След 18 месеца в неизвестност: Куче, изчезнало при атаката на "Хамас", се завърна при семейство си (ВИДЕО)

Кучето Били се завърна в израелското си семейство, след като изчезна 18 месеца в Газа, предаде АП.

Рейчъл Дансиг, собственичката на Били, никога не е предполагала, че ще види кучето си отново, след като то изчезнало при атаката на "Хамас". Нейният бивш съпруг и брат били отвлечени от кибуца Нир Оз в Южен Израел и били убити. Тя мислела, че любимото ѝ куче е имало същата съдба. Така че, когато войник се обадил на семейството и им казал, че Били е открита жива в Газа, било трудно да се повярва.

„Това е чудо“, каза Дансиг след завръщането на Били - 3 1/2-годишен Кавалер Кинг Чарлз шпаньол. "Хората не са оцелели. Как е успяла тя?", недоумява Дансиг.

🥹❤️😩 After a year and a half apart, the tears said it all.



