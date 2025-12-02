Лора Караджова роди третото си дете (СНИМКА)

Певицата Лора Караджова стана майка за трети път. Новината съобщи самата тя с пост в социалните мрежи.

"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола, мама скоро ще те води в мола. Но дотогава много трябва да ядеш, и не много да ревеш!", написа Караджова под пост със снимка на най-новия член на семейството.

Дъщерята на Йордан Караджов има още две деца. Първото ѝ дете е плод на любовта ѝ с Валентин Славов и е момиче - Алиса, родена през 2014, пише dariknews.bg.

Второто дете на певицата, петгодишният Матео, е плод на любовта ѝ с музиканта Марсел Рохас.

С появата на новия член на семейството, Караджов ще стане дядо за четвърти път. Освен децата на певицата, той има внучка, която е дъщеря на сина му Даниел.