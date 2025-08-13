Русия и Беларус планират учения с хиперзвуковата ракета „Орешник“

Съвместните военни маневри на руската и беларуската армия през септември ще включват учения за използване на ядрени оръжия и на произведената в Русия хиперзвукова ракета със среден обсег „Орешник“, съобщи беларуският министър на отбраната Виктор Хренин, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Коментарите на Хренин идват два дни преди срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, където двамата ще обсъдят евентуално споразумение за прекратяване на пълномащабната война в Украйна. Москва започна конфликта отчасти от беларуска територия през февруари 2022 г.

Хренин уточни, че военните маневри в Беларус от 12 до 16 септември ще включват използване на хиперзвуковата ракета „Орешник“ и ядрени оръжия. „Това е важен елемент от стратегическото ни възпиране. Както иска държавният глава, трябва да сме готови за всичко“, каза той, цитиран от беларуската агенция БелТА.

Беларуските власти подчертават, че страната остава готова да предприеме действия при нужда и демонстрира откритост и миролюбие, докато наблюдава милитаризацията по западната и северната си граница с Полша, Литва и Латвия, държави членки на НАТО, както и южната граница с Украйна.

Този месец Владимир Путин обяви серийното производство на „Орешник“, като част от ракетите вече са доставени на руските въоръжени сили. Москва ги използва за първи път през ноември миналата година срещу град Днепър в Украйна. По-рано Кремъл заяви, че вече няма да поставя ограничения върху разполагането на ракети със среден обсег, способни да носят ядрени бойни глави, след отмяната на мораториума, определен като отговор на западните действия.

Съвместните маневри „Запад 2025“ породиха опасения в Полша, Литва и Латвия. Президентът на Беларус Александър Лукашенко определи твърденията, че ученията могат да послужат за нападение на съседите, като „пълна безсмислица“.

Беларуските военни посочиха предстоящите учения на НАТО в Полша, с участието на над 34 000 военнослужещи, като доказателство за нарастващата милитаризация около Беларус. „Трябва да ги наблюдаваме внимателно и да реагираме подобаващо. Ако проявят агресия, разполагаме със средствата да отговорим“, заключи Хренин.