"Мис Европа" загина трагично след падане от мост при преследване от полицията

Модната общност потъна в скръб след новината за трагичната гибел на 27-годишната носителка на титлата „Мис Европа“ Гюлер Ердоган. Младата звезда загуби живота си след ужасяващ инцидент в родния си град Гиресун, докато пътувала за празника Ид ал-Фитр, съобщи CNN.

Смъртта ѝ шокира не само семейството и близките ѝ, но и хилядите ѝ почитатели в социалните мрежи, както и колеги от модните среди, където Гюлер бе добре познато име.

Родена в Тиреболу, провинция Гиресун, Гюлер Ердоган се изявяваше като модел и участваше в редица модни събития и кампании. Красотата и харизмата ѝ донесоха признание и титлата „Мис Европа – Косово“, след което амбициите ѝ за международна кариера набраха скорост. За мнозина тя олицетворяваше новото лице на Балканската мода – дръзка, стилна и вдъхновяваща.

Трагедията се разиграва в нощта на 1 април. След празнична вечер в заведение в Гиресун, Гюлер се качва в автомобила си, но скоро след това преминава през полицейски контролен пункт. Проверката установява наличие на алкохол в кръвта ѝ. В следствие на това тя изоставя колата си и се опитва да избяга пеша.

При опита си да се отдалечи, младата жена се озовава на мост, от който пада на пътното платно. Там е пометена от преминаващ автомобил. Медицински екипи пристигат на място след подаден сигнал, но усилията им да я спасят се оказват напразни – Ердоган умира от тежките наранявания.

Разследването по случая продължава, като според първоначална информация, Гюлер Ердоган е страдала от психически проблеми. Източници твърдят, че в миналото тя е имала история на депресивни състояния и дори опити за самоубийство.

Гюлер Ердоган си отиде твърде рано, но остави след себе си ярка следа в модата и социалните мрежи. Тя беше вдъхновение за млади жени в Турция и на Балканите, мечтаещи да превърнат красотата и таланта си в кариера.