боси ,хем сте презирани от "партньорите" ви ,хем и усти сте отворили ..
Коментиран от #38
19:40 13.08.2025
26 На български
19:40 13.08.2025
27 Димитринчо
До коментар #19 от "доктор":Повечко са.
19:40 13.08.2025
28 Атина Палада
До коментар #24 от "Атина Палада":куха-ама превъртам километража на магистралата-еврото лети,лети.....
19:41 13.08.2025
31 Град Дуп Ница
До коментар #24 от "Атина Палада":Кестен,скоро някой пропадал ли е в шахтата на асансьора на Военния блок-София Изгрев ?
19:44 13.08.2025
32 И то без заряд
До коментар #10 от "ДЕМЕНТИРАЛА ЧАНТО":А след него миш маш го няма.
19:44 13.08.2025
33 Сатана Z
19:45 13.08.2025
34 Механик
Кво стана та си променихте директивите, понитаааааа???
Русия пропаднала, нищо не може, ама инак ви е страх и се въоръжавате. А руснаците уж бяха само с лопати.
Цепна ва Путин. На шарени бръмбари ви направи.
Коментиран от #42
19:46 13.08.2025
35 Варна 3
До коментар #6 от "Луганск":Русия няма да построи АЕЦ и това го знаете. Не си мислете, че Русия ще ни освободи. Ако искате в кочината Русия, отидете там да живеете, няма да видите нито България, нито Европа. И после да кажете "Освободете България" това е все едно да мразите България. Че вие защо се правите на патриот, щом съветските окупатори са ви "освободили" и сте родолюбец? Не, вие унижавате БГ. Да живее БГ без руска зависимост! 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬✌️
Коментиран от #40, #50, #51
19:46 13.08.2025
36 Атина Палада
До коментар #24 от "Атина Палада":Ами да,бащиния ми е:) И вижда се ясно кой тук е кух:) Определено си ти. И форумците го потвърждават:))
19:46 13.08.2025
37 Кривоверен алкаш
19:46 13.08.2025
38 Злобното Джуджи
До коментар #25 от "Атина Палада":Беларус да се прибира в Полша.
Руската издръжка скоро ще приключи следствие военната надпревара и обедняване, което безкрайно про3дите руснаци сами си го причиниха. Русия навлиза в Корейския си период - беднотия, три години казарма и всичко за превъоръжане.
Коментиран от #43
19:48 13.08.2025
39 ДОЛУ РУZИЯ
Коментиран от #46, #74
19:48 13.08.2025
40 Атина Палада
До коментар #35 от "Варна 3":Европа е част от най големият континент- Евразия .Дали ще съм в България, Гърция,Русия все съм в Европа и я гледам..
19:48 13.08.2025
41 Мишел
До коментар #17 от "Пияндурата медведев вече не се обажда":И СССР, и Русия винаги са имали повече ядрени подводници от САЩ. Справка в мрежата.
19:49 13.08.2025
42 Е нали👇
До коментар #34 от "Механик":Киев за два дня и всьо?
П.п.Бегай от слънцето,че на тия години все си гушнал чемшира.😂
19:50 13.08.2025
43 Разберете това
До коментар #38 от "Злобното Джуджи":Като в Северна Корея през 90те години. Представяте ли си да живеете така? Глад, мизерия... Пък на Русия има и безпътие! Само кал и прах.
Коментиран от #52, #54
19:50 13.08.2025
44 Бъркаш Орешник
До коментар #1 от "Атина Палада":с това м/у ушите ти -)))
19:52 13.08.2025
45 Атина Палада
Коментиран от #61
19:53 13.08.2025
47 ГОСТ
До коментар #9 от "Не няма":нещо си в голяма грешка. не си познаваш историята или я знаеш по новите правила наложени ни.малко история първа световна на коя страна сме и колко територия губим. втора световна пак на коя страна сме и колко губим пак това всичко е благодарение на политиците ни.да не споменавам балканската и междусъюзническата загубихме Северна Добруджа и беломорието. всичко това в съюзи с западни държави и пак се навираме в устите им.
19:53 13.08.2025
48 Русия е нашия 🇧🇬 освободител
Коментиран от #59
19:53 13.08.2025
49 Хахахаха
19:54 13.08.2025
51 Луганск
До коментар #35 от "Варна 3":Аз съм руснак и патриот на Русия! Въпреки че в документите имам написана измислена националност-украинец!
Живея в Русия, в Луганск!
Бъдете свободни в живота си и Русия ще възроди България, ще има и АЕЦ, и предприятия, и домати с пипер!
Виждате, че Западът изживява последните си години,. Бъдещето е в големия свободен свят с Русия!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
19:54 13.08.2025
52 Злобното Джуджи
До коментар #43 от "Разберете това":Има един лаф - руснак т@пак.
Това изчерпва ВСИЧКО за Русия - история, култура, бъдеще 😁
19:54 13.08.2025
53 Съветник😉
Коментиран от #64
19:55 13.08.2025
54 Варна 3
До коментар #43 от "Разберете това":Това е все едно да гласувате за ГЕРБ! И ето издънките в България. Страната ни стана голям цирк...
19:55 13.08.2025
55 Мишел
До коментар #18 от "Ако не сте виждали руски кюнци":Фантазираш.
Иран има само 6 дивизиона стари С300Е и над 65 дивизиона аналогични ирански ПВО системи. Чакат първите С400 от Русия и подобни от Китай по сключени договори..
19:55 13.08.2025
56 🇷🇺 е нашия 🇧🇬 освободител
Коментиран от #65
19:56 13.08.2025
57 Том
19:56 13.08.2025
59 Варна 3
До коментар #48 от "Русия е нашия 🇧🇬 освободител":Я си помислете пак! Не са ли украинците? Едва ли Русия се грижи за нас? Само всява хаос и корупция. Ако искате Русия, напуснете БГ и хайде към Русия! Там хубаво ли ще ви бъде? Я прочетете 43ия коментар, че това ще ви очаква! Гласувалите за Путин получават кал и липса на пътища в селата, но това дори и в градовете!
Коментиран от #67, #73, #83
19:59 13.08.2025
60 Мишел
До коментар #21 от "аz СВОПобеда80":При последната 12 дневна война броят на ударите са ирански ракети по обекти в Тел Авив и в Израел е по голям от израелските в Иран. Затова спря войната.
19:59 13.08.2025
61 ГОСТ
До коментар #45 от "Атина Палада":Атина явно гъркоманка. такива ги е имало при пет вековното робство. но не забравяй че пак благодарение на тогавашна Русия се появява и Гърция на картата.
19:59 13.08.2025
64 Варна 3
До коментар #53 от "Съветник😉":По-добре една българска ракета да сгромоляса Русия с цел спасение. И Европа да изстреля стотици ракети! И без това се превъоръжаваме още откакто е почнала войната през 2022. Ударите не само към Москва, но и Санкт Петербург.
20:07 13.08.2025
65 Таkа.
До коментар #56 от "🇷🇺 е нашия 🇧🇬 освободител":Не сте познали. 🇺🇦 е нашия освободител на 🇧🇬. Солидарност. В Украйна има много българи, особено в Одеско.
Коментиран от #81
20:09 13.08.2025
67 Луганск
До коментар #59 от "Варна 3":Грешите, погледнете всеки повече или по - малко голям град в Русия или Беларус-навсякъде има чистота и ред, няма улична престъпност, нови пътища, инфраструктура, удобен обществен транспорт. Сравнете това с мръсните, разпадащи се миризливи градове на Европа и САЩ!
Между другото, Москва е призната за най - добрия мегаполис в света по отношение на качеството на живот, сигурността и инфраструктурата!!!
Живеете стари клишета, измислени от англосаксонската пропаганда!
Западът умира!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #75, #97
20:10 13.08.2025
68 Варна 3
Коментиран от #72, #76, #89
20:10 13.08.2025
69 Има си Русия Орешник
20:10 13.08.2025
70 А бе
До коментар #12 от "Кой ли":Шмъркай по-малки дози, че нещо с последната си прекалил.
20:11 13.08.2025
73 Русия е нашия 🇧🇬 освободител
До коментар #59 от "Варна 3":По скоро вие си помислете и не, не са украинците? Украинци има колкото има и македонци. А, че Русия се е грижила за нас е повече от ясно, защото ако не беше така нямаше да имаме нито АЕЦ, нито Нефтохим Бургас сега Лукойл и какво ли не още. Русия градеше, а днес евроатлантиците ни затвориха 4 енергоблока на АЕЦ Козлодуй, унищожават ни и нефтохима и абсолютно всичко построено от руснаците ТАКА, ЧЕ ВИЕ СИ ПОМИСЛЕТЕ? Ако искате САЩ или каквото и да е там напуснете БГ.
20:12 13.08.2025
75 Варна 3
До коментар #67 от "Луганск":Нямаме нищо общо с чуждата пропаганда, а го знаем това, защото сме народ! А вие какъв сте? Пришълец? Или руски олигарх? Така не знаете. Мислите само за минало. Защо не видите Русия в каменната ера? Отивайте в Сибир в руско село, ке живеете като номад.
Коментиран от #94
20:13 13.08.2025
77 Варна 3
До коментар #66 от "Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩":По-скоро бих викал "Слава на България" и "Долу 🇷🇺"!
Коментиран от #86
20:15 13.08.2025
79 Голям смях и измама има с тези Орешници
Коментиран от #91
20:16 13.08.2025
80 И двата опита претърпяха провал
До коментар #5 от "Последния Софиянец":"Въпреки провала при първото използване на ракетата, тя продължава да се рекламира усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. "
Коментиран от #85
20:17 13.08.2025
81 🇷🇺 е нашия 🇧🇬 освободител
До коментар #65 от "Таkа.":Никой няма да ти се хване на лъжите. Нито държава украйна има, нито е имало някога такава, за население изобщо и дума не може да става така, че я пак, кой ни е освободил ?
Ти сигурно ще кажеш, че има държава Македония и македонско население,а ?
20:18 13.08.2025
82 Ти май и да четеш не можеш 😄
До коментар #78 от "Варна 3":Там пишеше, че всеки безродник мрази Русия. Заради нея не може да си носи шалварите и чалмата свободно.
20:19 13.08.2025
83 ГОСТ
До коментар #59 от "Варна 3":такива съм ги слушал и ще са първите който си бият камшика при някакъв конфликт тук. но сега дават наклон кой къде да отиде да живее. видяхме ви бе над три милиона се бихте чукалата и изчезнахте а останалите опъваха каиша и сега ще ви дават по десет хиляди за да се върнете а тези който останаха тука и опъваха каиша кучета ги яли. е това е скапана политика от неможещи политици. пример поканили управляващите нормални и милеещи хора дори младежи за родното си място при пожарите пак търсят девиденти на чужд гръб.
20:19 13.08.2025
84 2222
Коментиран от #88
20:20 13.08.2025
85 Кои отломки 😄
До коментар #80 от "И двата опита претърпяха провал":Че от миш маша няма отломки, а теб те пратили да се излагаш с детска пропаганда. 😄 Толкова ли го закъса фашисткият запад? 😄
20:21 13.08.2025
86 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #77 от "Варна 3":Кой го интересува какво ще викаш ,бе тюффуек ?
20:21 13.08.2025
87 Таkа.
Коментиран от #90
20:22 13.08.2025
88 Така е
До коментар #84 от "2222":от измамата и мишмаша сега стана спомен. 😄
20:22 13.08.2025
89 Алоууу
До коментар #68 от "Варна 3":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩
20:23 13.08.2025
90 Абе други искат
До коментар #87 от "Таkа.":Пък теб пратили да се излагаш с ниско интелигентна пропаганда. 😄 Май яко се отчая фашисткият запад? 😄Благодари на Русия че смачка отново фашизма и не се излагай повече. 😄
Коментиран от #93
20:25 13.08.2025
91 Разберете това
До коментар #79 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":Русия казвала, че ако многоетажен блок е ударена от руска балистична ракета, блокът щял да бъде изравнен със земята. Аз мисля, че това е дезинформация. Ето другата руска лъжа.
20:25 13.08.2025
92 Шопо
20:28 13.08.2025
93 Варна 3
До коментар #90 от "Абе други искат":Камион, за което се предполага, че е от България, е взривил Кримския мост. Не е от България, а от самата Русия. На отцепниците от Русия. Русия вместо да смачка фашизма пак възроди фашизма.
Коментиран от #95
20:28 13.08.2025
94 А бе мусор
До коментар #75 от "Варна 3":Ти ако само посетиш Русия поне само един път ,няма да искаш да се върнеш в България.А за лъжите които пишеш за Русия само се забавлявам а и разбирам колко ограничени хора има в мисленето.
Коментиран от #96
20:31 13.08.2025
95 Виждам
До коментар #93 от "Варна 3":Денонощно фашисткият запад ме залива с ниско интелигентна пропаганда срещу Русия. 😄Закъсвацията явно е голяма. 😄
20:31 13.08.2025
96 Разберете това
До коментар #94 от "А бе мусор":Русия има нулева интелигенция.
20:34 13.08.2025
97 Боби
До коментар #67 от "Луганск":Абе Чебурашка,що си се писал украинец па ревеш за Русиийката а?Да не би защото драскаш лъжите си нейде от ЕС,на помощи и привилегии,като типичен русофоб?
20:34 13.08.2025