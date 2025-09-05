Хайди Клум разгорещи социалните мрежи с провокативна фотосесия във вода (СНИМКИ)

Германската модна икона Хайди Клум отново прикова вниманието на феновете си, след като сподели дръзки кадри от нова фотосесия за The Magazine Global.
52-годишната звезда публикува снимките в личния си профил в Instagram, където последователите ѝ не скриха възхищението си. На един от впечатляващите кадри Клум е заснета полегнала върху скалист бряг, обгърнат от вода. Тя позира в изкусителен кремав бански костюм, състоящ се от сутиен, който подчертава бюста ѝ, и бикини с фини връзки около талията. Визията ѝ е допълнена от масивни, бляскави обеци, които придават още повече блясък на цялостния ѝ стил.
В друга снимка, публикувана в социалните мрежи, Хайди демонстрира смелост и самочувствие, облечена в яркочервено горнище на бански, комбинирано с големи обеци и златна гривна.
Неотдавна, през август, Клум и нейната дъщеря Лени също предизвикаха фурор с разголените си тоалети по време на откриването на престижния филмов фестивал във Венеция, доказвайки, че стилът и провокацията вървят ръка за ръка в тяхното семейство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴
17:47 05.09.2025
2 Хайди Клум разгорещи
17:48 05.09.2025
3 познавач
Коментиран от #8
18:09 05.09.2025
4 Дърта Мъ съ узърта
Коментиран от #10
18:17 05.09.2025
5 Стрийтвю
18:23 05.09.2025
6 Бай Иван
18:35 05.09.2025
7 Помак
Коментиран от #9
18:35 05.09.2025
8 Българин
До коментар #3 от "познавач":Ти първо виж себе си бе тю флек
18:53 05.09.2025
9 Българин
До коментар #7 от "Помак":66 набор е
18:54 05.09.2025
10 Икономист
До коментар #4 от "Дърта Мъ съ узърта":Тя е мултимилионерка не е бедна като тебе и нейният е 10 години по млад
18:55 05.09.2025