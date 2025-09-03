Новини
Любопитно »
Емрах Стораро е един от главните герои в новия български филм "Скандалните"

Емрах Стораро е един от главните герои в новия български филм "Скандалните"

3 Септември, 2025 17:49 596 11

  • емрах стораро-
  • нов филм-
  • скандалните

Във филма участват още сексоложката Наталия Кобилкина и силиконовата брадърка Беба, а главната роля е поверена на онлайн звездата Лили Аначкова

Емрах Стораро е един от главните герои в новия български филм "Скандалните" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолкаджията Емрах Стораро изненадващо започна актьорска кариера, научи "България Днес".

Малкият син на Тони Стораро играе в най-новия български филм - "Скандалните", който ще бъде излъчван в киносалоните от 12 септември. Лентата разказва за Лили - кралицата на училището, която се събужда от кома без спомени, а двамата ѝ бивши - нахаканият футболист Иван и топзвездата Емрах, започват най-смешната и скандална битка за сърцето ѝ.

Синът на Тони Стораро, който наскоро се сгоди за любимата си Айлян, е показвал актьорски заложби в свои видеоклипове, но досега не е изгрявал на големия екран. Работата по снимките е била преди време, така че не са попречили на Емрах да вдигне пищното тържество, на което засвидетелства любовта си към симпатичната брюнетка.

Във филма участват още сексоложката Наталия Кобилкина и силиконовата брадърка Беба, а главната роля е поверена на онлайн звездата Лили Аначкова.

"Магичната намеса на Наталия Кобилкина - ангелът на любовта, превръща всяка среща в катастрофално-романтичен хаос. Между интриги и куриозни злополуки Лили опитва да разбере коя е и кого обича. Провокативната манипулаторка Беба, бивша на Иван и Емрах, заплита своите интриги, а безскрупулният мениджър с дебело досие - Памеца, не се спира пред нищо, за да обърне играта. Най-добрата приятелка на Лили - Йони, и вечният шегаджия Джордж блестят със собствена искряща романтика", се казва в анонса на комедийната лента, която другата седмица ще е по кината.

"Скандалните" първоначално тръгва като сериал в интернет, но сега е трансформиран в пълнометражен филм с режисьор Христо Христов-Зипо.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха а така

    6 0 Отговор
    Явно ще е нещо като ново реалитипорно с елементи на мазохистичнинапъни .

    17:51 03.09.2025

  • 2 Първата причина

    7 0 Отговор
    да не го гледам е това, че филмът е пълен с български псевдо-звезди, втората причина да не го гледам е емрах...

    17:52 03.09.2025

  • 3 Еврейски търговец

    4 0 Отговор
    На Василка Инстаграм са я хванали камерунците три дни къдрене под някаква върба

    17:54 03.09.2025

  • 4 вай вай

    6 0 Отговор
    Какви ли бълвочоподобни филмчета ще измислят още , само и само да заработят некой ефирен лев.

    17:56 03.09.2025

  • 5 фолкаджията…

    7 0 Отговор
    К’ъв фолкаджия, той жив миганин, кво ни го изтипосвате тука всеки ден…
    Кого касае тази “новина”?

    17:57 03.09.2025

  • 6 факт

    4 0 Отговор
    Няма да го гледам. Точка.

    18:00 03.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    АМАН ОТ ТЕЗИ КОТЛАРИ!ПУУУ

    18:00 03.09.2025

  • 8 Сталин

    6 0 Отговор
    Гнус,само цигански сапунки ни липсваха в България

    18:02 03.09.2025

  • 9 ......па

    3 0 Отговор
    Всички киносалони ще се напълнят с чалгаропитеци ако прожекцията е безплатна.Този не е фолкаджия а чалгаджия,чалга=цигански стил,той това мяука.

    18:16 03.09.2025

  • 10 Скандален

    1 0 Отговор
    Бах тоя Емрах...
    Фактите и тях подред...

    18:29 03.09.2025

  • 11 Хаджи Папурко

    0 0 Отговор
    Само завършени Деби..и. Значи може и под дъното да се копае.

    18:58 03.09.2025