Себастиан Стан е напът да участва в "Батман 2" с Робърт Патинсън и Скарлет Йохансон

След като привлече Скарлет Йохансон за нова роля в предстоящия филм "Батман 2", режисьорът Мат Рийвс изглежда е близо до още едно значимо попълнение в актьорския състав. Източници на Deadline съобщават, че Себастиан Стан води преговори за участие в дългоочакваното продължение на DC Studios, като конкретният му персонаж засега не се разкрива.

При финализиране на договора Стан ще се присъедини към Робърт Патинсън, който отново ще влезе в ролята на Батман. Филмът е написан и режисиран от Рийвс. От DC Studios не са отговорили на запитване за коментар.

Продукцията на „Батман 2“ се очаква да започне през пролетта, а премиерата в кината е насрочена за 1 октомври 2027 г. Проектът се продуцира от съръководителите на DC Studios Джеймс Гън и Питър Сафран, заедно с Дилън Кларк.

Първият филм "Батман" се превърна в първия голям киносалонен хит на Warner Bros. след пандемията, след въвеждането на стратегията за едновременни премиери в кината и платформата HBO Max. Лентата с участието на Патинсън и Зоуи Кравиц реализира 369,3 млн. долара в Северна Америка и общо 772 млн. долара в световен мащаб.

Себастиан Стан е добре познат на публиката с ролята си на Бъки в "Отмъстителите" и други продукции на Marvel Studios, включително и в последния филм Thunderbolts*. Наскоро актьорът привлече и сериозно внимание от страна на критиката с превъплъщението си в Доналд Тръмп във филма The Apprentice, за което получи номинация за „Оскар“ за най-добра мъжка роля. Там той си партнира с Мария Бакалова в ролята на Ивана Тръмп.