Актрисата Сиена Милър чака трето дете на 43 г. (ВИДЕО)

2 Декември, 2025 19:51 655 0

Сиена Милър има дъщеря, Марлоу, от актьора Том Стъридж

Актрисата Сиена Милър чака трето дете на 43 г. (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Сиена Милър обяви бременността си в прозрачна рокля, предаде Daily Mail.

43-годишната Сиена Милър и нейният 28-годишен приятел, Оли Грийн, присъстваха на церемония по връчването на моднитнагради. На събитието актрисата обяви, че очаква третото си дете. Актрисата показа нарастващото си коремче в бяла прозрачна макси рокля, с пухкави обувки на висок ток.

View this post on Instagram

A post shared by Harper's BAZAAR Australia (@bazaaraustralia)


През 2023 г. Сиена Милър заяви, че очаква второто си дете.

Сиена Милър има дъщеря, Марлоу, от актьора Том Стъридж. Двойката се раздели през лятото на 2015 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
