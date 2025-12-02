Лора Караджова роди третото си дете (СНИМКА)

-
Риби (20.02 - 20.03)
Днес ще усещате по-дълбоко нуждите си и ще обръщате внимание на детайлите. Възможно е да осъзнаете граница, която е време да поставите. Вечерта носи мекота и вътрешен мир.
Водолей (21.01 - 19.02)
Денят ви приканва към практичност и повече търпение. Емоционален нюанс може да се появи, но ще ви даде ценна яснота. Вечерта е подходяща за почивка и спокойствие.
Козирог (23.12 - 20.01)
Днес може да почувствате нужда от по-дълбоки, смислени разговори. Нещо важно се прояснява – постепенно, но стабилно. Вечерта носи увереност и вътрешна опора.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Денят ви приканва към по-трезва преценка и ясни граници. Това, което днес подреждате или решавате, ще има дългосрочна стойност. Вечерта е подходяща за уравновесяване и тиха радост.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Вашата проницателност е силна и ви води към важни прозрения. Възможно е да се отделите от нещо, което вече не ви служи. Вечерта носи усещане за вътрешна сила и спокойствие.
Везни (24.09 - 23.10)
Днес ще усещате нужда от хармония и спокойствие. Може да се появи тема за преразглеждане, но с търпение ще намерите точния подход. Вечерта е подходяща за нежност и споделяне.
Дева (24.08 - 23.09)
Денят е благоприятен за подредба, практични задачи и трезво мислене. Някои чувства могат да излязат на повърхността, но това ще ви помогне да вземете правилно решение. Вечерта носи стабилност и усещане за ред.
Лъв (24.07 - 23.08)
Днес е важно да поддържате баланс между желанието за изява и нуждата от спокойствие. Може да осъзнаете нещо важно за бъдещите си планове. Вечерта ще ви донесе вътрешна яснота.
Рак (22.06 - 23.07)
Денят ви носи топлина от близки хора, но и нужда от малко уединение. Ще усещате по-силно какво ви натоварва и какво ви дава сила. Вечерта е чудесна за споделена тишина.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Днес ще имате нужда от малко повече тишина и събиране на мислите. Някоя дребна емоция може да ви изненада, но тя ще ви освободи. Вечерта е подходяща за спокоен разговор или творческо занимание.
Телец (21.04 - 21.05)
Луната във вашия знак ви придава увереност и устойчивост. Възможно е кратко напрежение, което да ви помогне да видите нещо по-ясно. Вечерта носи чувство за вътрешна сила и спокойствие.
Овен (21.03 - 20.04)
Денят ви подтиква да забавите темпото и да прецените приоритетите си спокойно. Възможно е да се замислите по-дълбоко върху важен въпрос. Вечерта носи яснота и стабилност.
