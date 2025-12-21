Десет души бяха убити при стрелба в селска кръчма край Йоханесбург

Десет души бяха убити и десет други ранени при стрелба близо до Йоханесбург в Южна Африка, съобщава AFP.

Полицията съобщи, че неидентифицирани въоръжени лица са убили десет души и са ранили още десет при стрелба в село Бекерсдал, на 40 километра югозападно от Йоханесбург.

Мотивът за стрелбата е неизвестен.

Според South African Broadcasting Corp News стрелбата е станала в кръчмата KwaNoxolo в квартал Тамбо: нападателите са открили огън както по посетители, така и по минувачи на улицата.

Ранените са откарани в близки болници, където получават медицинска помощ.