Анджелина Джоли изненада феновете с нова визия – къса руса коса за предстоящ филм (ВИДЕО)

5 Септември, 2025 20:24 1 217 5

  • анджелина джоли-
  • нова визия-
  • нова прическа-
  • нов филм-
  • тревожни хора

Актрисата бе забелязана по улиците на Лондон с напълно различна прическа – къс боб в платинено русо

Анджелина Джоли изненада феновете с нова визия – къса руса коса за предстоящ филм (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестната холивудска актриса Анджелина Джоли отново привлече вниманието на медиите и почитателите си, този път с впечатляваща промяна във външния си вид. Звездата, която наскоро навърши 50 години, бе забелязана по улиците на Лондон с напълно различна прическа – къс боб в платинено русо. Папарашки кадри, разпространени от изданието People, показват Джоли по време на снимките на новия ѝ филм „Тревожни хора“.


Актрисата се появи на снимачната площадка облечена в елегантна бяла рокля, комбинирана със стилно сако. За да завърши изисканата си визия, тя бе заложила на класическо червено червило и изящна златна брошка, които подчертаваха новия ѝ облик.

Промяната в стила на Анджелина Джоли предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където феновете ѝ не спират да коментират смелата ѝ трансформация.

Очаква се „Тревожни хора“ да излезе на голям екран през следващата година, а новата визия на Джоли вече създава вълнение сред киноманите по цял свят.

Вижте видеото с новия облик на Анджелина Джоли:


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Димитрина

    0 2 Отговор
    По-добре господин за един ден, отколкото лно цял живот!

    21:04 05.09.2025

  • 4 Никой

    1 0 Отговор
    Това го очаквахме

    21:22 05.09.2025

  • 5 туч

    2 3 Отговор
    Опашката е скрита под полата - всички рептили, в т.ч. и женските, имат опашка.

    21:33 05.09.2025