Ерик Дейн от „Анатомията на Грей“ е диагностициран със заболяването на Стивън Хокинг

Актьорът Ерик Дейн, познат на милиони като д-р Марк Слоун от култовия сериал „Анатомията на Грей“, обяви, че е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС) — новина, която идва едва няколко седмици след като той и съпругата му Ребека Гейхарт отмениха развода си.

„Диагностициран съм с АЛС“, потвърди 52-годишният актьор пред People. „Благодарен съм, че имам до себе си любящото си семейство, докато преминаваме през този нов етап от живота.“

Дейн, който в последните години впечатлява с ролята си на Кал Джейкъбс в хитовия сериал Euphoria на HBO, разкри, че ще се включи в третия сезон на продукцията, като снимките започват още следващата седмица. „Моля ви за дискретност и уважение към личното ни пространство в този труден момент“, добави той.

