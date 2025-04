15 г. по-късно Кание Уест отново се нахвърли върху Тейлър Суифт

Рапърът Кание Уест отново предизвика вълна от реакции, след като сподели в пост (вече изтрит) в социалната платформа X (бившия Twitter), че никога не му е било позволено да изнесе шоу на полувремето на Super Bowl. Причината, според него? Три спорни момента от миналото му, включително дългогодишната му вражда с поп иконата Тейлър Суифт.

„Никога не съм бил допускан до Super Bowl заради три неща: ‘Джордж Буш не се интересува от чернокожите’, случката с Тейлър Суифт и това, че носех MAGA шапка“, написа рапърът, визирайки както прословутото си изказване по време на благотворително предаване след урагана Катрина, така и подкрепата му за Доналд Тръмп.

Кание и Суифт са в центъра на една от най-обсъжданите вражди в поп културата. Всичко започна през 2009 г., когато Кание нахлу на сцената по време на церемонията на MTV VMA и прекъсна Тейлър Суифт, за да заяви, че Бионсе заслужава наградата. Години по-късно напрежението между тях се засили, след като Уест използва името на певицата в песента си “Famous” без нейно съгласие — или поне така твърди Суифт.

TRENDING: Kanye West says that Taylor Swift is the reason he’s not allowed to perform at the Super Bowl halftime show.



“I never was allowed to do the Super Bowl because of 3 moments



George Bush don’t care about black people



The Taylor Swift movement moment



Wearing a MAGA hat” pic.twitter.com/hK8sWq9d2j