Конкурент на TikTok: Instagram пуска ново приложение

Социалната мрежа "Инстаграм" (Instagram) пусна днес отделно приложение за създаване на видеа - "Едитс" (Edits), с функции, подобни на тези, които вече предлага "БайтДенс" (Bytedance), компанията майка на "ТикТок" (TikTok), информира Си Ен Би Си, предава БТА.

Новото приложение позволява на създателите на съдържание да организират идеи за проекти, да снимат и редактират видеа и да имат достъп до информация за съдържанието. Редактирането включва подмяна на фона, автоматично добавяне на субтитри и инструменти за изкуствен интелект, които могат да превърнат изображенията във видео.

"В момента в света има много събития и каквото и да се случи, ние смятаме, че нашата задача е да създадем най-завладяващите креативни инструменти за тези от вас, които правят видеоклипове не само за "Инстаграм", но и за други платформи“, каза шефът на социалната мрежа Адам Мосери в януарска публикация, в която обяви приложението.

