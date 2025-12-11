Жизел Бюндхен се качи на сърф 10 месеца след раждането (ВИДЕО)

Бразилският супермодел Жизел Бюндхен беше заснета от папараци 10 месеца след раждането, а снимките бяха публикувани от Page Six.
45-годишният модел беше сниман на плаж в Маями. Тя се появи пред камерите в черен бански костюм, държейки дъска за сърф. Банският ѝ костюм беше украсен с бели райета и цип. Звездата беше без грим и с разпусната коса.
На 6 февруари Бюндхен роди третото си дете. Анонимен източник не разкри пола, мястото или датата на раждане на детето на модела.
1 Гошо сапа
12:48 11.12.2025
2 глоги
Коментиран от #6
12:53 11.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Механик
п.п.
Безполезен материал. Статия-плява.
12:55 11.12.2025
5 Роден в НРБ
12:56 11.12.2025
6 Брачед
До коментар #2 от "глоги":Като л@паш пи шки, а не слушаш даскала,така се получава
13:06 11.12.2025
7 Шшшвееепссс
13:40 11.12.2025