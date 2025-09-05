Новини
Любопитно »
Хайди Клум разгорещи социалните мрежи с провокативна фотосесия във вода (СНИМКИ)

Хайди Клум разгорещи социалните мрежи с провокативна фотосесия във вода (СНИМКИ)

5 Септември, 2025 17:45

Последователите ѝ не скриха възхищението си

Хайди Клум разгорещи социалните мрежи с провокативна фотосесия във вода (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Германската модна икона Хайди Клум отново прикова вниманието на феновете си, след като сподели дръзки кадри от нова фотосесия за The Magazine Global.

52-годишната звезда публикува снимките в личния си профил в Instagram, където последователите ѝ не скриха възхищението си. На един от впечатляващите кадри Клум е заснета полегнала върху скалист бряг, обгърнат от вода. Тя позира в изкусителен кремав бански костюм, състоящ се от сутиен, който подчертава бюста ѝ, и бикини с фини връзки около талията. Визията ѝ е допълнена от масивни, бляскави обеци, които придават още повече блясък на цялостния ѝ стил.

View this post on Instagram

A post shared by theMAGAZINE (@themagazine.global)


В друга снимка, публикувана в социалните мрежи, Хайди демонстрира смелост и самочувствие, облечена в яркочервено горнище на бански, комбинирано с големи обеци и златна гривна.

View this post on Instagram

A post shared by theMAGAZINE (@themagazine.global)


Неотдавна, през август, Клум и нейната дъщеря Лени също предизвикаха фурор с разголените си тоалети по време на откриването на престижния филмов фестивал във Венеция, доказвайки, че стилът и провокацията вървят ръка за ръка в тяхното семейство.



  • 1 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    2 2 Отговор
    в клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    17:47 05.09.2025

  • 2 Хайди Клум разгорещи

    3 0 Отговор
    пак писачките на женски атрибути

    17:48 05.09.2025

  • 3 познавач

    2 2 Отговор
    Дъртата изглежда доста мазна и разплута в ханша!

    Коментиран от #8

    18:09 05.09.2025

  • 4 Дърта Мъ съ узърта

    0 1 Отговор
    Нема кацне някой милярдер да го точи

    Коментиран от #10

    18:17 05.09.2025

  • 5 Стрийтвю

    1 0 Отговор
    Ей така стават сривовете в Гугъл, не от хакери, а от разгорещяване на мрежата.

    18:23 05.09.2025

  • 6 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Абе що всички патки като минат 45 се натискат да се снимат по бански като си мислят че са същите като на 20-25, ама след фотошопа? И като ги видиша живо, плюеш и бягаш.

    18:35 05.09.2025

  • 7 Помак

    2 0 Отговор
    О котио....набор

    Коментиран от #9

    18:35 05.09.2025

  • 8 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "познавач":

    Ти първо виж себе си бе тю флек

    18:53 05.09.2025

  • 9 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Помак":

    66 набор е

    18:54 05.09.2025

  • 10 Икономист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дърта Мъ съ узърта":

    Тя е мултимилионерка не е бедна като тебе и нейният е 10 години по млад

    18:55 05.09.2025