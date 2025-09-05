Хайди Клум разгорещи социалните мрежи с провокативна фотосесия във вода (СНИМКИ)

Германската модна икона Хайди Клум отново прикова вниманието на феновете си, след като сподели дръзки кадри от нова фотосесия за The Magazine Global.

52-годишната звезда публикува снимките в личния си профил в Instagram, където последователите ѝ не скриха възхищението си. На един от впечатляващите кадри Клум е заснета полегнала върху скалист бряг, обгърнат от вода. Тя позира в изкусителен кремав бански костюм, състоящ се от сутиен, който подчертава бюста ѝ, и бикини с фини връзки около талията. Визията ѝ е допълнена от масивни, бляскави обеци, които придават още повече блясък на цялостния ѝ стил.

В друга снимка, публикувана в социалните мрежи, Хайди демонстрира смелост и самочувствие, облечена в яркочервено горнище на бански, комбинирано с големи обеци и златна гривна.

Неотдавна, през август, Клум и нейната дъщеря Лени също предизвикаха фурор с разголените си тоалети по време на откриването на престижния филмов фестивал във Венеция, доказвайки, че стилът и провокацията вървят ръка за ръка в тяхното семейство.