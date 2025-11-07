Блейк Лайвли е загубила над 161 милиона долара заради скандала с Балдони

Американската актриса Блейк Лайвли твърди, че е претърпяла финансови загуби на стойност над 161 милиона долара вследствие на клеветническа кампания, насочена срещу нея по време на промоцията на филма "Никога повече". Данните са представени в съдебни документи, цитирани от Variety.

Според адвокатите на звездата щетите включват 56,2 милиона долара загуби от актьорски и продуцентски хонорари, рекламни договори и участия, 49 милиона долара загуби от нейната линия за грижа за косата Blake Brown, както и 22 милиона долара щети, свързани с бизнеса ѝ с напитки Betty Buzz/Betty Booze. Към това се добавят и 34 милиона долара, оценени като „вреда на репутацията“.

В иска, подаден в края на 2024 г., правният екип на актрисата настоява за обезщетение в троен размер на сумата — или над 480 милиона долара в наказателни щети. Финансовите данни са били предоставени на защитата през юли тази година.

Блейк Лайвли е въвлечена в продължаващо съдебно производство срещу режисьора и неин партньор във филма "Никога повече" — Джъстин Балдони, както и срещу продуцентската му компания Wayfarer Studios. Актрисата обвинява Балдони в сексуален тормоз по време на снимките на филма, излязъл през 2024 г., а той категорично отрича обвиненията.

Освен това Лайвли съди пиар екипа на Балдони, обвинявайки го, че е организирал целенасочена медийна кампания за дискредитиране на нейните твърдения. Искът срещу пиар експерта Джед Уолъс бе отхвърлен през юли.

В отговор Джъстин Балдони подаде насрещен иск срещу Блейк Лайвли и съпруга ѝ, актьора Райън Рейнолдс, обвинявайки ги в изнудване и клевета. Делото, оценено на 400 милиона долара, бе прекратено през юни по решение на съдия Луис Лиман от Федералния окръжен съд на САЩ. Миналата седмица съдията постанови окончателно прекратяване на насрещния иск, след като Балдони и неговите адвокати не подадоха изменена жалба в определения срок.

В решението си Лиман уточни, че единствено Лайвли е реагирала на уведомлението му от октомври, като е поискала да запази правото си на възстановяване на направените съдебни разноски — искане, което съдът е уважил.

Адвокатът на Балдони, Брайън Фрийдман, заяви пред Page Six, че клиентът му и неговият екип съзнателно са избрали да не подават нова жалба, за да запазят правото си на обжалване. „Не са пропуснати срокове. Нашите клиенти просто решиха да не изменят иска си, за да съхранят правните си възможности“, уточни той, добавяйки, че защитата ще продължи „да търси истината по всички законови и фактически пътища“.

Блейк Лайвли, позната от сериала "Клюкарката" и редица филми, включително "Вечната Аделайн", в последните години се утвърди и като предприемач. Според Forbes личното ѝ състояние към 2025 г. се оценява на около 120 милиона долара, а текущият съдебен спор може да се превърне в един от най-обсъжданите случаи в Холивуд през идната година.