Новини
Любопитно »
Галена публикува секси СНИМКИ от клиника за пластична хирургия

26 Октомври, 2025 12:47 392 2

  • галена-
  • пластична хирургия-
  • клиника-
  • турция

Снимките на Галена, разбира се, не останаха незабелязани

Галена публикува секси СНИМКИ от клиника за пластична хирургия - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Галена отново привлече вниманието – този път не с песен, а с поредната си визита в елитна клиника в Истанбул. Певицата се снима в секси пози във фоайето на иначе елитното медицинско заведения, облечена в провокативен тоалет и видимо в чудесно настроение, докато чакаше за консултация с един от най-популярните специалисти в Турция.


Според специалисти в областта на естетичната хирургия, гръдните имплантите се препоръчва да се подменят на всеки десет години — факт, който накара феновете да се запитат дали именно това е причината за визитата ѝ.

Наскоро Галин разкри, че смядовската Шер му вдигнала махленски скандал обвинявайки го, че певиците от неговия лейбъл са откраднали капарирана от нея песен, която смятала да подари на племенницата си Доника за именния ѝ ден.

Снимките на Галена, разбира се, не останаха незабелязани. В мрежата тръгнаха оживени коментари – от възторжени похвали до любопитни въпроси дали за една майка на тийнейджъри е морално да се снима по този начин.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъж мечта

    1 0 Отговор
    Циганката на касата ще търка витрината на НАП с препарат и микрофибърни кърпи 🤣🤣🤣🤣🤣💯🥳🎊

    12:49 26.10.2025

  • 2 Хубава

    1 0 Отговор
    Жена е, но тази която обичам е най хубавата!

    12:49 26.10.2025