Антония Петрова-Батинкова роди третото си дете

Антония Петрова-Батинкова роди третото си дете

20 Декември, 2025 12:16 984 11

  • антония петрова-батинкова-
  • роди-
  • трето дете-
  • дъщеря

Най-вероятно бебето носи буквата на майка си и баба си по майчина линия и името му започва с „А“

Антония Петрова-Батинкова роди третото си дете - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Антония Петрова-Батинкова роди третото си дете. Малката принцеса се е появила на бял свят на 17 декември, пише Lupa.bg. Бившата миска все още пази в тайна щастливото събитие.

Както е известно, перничанката обявява всички важни събития и екскурзии със закъснение.

Най-вероятно бебето носи буквата на майка си и баба си по майчина линия и името му започва с „А“. „Мис България“ 2009 вече има двама сина – Благовест и Ивайло.

Първият син на Антония и Ивайло се роди навръх именния ден на майката – 17 януари 2019 г., и носи името Благовест, като в семейството го наричат Бест Батинков.

„Срещнахме се на 17 март 2018 г. и три месеца по-късно се оженихме на 17 юни. Запознахме се заради сбъркана резервация в едно заведение. Няма нищо случайно. Така съдбата ни срещна“, разказа преди време блондинката. Вторият ѝ син, който носи името на татко си, се роди на 7 юли 2022 година.

„На уникалната дата 07.07.2022, по напълно естествен начин, с нормално раждане, се роди Ивайло Батинков – син (Ив Батинков)! Щастието е огромно! Бебето и аз сме в отлично здраве, настроение и изключително щастливи! Бих искала да благодаря на екипа на д-р Анна Чорбова, с която за втори път минахме заедно през естественото раждане, за нейния професионализъм, сила, нежност и подкрепа!

Ти си нашият Ангел-закрилник, д-р Чорбова! Искам да благодаря много на моя уникален, изключителен съпруг Ивайло-старши, че винаги е до мен и преживяваше заедно с мен, хванат за ръката ми, всяка една контракция, както и хода на естественото раждане до проплакването на бебето! Обичам те и ти благодаря, че сме едно цяло и винаги заедно минаваме през всичко!

Семейство Батинкови сме вече четирима! Ние сме най-щастливите родители на двама сина!”, написа перничанката при появата на Ив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Крокодила Гена

    8 0 Отговор
    Кака има бебе

    12:22 20.12.2025

  • 3 Пустиняк

    7 0 Отговор
    Кои са па тия, бе?!?

    Коментиран от #9

    12:30 20.12.2025

  • 4 Не, че нещо ама...

    6 0 Отговор
    Батинкова?...нещо, оня шуменският от Ден и нощ ауто да няма намеса?

    12:33 20.12.2025

  • 5 Нека да пиша

    6 2 Отговор
    Тоца крокодила ,излюпи малко крокодилче.Дано да не е като Тоца,хем тъпо,хем и грозно !

    12:33 20.12.2025

  • 7 Все пак

    2 1 Отговор
    Грознотата не е грях, дори абсолютната.

    12:37 20.12.2025

  • 9 Сахара бич

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пустиняк":

    Крокодила и Гена

    12:40 20.12.2025

  • 10 Не, че нещо ама...

    7 1 Отговор
    Подиграваме се с коментари,но да е живо и здраво детенцето и семейството.

    12:41 20.12.2025

  • 11 СЛАВА БОГУ!!!

    3 0 Отговор
    бившата миска и 100% перничанка родила трето дете…ха, ха,ха. Похвално, да е жива и здрава, ама на кого му пука. За “събитието” се пише все едно детето не е било родено от млада перничанка, а сякаш е станало кой знае какво. Впрочем проблемът си е изцяло мой, че реших да прочета такваз откровена глупост!!!

    12:59 20.12.2025