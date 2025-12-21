Новини
Десет души бяха убити при стрелба в селска кръчма край Йоханесбург

21 Декември, 2025 06:58, обновена 21 Декември, 2025 07:01

Още толкова посетители са били ранени вътре и пред заведението

Милен Ганев

Десет души бяха убити и десет други ранени при стрелба близо до Йоханесбург в Южна Африка, съобщава AFP.

Полицията съобщи, че неидентифицирани въоръжени лица са убили десет души и са ранили още десет при стрелба в село Бекерсдал, на 40 километра югозападно от Йоханесбург.

Мотивът за стрелбата е неизвестен.

Според South African Broadcasting Corp News стрелбата е станала в кръчмата KwaNoxolo в квартал Тамбо: нападателите са открили огън както по посетители, така и по минувачи на улицата.

Ранените са откарани в близки болници, където получават медицинска помощ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гдфгфдг

    10 3 Отговор
    Има доста бледолики болни мозъци които живеят там!Трябва да си луд за да си в тази държава!

    07:38 21.12.2025

  • 2 Така става

    8 1 Отговор
    ...когато шебекът се докопа до АК...

    07:52 21.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    В квартал Тамбо ,Бонго и Джанго са се забавлявали.Случва се и в най-реномираните Зоологически градини. 🦍🦍🦍🤣🥳🖕

    08:24 21.12.2025

  • 4 Буха ха

    0 1 Отговор
    Заведението според оригиналната новина е tavern. Как това бе преведено като "селска кръчма" е учудващо.

    Коментиран от #5

    08:35 21.12.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Буха ха":

    Ако го бяха превели ресторант или механа,кво?Умрелите щяха да възкръснат?🦍🦍🦍🤣🥳🖕

    Коментиран от #6

    08:37 21.12.2025

  • 6 НЕ БЕ...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Поне щеше да звучи някак си...,,по-градски"...!
    А сега звучи някак си много...,,Селинджър"...!

    08:41 21.12.2025