Разкриха нови подробности за последните часове на „Титаник“

Подробен анализ на пълноразмерно 3D сканиране на останките от „Титаник“ хвърля нова светлина върху последните мигове на легендарния лайнер. Над век след злополучната нощ, в която корабът се сблъсква с айсберг и отнася живота на над 1500 души, той отново „проговори“ – този път чрез технология.

Създаден чрез комбинация от повече от 700 000 висококачествени изображения, заснети от всякакви ъгли с помощта на подводни роботи, този прецизен цифров „близнак“ на Титаник показва с драматична яснота как корабът се е разцепил на две, преди да потъне в ледените води на Атлантическия океан през 1912 г.

Сканирането разкрива нови детайли от една от котелните на кораба, потвърждавайки свидетелствата на очевидци, че инженерите са работили до последно, за да поддържат осветлението на борда. В модела се вижда, че някои от котлите са вдлъбнати навътре – индикация, че са били в активна експлоатация в момента, когато са били залети от вода.

Открит е и отворен вентил върху палубата на кърмата – знак, че парата все още е захранвала електрическата система. Това е резултат от действията на екип инженери, ръководени от Джоузеф Бел, които останали на постовете си, за да продължат да хвърлят въглища във фурните. Всички те загиват, но според анализатора Паркс Стивънсън, техният героизъм е спасил безброй животи.

„Те поддържаха осветлението и електричеството до самия край, за да дадат време на екипажа да спусне спасителните лодки при някаква видимост, а не в пълна тъмнина. Удържаха хаоса възможно най-дълго — и тази отворена парна клапа е своеобразен символ на тяхната саможертва,“ коментира Стивънсън пред BBC.

Останките на Титаник, разположени на дълбочина от 3800 метра, досега можеха да бъдат наблюдавани само частично с помощта на подводници. Новото сканиране обаче предоставя първия пълен визуален образ на кораба.

