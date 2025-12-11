Новини
Жизел Бюндхен се качи на сърф 10 месеца след раждането (ВИДЕО)

11 Декември, 2025 12:44 764 7

45-годишният модел беше сниман на плаж в Маями

Жизел Бюндхен се качи на сърф 10 месеца след раждането (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бразилският супермодел Жизел Бюндхен беше заснета от папараци 10 месеца след раждането, а снимките бяха публикувани от Page Six.

45-годишният модел беше сниман на плаж в Маями. Тя се появи пред камерите в черен бански костюм, държейки дъска за сърф. Банският ѝ костюм беше украсен с бели райета и цип. Звездата беше без грим и с разпусната коса.

На 6 февруари Бюндхен роди третото си дете. Анонимен източник не разкри пола, мястото или датата на раждане на детето на модела.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо сапа

    1 0 Отговор
    И на моя може да се качи,ще я уважим

    12:48 11.12.2025

  • 2 глоги

    2 0 Отговор
    45-годишнАТА моделКА беше сниманА на плаж в Маями.

    Коментиран от #6

    12:53 11.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    2 1 Отговор
    А па на магаренцето се качи още на 3-тия ден.
    п.п.
    Безполезен материал. Статия-плява.

    12:55 11.12.2025

  • 5 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    А дали ще иска да ми се качи на ..я?

    12:56 11.12.2025

  • 6 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    Като л@паш пи шки, а не слушаш даскала,така се получава

    13:06 11.12.2025

  • 7 Шшшвееепссс

    1 0 Отговор
    Когато се преструваш на жена и си правиш мъжките работи...

    13:40 11.12.2025