Жизел Бюндхен се качи на сърф 10 месеца след раждането (ВИДЕО)

Бразилският супермодел Жизел Бюндхен беше заснета от папараци 10 месеца след раждането, а снимките бяха публикувани от Page Six.

45-годишният модел беше сниман на плаж в Маями. Тя се появи пред камерите в черен бански костюм, държейки дъска за сърф. Банският ѝ костюм беше украсен с бели райета и цип. Звездата беше без грим и с разпусната коса.

На 6 февруари Бюндхен роди третото си дете. Анонимен източник не разкри пола, мястото или датата на раждане на детето на модела.