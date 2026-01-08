Новини
Дългоочакваният криминален сериал "Мамник" започва днес по БНТ

Дългоочакваният криминален сериал "Мамник" започва днес по БНТ

8 Януари, 2026

Криминалната мистерия разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите

Дългоочакваният криминален сериал "Мамник" започва днес по БНТ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-новият български игрален сериал „Мамник“ започва днес, 8 януари 2026 г., от 21:00 ч. по БНТ 1. Продукцията в 12 епизода, вдъхновена от едноименния бестселър на писателя Васил Попов, ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч., съобщават от bnt.bg.

Криминалната мистерия, продуцирана от БНТ, Фалкънуинг Студио и Глобал Филмс, разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите. Сериалът „Мамник“ е съчетание от криминален сюжет и елементи на трилър, преплетени с красива любовна история. Жителите на село Вракола се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.

„За мен „Мамник“ е най-интересният сериал, по който съм работил, защото е нещо ново, нещо различно, което българската аудиторията все още не е срещала. „Мамник“ е мистерия и трилър, в който обаче има и една загадъчна и силна любовна история. Мога да кажа, че беше истинско предизвикателство да екранизираме романа и да направим реален света, който всеки читател си създава.“, сподели в предаването „Денят започва“ Виктор Божинов, режисьор и креативен продуцент на сериала.

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях зрителите на БНТ 1 ще видят и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова.

Творческият екип на сериала „Мамник“ включва сценаристите Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператора Антон Бакарски, композитора Петър Дундаков.

След премиерата си по БНТ, криминалната мистерия ще се излъчи и в ефира на Bulgaria ON AIR.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът „Мамник“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Идеята и цялостната реализация на проекта са дело на Глобал Филмс с продуценти Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Сериалът е по мотиви на хитовия Storytel Original аудиосериал „Мамник“ от Васил Попов, създаден за стрийминг платформата за аудиокниги, е-книги и подкасти Storytel. Копродуцент е и Фалкънуинг Студио – компания с бързо нарастващо присъствие в индустрията, която стои зад някои от най-актуалните филмови и телевизионни проекти у нас към момента. От името на Фалкънуинг Студио продуценти на сериала са Девора Йовчева и Иво Апостолов. „Мамник“ се осъществява с подкрепата на Национален филмов център.




  • 1 Тъпо, тъпо!

    9 2 Отговор
    Поредната евроатлантическа глупост! Вместо да направят сериал за Бойко Борисов и Атанас Атанасов!

    Коментиран от #2, #4

    12:18 08.01.2026

  • 2 Коуега

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тъпо, тъпо!":

    По-добре да не правят,ще е като "Дързост и красота "...няма да има край.

    12:24 08.01.2026

  • 3 Макето

    4 1 Отговор
    Изразявам само моето мнение:
    По-неприятна и безсмислена книга не бях чел скоро!

    12:25 08.01.2026

  • 4 Само не разбрах

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тъпо, тъпо!":

    Кой решава за закупуването на тази база? Кой плаща за рекламата? Сетихте ли се? БНТ се финансира от бюджета. Ние плащаме за тези глупости.

    12:26 08.01.2026

  • 5 Време е

    6 2 Отговор
    БНТ да се закрие и тези паразити да си търсят другаде работа.

    12:31 08.01.2026

  • 6 Гост

    6 1 Отговор
    изМАМНИК

    12:32 08.01.2026

  • 7 А,ве голЕма реклама,голЕмо чудо...

    4 1 Отговор
    ...за тоА ...,,Мамник"(каквото и да означава това...)...!
    Направо-
    Б...ах Мама му,за тоз- Мамник...!

    Коментиран от #8

    12:34 08.01.2026

  • 8 Чичо Андрю

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А,ве голЕма реклама,голЕмо чудо...":

    Ами прочети книгата или гледай филма, за да разбереш какво е мамник. Може и да прочетеш малко български фолклор - митове, легенди....

    12:46 08.01.2026