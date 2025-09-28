Баба на 102 г. изуми Барак Обама със закуската си (ВИДЕО)

Бившият президент на САЩ Барак Обама научи тайната на дълголетието на 102-годишна жена на име Сюзън. Той публикува видео от срещата им в профила си в Инстаграм.

„Сюзън, надявам се да изглеждам толкова добре, колкото ти на 102!“, написа политикът под публикацията. Във видеото той попита столетницата какво яде, за да поддържа младостта си.

Сюзън казала на Обама, че предпочита зеленолистни храни и царевичен хляб и посъветвала политика да яде бекон сутрин.

„Сигурен съм, че точно това е предписал лекарят“, засмя се Обама.