Новини
Любопитно »
Баба на 102 г. изуми Барак Обама със закуската си (ВИДЕО)

Баба на 102 г. изуми Барак Обама със закуската си (ВИДЕО)

28 Септември, 2025 08:26 1 603 9

  • барак обама-
  • баба-
  • закуска

Сюзън казала на Обама, че предпочита зеленолистни храни и царевичен хляб

Баба на 102 г. изуми Барак Обама със закуската си (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама научи тайната на дълголетието на 102-годишна жена на име Сюзън. Той публикува видео от срещата им в профила си в Инстаграм.


„Сюзън, надявам се да изглеждам толкова добре, колкото ти на 102!“, написа политикът под публикацията. Във видеото той попита столетницата какво яде, за да поддържа младостта си.

Сюзън казала на Обама, че предпочита зеленолистни храни и царевичен хляб и посъветвала политика да яде бекон сутрин.

„Сигурен съм, че точно това е предписал лекарят“, засмя се Обама.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТА ТОЗИ НА СЪВЕСТТА МУ

    8 4 Отговор
    Са 10 МИЛИОНА убити човека. Един от най-кървавите президенти.

    Коментиран от #4

    08:36 28.09.2025

  • 2 Обама е много добър

    4 7 Отговор
    Той трябваше да убие Путин още 2008

    08:36 28.09.2025

  • 3 хараре

    8 3 Отговор
    Бюртак Ох на мама се впечатлява от баби.

    08:37 28.09.2025

  • 4 Хм...

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "ТА ТОЗИ НА СЪВЕСТТА МУ":

    Не се притеснявай, пyтя е едноличен водач вече, ще остане в историята!

    08:41 28.09.2025

  • 5 бай Бай

    3 4 Отговор
    Тези пък... винаги и само яденето ги вълнува.
    Не е там тайната деца.

    08:44 28.09.2025

  • 6 Пропаганда дуе

    9 3 Отговор
    Тази жена не на 102 години. Прави впечатление зачестяване на пускането на режисирани новини за столетници, което означава обработка за вдигане на пенсионната възраст в световен мащаб. Не се надявайте да живеете по-дълго, поне не благодарение на световната олигархия, а и това не е живот.

    08:44 28.09.2025

  • 7 маке

    5 3 Отговор
    Американската царевица е с ГМО, значи тя е полезна?

    08:51 28.09.2025

  • 8 коки

    3 3 Отговор
    ямайския марон Обамчо обича мъжки баби

    08:58 28.09.2025

  • 9 Поне

    4 1 Отговор
    да ѝ бяха нахлупили бяла къдрава перука !

    09:06 28.09.2025