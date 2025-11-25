Новини
И Мишел Обама се стопи с Оземпик (СНИМКИ)

25 Ноември, 2025 15:58 1 451 12

Нова фотосесия на бившата първа дама на САЩ разпали слухове, че и тя е започнала да използва инжекции за отслабване

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама предизвика вълна от спекулации в социалните мрежи, след като публикува кадри зад кулисите от фотосесия с фотографката Ани Лейбовиц. На кадрите, споделени в Instagram, Обама позира уверено в изчистено облекло – сива тениска, дънки и кафяви велурени ботуши, като в един от кадрите се вижда и част от стегнатия ѝ корем.

„Ани Лейбовиц винаги е знаела, че една снимка може да бъде повече от момент – тя може да изрази послание“, написа Обама към публикацията си и допълни, че новото издание на книгата „Women“ отразява ролята и присъствието на жените днес. Тя посочи, че за нея е чест да бъде част от проекта.

След публикуването на снимките в платформите започнаха коментари за видимата ѝ загуба на тегло. Някои потребители предположиха, без доказателства, че Обама може да използва медикаменти тип GLP-1, включително Ozempic. Под публикации в X множество коментари свързаха външния ѝ вид с инжекциите за отслабване, докато други все пак вярват, че тя може да е минала на режим и стриктна диета. Обама никога не е посочвала, че използва медикаменти за отслабване, а неин представител не коментира твърденията.

През 2022 г. в интервю тя открито разказа как е качила излишно тегло по време на менопаузата, отбелязвайки, че промяната често настъпва постепенно и незабелязано. Подчерта, че се стреми да бъде по-внимателна към навиците си, без да се вманиачава. В отделно интервю, публикувано по-рано този месец, Обама определи шестдесетте си години като „прекрасен период“ и подчерта, че приоритет остава здравето ѝ – редовни прегледи, физическа активност и балансирано хранене. По думите ѝ това ѝ позволява да се чувства във форма и да води активен начин на живот.


