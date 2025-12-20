Антония Петрова-Батинкова роди третото си дете. Малката принцеса се е появила на бял свят на 17 декември, пише Lupa.bg. Бившата миска все още пази в тайна щастливото събитие.

Както е известно, перничанката обявява всички важни събития и екскурзии със закъснение.

Най-вероятно бебето носи буквата на майка си и баба си по майчина линия и името му започва с „А“. „Мис България“ 2009 вече има двама сина – Благовест и Ивайло.

Първият син на Антония и Ивайло се роди навръх именния ден на майката – 17 януари 2019 г., и носи името Благовест, като в семейството го наричат Бест Батинков.

„Срещнахме се на 17 март 2018 г. и три месеца по-късно се оженихме на 17 юни. Запознахме се заради сбъркана резервация в едно заведение. Няма нищо случайно. Така съдбата ни срещна“, разказа преди време блондинката. Вторият ѝ син, който носи името на татко си, се роди на 7 юли 2022 година.

„На уникалната дата 07.07.2022, по напълно естествен начин, с нормално раждане, се роди Ивайло Батинков – син (Ив Батинков)! Щастието е огромно! Бебето и аз сме в отлично здраве, настроение и изключително щастливи! Бих искала да благодаря на екипа на д-р Анна Чорбова, с която за втори път минахме заедно през естественото раждане, за нейния професионализъм, сила, нежност и подкрепа!

Ти си нашият Ангел-закрилник, д-р Чорбова! Искам да благодаря много на моя уникален, изключителен съпруг Ивайло-старши, че винаги е до мен и преживяваше заедно с мен, хванат за ръката ми, всяка една контракция, както и хода на естественото раждане до проплакването на бебето! Обичам те и ти благодаря, че сме едно цяло и винаги заедно минаваме през всичко!

Семейство Батинкови сме вече четирима! Ние сме най-щастливите родители на двама сина!”, написа перничанката при появата на Ив.