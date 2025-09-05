Майли Сайръс впечатли феновете с изваяна фигура край живописно езеро (СНИМКА)

Американската поп икона Майли Сайръс отново прикова вниманието на милионите си последователи в социалните мрежи. 32-годишната изпълнителка, позната на поколения зрители като Хана Монтана, сподели в Instagram нова снимка, която бързо предизвика буря от коментари и харесвания. На кадъра, заснет сред спираща дъха природа, Майли позира небрежно полегнала върху луксозен черно-златист килим, разположен край кристално чисто планинско езеро. Облечена в стилен тъмен бански и допълнена с модерни слънчеви очила, звездата демонстрира перфектно оформените си коремни мускули и безупречна форма.
Почитателите на Сайръс не пропуснаха да изразят възхищението си от нейната визия и самочувствие, а публикацията ѝ бързо се превърна в една от най-обсъжданите теми в мрежата. Припомняме, че през август Майли Сайръс отново разбуни духовете, след като се появи гола в провокативна фотосесия за Maison Margiela, държейки в ръце дизайнерска чанта на световноизвестната модна къща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хубаво
12:50 05.09.2025
2 Пич
Коментиран от #10
12:51 05.09.2025
3 Хубаво
12:51 05.09.2025
4 Данко Харсъзина
13:04 05.09.2025
5 Кокошката🐔🐔🐔
13:34 05.09.2025
6 Оййй Оййй
13:35 05.09.2025
7 Хана без Монтана
13:42 05.09.2025
8 Пейзаж
13:46 05.09.2025
9 ТаА пА...!
14:00 05.09.2025
10 Чип
До коментар #2 от "Пич":Би ли дал инфо какво е това...- ,,Хора"...?!
Коментиран от #11
14:01 05.09.2025
11 Пич
До коментар #10 от "Чип":Така си наричам мъжкия девствен колан. Като обуя железните гащи и казвам - за да не пипат хората ! Защото жените са хора ! Или не мислиш така ?
14:10 05.09.2025