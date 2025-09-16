Вадят предмети от кораба-близнак на "Титаник" - "Британик", потънал през 1916 г.

Гръцкото министерство на културата съобщи, че водолази са извадили редица ценни предмети от кораба-близнак на „Титаник“ – "Британик", който потъва през 1916 г.

„Британик“, превърнат в кораб-болница от Британското адмиралтейство по време на Първата световна война, се натъква на германска мина на 21 ноември 1916 г., докато плавал край гръцкия остров Кеа, и потъва по-малко от час по-късно. Той е един от най-големите океански лайнери в Северния Атлантик. Изследователска акция, одобрена от Министерството на културата, е проведена от 6 до 13 май 2025 г., по време на която за първи път редица предмети са били селективно извадени от мястото на останките на дълбочина над 120 метра.

Снимка: Интернет

„Проектът беше осъществен под надзора и ръководството на Инспектората по подводни антики към Министерството на културата. В него се включи екип от 11 професионални дълбоководни водолази. Изследването беше организирано от британския историк-любител Саймън Милс, основател на фондация „Британик“, а безопасността и организацията на гмурканията бяха осигурени от служителите на Инспектората по подводни антики“, се казва в изявлението.

Някои от предметите, избрани в началния етап на изследването, не можели да бъдат извадени на повърхността поради местоположението и състоянието им на съхранение. Условията на мястото на корабокрушението са били особено трудни поради теченията, голямата дълбочина и лошата видимост. Предметите, които били успешно извадени, са изпратени на повърхността от водолазния екип с помощта на пълни с въздух торби, спазвайки мерките за безопасност и внимателно боравене. След това предметите са поставени в специално проектирани контейнери и започнал процесът на почистването им от морски организми. След приключване на изследването всички предмети са прехвърлени в лабораторията на Инспектората по подводни антики в Атина, където процесът на консервация продължава.

Особен интерес сред възстановените предмети представляват корабната камбана, сигналният огън, различни предмети от преносимото оборудване на кораба, керамичните плочки от интериора на турската баня и наблюдателният бинокъл. Предметите ще бъдат включени в постоянната експозиция на Националния музей на подводните антики, който се създава в пристанищния град Пирея, в раздел, посветен на Първата световна война, където темата за потъването на „Британик“ ще заеме видно място, отбеляза министерството.

Две години преди потъването си „Британик“ е бил луксозен круизен кораб, способен да превозва 3 529 пътници. През 1915 г. по решение на Британското адмиралтейство той променя предназначението си: всички елементи от луксозната вътрешна декорация са премахнати от кораба, външната му част е боядисана в бяло, а по цялата му дължина са окачени фенери, така че червените кръстове да се виждат. След като отплава от Ливърпул, „Британик“ започва да кръстосва моретата като огромна плаваща болница. При потъването му от 1065 души на борда, 30 загиват в спасителни лодки, закачили се за витлото му, докато. Останалите били взети от британски и френски кораби, дошли на помощ от Пирея и Лаврио.