Актрисата Сиена Милър чака трето дете на 43 г. (ВИДЕО)

Актрисата Сиена Милър обяви бременността си в прозрачна рокля, предаде Daily Mail.
43-годишната Сиена Милър и нейният 28-годишен приятел, Оли Грийн, присъстваха на церемония по връчването на моднитнагради. На събитието актрисата обяви, че очаква третото си дете. Актрисата показа нарастващото си коремче в бяла прозрачна макси рокля, с пухкави обувки на висок ток.
През 2023 г. Сиена Милър заяви, че очаква второто си дете.
Сиена Милър има дъщеря, Марлоу, от актьора Том Стъридж. Двойката се раздели през лятото на 2015 г.
