Анджелина Джоли изненада феновете с нова визия – къса руса коса за предстоящ филм (ВИДЕО)

Световноизвестната холивудска актриса Анджелина Джоли отново привлече вниманието на медиите и почитателите си, този път с впечатляваща промяна във външния си вид. Звездата, която наскоро навърши 50 години, бе забелязана по улиците на Лондон с напълно различна прическа – къс боб в платинено русо. Папарашки кадри, разпространени от изданието People, показват Джоли по време на снимките на новия ѝ филм „Тревожни хора“.

Актрисата се появи на снимачната площадка облечена в елегантна бяла рокля, комбинирана със стилно сако. За да завърши изисканата си визия, тя бе заложила на класическо червено червило и изящна златна брошка, които подчертаваха новия ѝ облик.

Промяната в стила на Анджелина Джоли предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където феновете ѝ не спират да коментират смелата ѝ трансформация.

Очаква се „Тревожни хора“ да излезе на голям екран през следващата година, а новата визия на Джоли вече създава вълнение сред киноманите по цял свят.

