Новини
Любопитно »
Себастиан Стан е напът да участва в "Батман 2" с Робърт Патинсън и Скарлет Йохансон

Себастиан Стан е напът да участва в "Батман 2" с Робърт Патинсън и Скарлет Йохансон

7 Януари, 2026 16:31 729 4

  • себастиан стан-
  • актьор-
  • отмъстителите-
  • батман-
  • робърт патинсън-
  • скарлет йохансон

Актьорът е в преговори за ключова роля

Себастиан Стан е напът да участва в "Батман 2" с Робърт Патинсън и Скарлет Йохансон - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След като привлече Скарлет Йохансон за нова роля в предстоящия филм "Батман 2", режисьорът Мат Рийвс изглежда е близо до още едно значимо попълнение в актьорския състав. Източници на Deadline съобщават, че Себастиан Стан води преговори за участие в дългоочакваното продължение на DC Studios, като конкретният му персонаж засега не се разкрива.

При финализиране на договора Стан ще се присъедини към Робърт Патинсън, който отново ще влезе в ролята на Батман. Филмът е написан и режисиран от Рийвс. От DC Studios не са отговорили на запитване за коментар.

Продукцията на „Батман 2“ се очаква да започне през пролетта, а премиерата в кината е насрочена за 1 октомври 2027 г. Проектът се продуцира от съръководителите на DC Studios Джеймс Гън и Питър Сафран, заедно с Дилън Кларк.

Първият филм "Батман" се превърна в първия голям киносалонен хит на Warner Bros. след пандемията, след въвеждането на стратегията за едновременни премиери в кината и платформата HBO Max. Лентата с участието на Патинсън и Зоуи Кравиц реализира 369,3 млн. долара в Северна Америка и общо 772 млн. долара в световен мащаб.

Себастиан Стан е добре познат на публиката с ролята си на Бъки в "Отмъстителите" и други продукции на Marvel Studios, включително и в последния филм Thunderbolts*. Наскоро актьорът привлече и сериозно внимание от страна на критиката с превъплъщението си в Доналд Тръмп във филма The Apprentice, за което получи номинация за „Оскар“ за най-добра мъжка роля. Там той си партнира с Мария Бакалова в ролята на Ивана Тръмп.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Къде го казаха това бре Венелино, по-дарик ли?

    16:35 07.01.2026

  • 2 Кирилка пачата

    1 0 Отговор
    Ще участвам в оргия с цял отбор камерунци от трета дивизия. Дано изпусна сапуна в банята 🤣🤣🤣🤣🥳

    16:37 07.01.2026

  • 3 Иван Пловдивски

    0 0 Отговор
    Като започнат да дъвчат едни и същи теми... Толкова ли са безидейни режисьорите и продуцентите?!?

    16:44 07.01.2026

  • 4 Величко

    1 0 Отговор
    Мразя рекламите ! не ни досаждайте с тях ... !

    17:12 07.01.2026