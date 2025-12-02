Новини
Лора Караджова роди третото си дете (СНИМКА)

2 Декември, 2025 07:26 1 207 5

"Добре дошъл, мъничък Никола, мама скоро ще те води в мола.", написа Караджова във Фейсбук

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Лора Караджова стана майка за трети път. Новината съобщи самата тя с пост в социалните мрежи.

"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола, мама скоро ще те води в мола. Но дотогава много трябва да ядеш, и не много да ревеш!", написа Караджова под пост със снимка на най-новия член на семейството.

Дъщерята на Йордан Караджов има още две деца. Първото ѝ дете е плод на любовта ѝ с Валентин Славов и е момиче - Алиса, родена през 2014, пише dariknews.bg.

Второто дете на певицата, петгодишният Матео, е плод на любовта ѝ с музиканта Марсел Рохас.

С появата на новия член на семейството, Караджов ще стане дядо за четвърти път. Освен децата на певицата, той има внучка, която е дъщеря на сина му Даниел.


  • 1 Честито ❤️

    8 1 Отговор
    Бъдете живи и здрави !!!

    07:36 02.12.2025

  • 2 Генчо

    4 1 Отговор
    Евала дано има повече жени като нея!

    07:53 02.12.2025

  • 3 Вече

    3 1 Отговор
    Не е тесняк, а беше.

    Коментиран от #5

    08:01 02.12.2025

  • 4 Сила

    5 2 Отговор
    Кой е бащата на третото само не разбрах ....или и тя не знае ??! Ще хвърля боб ....!??

    08:04 02.12.2025

  • 5 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вече":

    Къде беше , в ушите ли ...??! Щото и в ноздрите не е била никога "тесняк "....

    08:08 02.12.2025