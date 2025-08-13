Новини
Русия и Беларус планират учения с хиперзвуковата ракета „Орешник“

Русия и Беларус планират учения с хиперзвуковата ракета „Орешник"

13 Август, 2025 19:27 988 97

„Запад 2025“ предизвиква напрежение в Източна Европа преди срещата Тръмп–Путин

Русия и Беларус планират учения с хиперзвуковата ракета „Орешник“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съвместните военни маневри на руската и беларуската армия през септември ще включват учения за използване на ядрени оръжия и на произведената в Русия хиперзвукова ракета със среден обсег „Орешник“, съобщи беларуският министър на отбраната Виктор Хренин, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Коментарите на Хренин идват два дни преди срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, където двамата ще обсъдят евентуално споразумение за прекратяване на пълномащабната война в Украйна. Москва започна конфликта отчасти от беларуска територия през февруари 2022 г.

Хренин уточни, че военните маневри в Беларус от 12 до 16 септември ще включват използване на хиперзвуковата ракета „Орешник“ и ядрени оръжия. „Това е важен елемент от стратегическото ни възпиране. Както иска държавният глава, трябва да сме готови за всичко“, каза той, цитиран от беларуската агенция БелТА.

Беларуските власти подчертават, че страната остава готова да предприеме действия при нужда и демонстрира откритост и миролюбие, докато наблюдава милитаризацията по западната и северната си граница с Полша, Литва и Латвия, държави членки на НАТО, както и южната граница с Украйна.

Този месец Владимир Путин обяви серийното производство на „Орешник“, като част от ракетите вече са доставени на руските въоръжени сили. Москва ги използва за първи път през ноември миналата година срещу град Днепър в Украйна. По-рано Кремъл заяви, че вече няма да поставя ограничения върху разполагането на ракети със среден обсег, способни да носят ядрени бойни глави, след отмяната на мораториума, определен като отговор на западните действия.

Съвместните маневри „Запад 2025“ породиха опасения в Полша, Литва и Латвия. Президентът на Беларус Александър Лукашенко определи твърденията, че ученията могат да послужат за нападение на съседите, като „пълна безсмислица“.

Беларуските военни посочиха предстоящите учения на НАТО в Полша, с участието на над 34 000 военнослужещи, като доказателство за нарастващата милитаризация около Беларус. „Трябва да ги наблюдаваме внимателно и да реагираме подобаващо. Ако проявят агресия, разполагаме със средствата да отговорим“, заключи Хренин.


Русия
  • 1 Атина Палада

    10 20 Отговор
    Орешника се оказа кух

    Коментиран от #4, #10, #11, #44, #58

    19:27 13.08.2025

  • 2 Бат Вальо -Истинския

    9 19 Отговор
    все повече се чудя,братушките как изпратиха човек в Космоса

    19:28 13.08.2025

  • 3 〰️🇧🇬〰️

    6 12 Отговор
    ++🇧🇬
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬
    ++🇧🇬
    ++🇧🇬

    19:28 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    8 16 Отговор
    втория литна ли,или гръмна на руска територия ???

    Коментиран от #15, #80

    19:29 13.08.2025

  • 6 Луганск

    24 8 Отговор
    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #9, #35

    19:29 13.08.2025

  • 7 Тео

    20 4 Отговор
    Орешник, Искандер, Посейдон, Сармат, Булава, Кинжал и ЯРС - кой може да се опълчи на това?

    Коментиран от #12, #14, #19

    19:29 13.08.2025

  • 8 Мишел

    6 2 Отговор
    На снимката е С400.

    19:30 13.08.2025

  • 9 Не няма

    6 15 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Вие сте непоправими безродници и болни хора. Като онези българи отровени с русузмо-комунизма сте! Които с оръжие превърнаха поколения българи в македонци! Абсолютно същите сте! И като загине Европа, България къде отива шматки? Та вие все едно искате гибел на собствената си държава и народ. Но не се учудвам, познавайки ви природата.

    Коментиран от #47, #71

    19:32 13.08.2025

  • 10 ДЕМЕНТИРАЛА ЧАНТО

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ЮЖ-МАШ стана МИШ-МАШ а после месци гадаехте що беше т,ва

    Коментиран от #32

    19:32 13.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кой ли

    1 16 Отговор

    До коментар #7 от "Тео":

    Едни черни и тежки лястовици, които ще закопаят бункерния за вечни времена. И още много други московски фашисти от руската дума.

    Коментиран от #22, #70

    19:33 13.08.2025

  • 13 Светльо Уитков

    13 2 Отговор
    Ще има истерия на урсулите!!! И на 5едерастите ,де!

    19:33 13.08.2025

  • 14 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тео":

    Само европейските лидери.... Защото чавка им изпила пипето...

    19:34 13.08.2025

  • 15 Атина Палада

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ама ти не беше ли с Натовците около Юж маша ,където гледаха и не могат да разберат с какво Русия е направила всичко там миш маш :))) Те не са виждали такава ракета..

    19:35 13.08.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    5 9 Отговор
    ".. Трябва да ги наблюдаваме внимателно ..."

    Горката Белорус е точно като България по Татово време.
    Няма да оцелее дълго в тоя формат, време е да дири път към Европа. Рассия е бита карта.

    Коментиран от #25

    19:35 13.08.2025

  • 17 Пияндурата медведев вече не се обажда

    5 12 Отговор
    след като две американски ядрени подводници отплаваха към Раша!
    А САЩ имат още 64 такива!

    Коментиран от #41

    19:35 13.08.2025

  • 18 Ако не сте виждали руски кюнци

    4 10 Отговор
    Същите пазеха и Иран!

    Коментиран от #21, #55

    19:37 13.08.2025

  • 19 доктор

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Тео":

    Като гледам войната 1 милион руски говеда се изпариха.

    Коментиран от #27, #29

    19:37 13.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 аz СВОПобеда80

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ако не сте виждали руски кюнци":

    Опазиха го😂😂😂

    Коментиран от #60

    19:38 13.08.2025

  • 22 Тео

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кой ли":

    С Посейдон шега не бива, мощ от 100 мегатона е🐮

    19:39 13.08.2025

  • 23 БАЙ КУРТИ

    10 1 Отговор
    Ели преди да пишеш за ОРЕШНИК / който изгори 8 етажа под земята със спец. Бетон, СМЕНИ СНИМКАТА / ТУКА ВИЖДАМ С-400, Е не сме балъци. За триполовите е кеф, от кога мечтаят за 4 спатия от снимката

    19:39 13.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атина Палада

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    Беларус е на светлинни години пред България..
    Даже и на Сомалия дишаш прахта:))) Хем сте голи и боси ,хем сте презирани от "партньорите" ви ,хем и усти сте отворили ..

    Коментиран от #38

    19:40 13.08.2025

  • 26 На български

    11 1 Отговор
    Лешник !

    19:40 13.08.2025

  • 27 Димитринчо

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "доктор":

    Повечко са.

    19:40 13.08.2025

  • 28 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    куха-ама превъртам километража на магистралата-еврото лети,лети.....

    19:41 13.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Град Дуп Ница

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Кестен,скоро някой пропадал ли е в шахтата на асансьора на Военния блок-София Изгрев ?

    19:44 13.08.2025

  • 32 И то без заряд

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "ДЕМЕНТИРАЛА ЧАНТО":

    А след него миш маш го няма.

    19:44 13.08.2025

  • 33 Сатана Z

    10 2 Отговор
    В мирните планове на бай Дончо Източна Европа ще се превърне в буфер между Запада и Русия .Да се напрягат Урсулите в Брюксел

    19:45 13.08.2025

  • 34 Механик

    12 3 Отговор
    Е нали руските ракети бяха "мултики", а систеамта "орешник" беше руски фейк???
    Кво стана та си променихте директивите, понитаааааа???
    Русия пропаднала, нищо не може, ама инак ви е страх и се въоръжавате. А руснаците уж бяха само с лопати.
    Цепна ва Путин. На шарени бръмбари ви направи.

    Коментиран от #42

    19:46 13.08.2025

  • 35 Варна 3

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Русия няма да построи АЕЦ и това го знаете. Не си мислете, че Русия ще ни освободи. Ако искате в кочината Русия, отидете там да живеете, няма да видите нито България, нито Европа. И после да кажете "Освободете България" това е все едно да мразите България. Че вие защо се правите на патриот, щом съветските окупатори са ви "освободили" и сте родолюбец? Не, вие унижавате БГ. Да живее БГ без руска зависимост! 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬✌️

    Коментиран от #40, #50, #51

    19:46 13.08.2025

  • 36 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Ами да,бащиния ми е:) И вижда се ясно кой тук е кух:) Определено си ти. И форумците го потвърждават:))

    19:46 13.08.2025

  • 37 Кривоверен алкаш

    4 10 Отговор
    Ей кухи чугунени беларуски лейки,защо до сега Запада не се въоръжаваше,задавате ли си този въпрос...най вече Васала Откаченко...

    19:46 13.08.2025

  • 38 Злобното Джуджи

    6 10 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Беларус да се прибира в Полша.
    Руската издръжка скоро ще приключи следствие военната надпревара и обедняване, което безкрайно про3дите руснаци сами си го причиниха. Русия навлиза в Корейския си период - беднотия, три години казарма и всичко за превъоръжане.

    Коментиран от #43

    19:48 13.08.2025

  • 39 ДОЛУ РУZИЯ

    5 12 Отговор
    И на колене пред България! 🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾

    Коментиран от #46, #74

    19:48 13.08.2025

  • 40 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "Варна 3":

    Европа е част от най големият континент- Евразия .Дали ще съм в България, Гърция,Русия все съм в Европа и я гледам..

    19:48 13.08.2025

  • 41 Мишел

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пияндурата медведев вече не се обажда":

    И СССР, и Русия винаги са имали повече ядрени подводници от САЩ. Справка в мрежата.

    19:49 13.08.2025

  • 42 Е нали👇

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо?
    П.п.Бегай от слънцето,че на тия години все си гушнал чемшира.😂

    19:50 13.08.2025

  • 43 Разберете това

    4 11 Отговор

    До коментар #38 от "Злобното Джуджи":

    Като в Северна Корея през 90те години. Представяте ли си да живеете така? Глад, мизерия... Пък на Русия има и безпътие! Само кал и прах.

    Коментиран от #52, #54

    19:50 13.08.2025

  • 44 Бъркаш Орешник

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    с това м/у ушите ти -)))

    19:52 13.08.2025

  • 45 Атина Палада

    4 9 Отговор
    истината е обаче,че от руснака войник не става-добре,че руския император дойде основно с украинци 1877 година-още нямаше да сме свободни ....

    Коментиран от #61

    19:53 13.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ГОСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не няма":

    нещо си в голяма грешка. не си познаваш историята или я знаеш по новите правила наложени ни.малко история първа световна на коя страна сме и колко територия губим. втора световна пак на коя страна сме и колко губим пак това всичко е благодарение на политиците ни.да не споменавам балканската и междусъюзническата загубихме Северна Добруджа и беломорието. всичко това в съюзи с западни държави и пак се навираме в устите им.

    19:53 13.08.2025

  • 48 Русия е нашия 🇧🇬 освободител

    10 6 Отговор
    Охааа Орешник. Само незнам, защо още ги бави.

    Коментиран от #59

    19:53 13.08.2025

  • 49 Хахахаха

    4 5 Отговор
    Войнолюбците на света. Раша и бялата раша!

    19:54 13.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Луганск

    11 21 Отговор

    До коментар #35 от "Варна 3":

    Аз съм руснак и патриот на Русия! Въпреки че в документите имам написана измислена националност-украинец!
    Живея в Русия, в Луганск!

    Бъдете свободни в живота си и Русия ще възроди България, ще има и АЕЦ, и предприятия, и домати с пипер!

    Виждате, че Западът изживява последните си години,. Бъдещето е в големия свободен свят с Русия!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    19:54 13.08.2025

  • 52 Злобното Джуджи

    7 10 Отговор

    До коментар #43 от "Разберете това":

    Има един лаф - руснак т@пак.
    Това изчерпва ВСИЧКО за Русия - история, култура, бъдеще 😁

    19:54 13.08.2025

  • 53 Съветник😉

    10 8 Отговор
    Да не си играят с тия келяви, руски ракети, че може да стане някоя брутална инфекция в Кремъл ... ☝️

    Коментиран от #64

    19:55 13.08.2025

  • 54 Варна 3

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Разберете това":

    Това е все едно да гласувате за ГЕРБ! И ето издънките в България. Страната ни стана голям цирк...

    19:55 13.08.2025

  • 55 Мишел

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ако не сте виждали руски кюнци":

    Фантазираш.
    Иран има само 6 дивизиона стари С300Е и над 65 дивизиона аналогични ирански ПВО системи. Чакат първите С400 от Русия и подобни от Китай по сключени договори..

    19:55 13.08.2025

  • 56 🇷🇺 е нашия 🇧🇬 освободител

    9 5 Отговор
    Завинаги братя, завинаги заедно.

    Коментиран от #65

    19:56 13.08.2025

  • 57 Том

    1 5 Отговор
    Безполезни кюнци както всичко руско става само за скрап

    19:56 13.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Варна 3

    3 10 Отговор

    До коментар #48 от "Русия е нашия 🇧🇬 освободител":

    Я си помислете пак! Не са ли украинците? Едва ли Русия се грижи за нас? Само всява хаос и корупция. Ако искате Русия, напуснете БГ и хайде към Русия! Там хубаво ли ще ви бъде? Я прочетете 43ия коментар, че това ще ви очаква! Гласувалите за Путин получават кал и липса на пътища в селата, но това дори и в градовете!

    Коментиран от #67, #73, #83

    19:59 13.08.2025

  • 60 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "аz СВОПобеда80":

    При последната 12 дневна война броят на ударите са ирански ракети по обекти в Тел Авив и в Израел е по голям от израелските в Иран. Затова спря войната.

    19:59 13.08.2025

  • 61 ГОСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Атина явно гъркоманка. такива ги е имало при пет вековното робство. но не забравяй че пак благодарение на тогавашна Русия се появява и Гърция на картата.

    19:59 13.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Варна 3

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "Съветник😉":

    По-добре една българска ракета да сгромоляса Русия с цел спасение. И Европа да изстреля стотици ракети! И без това се превъоръжаваме още откакто е почнала войната през 2022. Ударите не само към Москва, но и Санкт Петербург.

    20:07 13.08.2025

  • 65 Таkа.

    2 6 Отговор

    До коментар #56 от "🇷🇺 е нашия 🇧🇬 освободител":

    Не сте познали. 🇺🇦 е нашия освободител на 🇧🇬. Солидарност. В Украйна има много българи, особено в Одеско.

    Коментиран от #81

    20:09 13.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Луганск

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "Варна 3":

    Грешите, погледнете всеки повече или по - малко голям град в Русия или Беларус-навсякъде има чистота и ред, няма улична престъпност, нови пътища, инфраструктура, удобен обществен транспорт. Сравнете това с мръсните, разпадащи се миризливи градове на Европа и САЩ!

    Между другото, Москва е призната за най - добрия мегаполис в света по отношение на качеството на живот, сигурността и инфраструктурата!!!

    Живеете стари клишета, измислени от англосаксонската пропаганда!

    Западът умира!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #75, #97

    20:10 13.08.2025

  • 68 Варна 3

    3 4 Отговор
    Направо ми се повдига като чуя думата "Русия" (без пътища, кал, мизерия)

    Коментиран от #72, #76, #89

    20:10 13.08.2025

  • 69 Има си Русия Орешник

    5 1 Отговор
    ще си прави учения.

    20:10 13.08.2025

  • 70 А бе

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кой ли":

    Шмъркай по-малки дози, че нещо с последната си прекалил.

    20:11 13.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Русия е нашия 🇧🇬 освободител

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "Варна 3":

    По скоро вие си помислете и не, не са украинците? Украинци има колкото има и македонци. А, че Русия се е грижила за нас е повече от ясно, защото ако не беше така нямаше да имаме нито АЕЦ, нито Нефтохим Бургас сега Лукойл и какво ли не още. Русия градеше, а днес евроатлантиците ни затвориха 4 енергоблока на АЕЦ Козлодуй, унищожават ни и нефтохима и абсолютно всичко построено от руснаците ТАКА, ЧЕ ВИЕ СИ ПОМИСЛЕТЕ? Ако искате САЩ или каквото и да е там напуснете БГ.

    20:12 13.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Варна 3

    3 5 Отговор

    До коментар #67 от "Луганск":

    Нямаме нищо общо с чуждата пропаганда, а го знаем това, защото сме народ! А вие какъв сте? Пришълец? Или руски олигарх? Така не знаете. Мислите само за минало. Защо не видите Русия в каменната ера? Отивайте в Сибир в руско село, ке живеете като номад.

    Коментиран от #94

    20:13 13.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Варна 3

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩":

    По-скоро бих викал "Слава на България" и "Долу 🇷🇺"!

    Коментиран от #86

    20:15 13.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Голям смях и измама има с тези Орешници

    2 4 Отговор
    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    Коментиран от #91

    20:16 13.08.2025

  • 80 И двата опита претърпяха провал

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    "Въпреки провала при първото използване на ракетата, тя продължава да се рекламира усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. "

    Коментиран от #85

    20:17 13.08.2025

  • 81 🇷🇺 е нашия 🇧🇬 освободител

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Таkа.":

    Никой няма да ти се хване на лъжите. Нито държава украйна има, нито е имало някога такава, за население изобщо и дума не може да става така, че я пак, кой ни е освободил ?
    Ти сигурно ще кажеш, че има държава Македония и македонско население,а ?

    20:18 13.08.2025

  • 82 Ти май и да четеш не можеш 😄

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Варна 3":

    Там пишеше, че всеки безродник мрази Русия. Заради нея не може да си носи шалварите и чалмата свободно.

    20:19 13.08.2025

  • 83 ГОСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Варна 3":

    такива съм ги слушал и ще са първите който си бият камшика при някакъв конфликт тук. но сега дават наклон кой къде да отиде да живее. видяхме ви бе над три милиона се бихте чукалата и изчезнахте а останалите опъваха каиша и сега ще ви дават по десет хиляди за да се върнете а тези който останаха тука и опъваха каиша кучета ги яли. е това е скапана политика от неможещи политици. пример поканили управляващите нормални и милеещи хора дори младежи за родното си място при пожарите пак търсят девиденти на чужд гръб.

    20:19 13.08.2025

  • 84 2222

    2 2 Отговор
    Орешник е най-голямата руска измама.

    Коментиран от #88

    20:20 13.08.2025

  • 85 Кои отломки 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "И двата опита претърпяха провал":

    Че от миш маша няма отломки, а теб те пратили да се излагаш с детска пропаганда. 😄 Толкова ли го закъса фашисткият запад? 😄

    20:21 13.08.2025

  • 86 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Варна 3":

    Кой го интересува какво ще викаш ,бе тюффуек ?

    20:21 13.08.2025

  • 87 Таkа.

    0 2 Отговор
    Питайте един дядо, той ще ви каже за Русия. Русия има глад, мизерия, кал и безпътие. Те искат по целия свят да всяват пропаганда. Знаете че и САЩ не са свестни. Но и Русия не е свястна. Всичко това искат да управляват Балканите и Европа. Така няма бъдеще. Татарите в Татарстан били на бунт и най-вече срещу Русия.

    Коментиран от #90

    20:22 13.08.2025

  • 88 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "2222":

    от измамата и мишмаша сега стана спомен. 😄

    20:22 13.08.2025

  • 89 Алоууу

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Варна 3":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩

    20:23 13.08.2025

  • 90 Абе други искат

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Таkа.":

    Пък теб пратили да се излагаш с ниско интелигентна пропаганда. 😄 Май яко се отчая фашисткият запад? 😄Благодари на Русия че смачка отново фашизма и не се излагай повече. 😄

    Коментиран от #93

    20:25 13.08.2025

  • 91 Разберете това

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    Русия казвала, че ако многоетажен блок е ударена от руска балистична ракета, блокът щял да бъде изравнен със земята. Аз мисля, че това е дезинформация. Ето другата руска лъжа.

    20:25 13.08.2025

  • 92 Шопо

    1 0 Отговор
    Време е Орешарски да посети Берлин, Париж, Лондон и т.н.

    20:28 13.08.2025

  • 93 Варна 3

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Абе други искат":

    Камион, за което се предполага, че е от България, е взривил Кримския мост. Не е от България, а от самата Русия. На отцепниците от Русия. Русия вместо да смачка фашизма пак възроди фашизма.

    Коментиран от #95

    20:28 13.08.2025

  • 94 А бе мусор

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Варна 3":

    Ти ако само посетиш Русия поне само един път ,няма да искаш да се върнеш в България.А за лъжите които пишеш за Русия само се забавлявам а и разбирам колко ограничени хора има в мисленето.

    Коментиран от #96

    20:31 13.08.2025

  • 95 Виждам

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Варна 3":

    Денонощно фашисткият запад ме залива с ниско интелигентна пропаганда срещу Русия. 😄Закъсвацията явно е голяма. 😄

    20:31 13.08.2025

  • 96 Разберете това

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "А бе мусор":

    Русия има нулева интелигенция.

    20:34 13.08.2025

  • 97 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Луганск":

    Абе Чебурашка,що си се писал украинец па ревеш за Русиийката а?Да не би защото драскаш лъжите си нейде от ЕС,на помощи и привилегии,като типичен русофоб?

    20:34 13.08.2025

