Новини
Любопитно »
Майли Сайръс впечатли феновете с изваяна фигура край живописно езеро (СНИМКА)

Майли Сайръс впечатли феновете с изваяна фигура край живописно езеро (СНИМКА)

5 Септември, 2025 12:47 1 342 11

  • майли сайръс-
  • instagram-
  • бански-
  • коремни мускули-
  • планинско езеро-
  • maison margiela

Почитателите на Сайръс не пропуснаха да изразят възхищението си от нейната визия

Майли Сайръс впечатли феновете с изваяна фигура край живописно езеро (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската поп икона Майли Сайръс отново прикова вниманието на милионите си последователи в социалните мрежи. 32-годишната изпълнителка, позната на поколения зрители като Хана Монтана, сподели в Instagram нова снимка, която бързо предизвика буря от коментари и харесвания. На кадъра, заснет сред спираща дъха природа, Майли позира небрежно полегнала върху луксозен черно-златист килим, разположен край кристално чисто планинско езеро. Облечена в стилен тъмен бански и допълнена с модерни слънчеви очила, звездата демонстрира перфектно оформените си коремни мускули и безупречна форма.


Почитателите на Сайръс не пропуснаха да изразят възхищението си от нейната визия и самочувствие, а публикацията ѝ бързо се превърна в една от най-обсъжданите теми в мрежата. Припомняме, че през август Майли Сайръс отново разбуни духовете, след като се появи гола в провокативна фотосесия за Maison Margiela, държейки в ръце дизайнерска чанта на световноизвестната модна къща.



Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубаво

    5 0 Отговор
    Пее но си е грозновата

    12:50 05.09.2025

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Ще ви кажа честно ! Ако се насветкам като казак може и да видя нещо красиво в нея ! Но като изтрезнея ще си трия и езика и Хора с четката за зъби !

    Коментиран от #10

    12:51 05.09.2025

  • 3 Хубаво

    2 0 Отговор
    Пее но си е грозновата

    12:51 05.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Ф устата.

    13:04 05.09.2025

  • 5 Кокошката🐔🐔🐔

    4 0 Отговор
    Преди 15 години беше топ мадама, но явно славата преждевременно съсипва...

    13:34 05.09.2025

  • 6 Оййй Оййй

    4 1 Отговор
    И тая вече одърте и запричича на веяна скумрия!

    13:35 05.09.2025

  • 7 Хана без Монтана

    2 0 Отговор
    Старост нерадост

    13:42 05.09.2025

  • 8 Пейзаж

    1 0 Отговор
    Даже рибите от "живописното езеро" са впечатлени.

    13:46 05.09.2025

  • 9 ТаА пА...!

    2 0 Отговор
    Изобще не е секси...

    14:00 05.09.2025

  • 10 Чип

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Би ли дал инфо какво е това...- ,,Хора"...?!

    Коментиран от #11

    14:01 05.09.2025

  • 11 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чип":

    Така си наричам мъжкия девствен колан. Като обуя железните гащи и казвам - за да не пипат хората ! Защото жените са хора ! Или не мислиш така ?

    14:10 05.09.2025