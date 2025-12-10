Съдът отложи делото на Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони

Процесът за сексуален тормоз, заведeн от Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони, е официално отложен с два месеца.

Съдия Луис Дж. Лаймън постанови във вторник, че началото на делото — първоначално планирано за 9 март 2026 г. — се пренасочва за 18 май 2026 г. поради натоварения му график, съобщава People. По време на изслушването съдията уточни, че има два наказателни процеса, които трябва да води през същия период, и подчерта, че „колкото и важно да е това дело … наказателните процеси са с приоритет“.

Представителите на двамата актьори не са отговорили на запитванията за коментар.

През декември миналата година звездата от „Клюкарката“ (38 г.) заведе дело срещу Балдони, обвинявайки го в сексуален тормоз на снимачната площадка на „Никога повече“. Актьорът и режисьор отрече обвиненията.

След това, през януари, Джъстин Балдони подаде насрещен иск за 400 млн. долара срещу Блейк Лайвли, съпруга ѝ Раян Рейнолдс и техния PR екип, твърдейки клевета, изнудване и други нарушения.

През юни обаче съдия Лаймън отхвърли иска за клевета на Балдони, както и отделен иск за 250 млн. долара срещу New York Times. В решението си съдията посочи, че режисьорът и продуцентската му компания Wayfarer Studios не са доказали, че Блейк Лайвли е направила каквито и да е изявления извън подадената от нея жалба до Калифорнийския департамент по граждански права — документ, който е защитен по закон.

Лаймън уточни, че обвиненията на Балдони срещу Рейнолдс, публицистката Лесли Слоун и New York Times не покриват стандарта за клевета, тъй като няма доказателства, че някоя от страните „сериозно се е съмнявала в истинността на своите твърдения“.

Въпреки дадената възможност да преработят иска си, Джъстин Балдони и Wayfarer Studios са отказали да подадат нова версия, след което съдът е издал окончателно решение по делото.

Следващото съдебно заседание по казуса Лайвли – Балдони е насрочено за 22 януари и включва устни аргументи по исканията за съкратено съдебно производство.