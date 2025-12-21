Десет души бяха убити при стрелба в селска кръчма край Йоханесбург

Десет души бяха убити и десет други ранени при стрелба близо до Йоханесбург в Южна Африка, съобщава AFP.
Полицията съобщи, че неидентифицирани въоръжени лица са убили десет души и са ранили още десет при стрелба в село Бекерсдал, на 40 километра югозападно от Йоханесбург.
Мотивът за стрелбата е неизвестен.
Според South African Broadcasting Corp News стрелбата е станала в кръчмата KwaNoxolo в квартал Тамбо: нападателите са открили огън както по посетители, така и по минувачи на улицата.
Ранените са откарани в близки болници, където получават медицинска помощ.
1 гдфгфдг
07:38 21.12.2025
2 Така става
07:52 21.12.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
08:24 21.12.2025
4 Буха ха
Коментиран от #5
08:35 21.12.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Буха ха":Ако го бяха превели ресторант или механа,кво?Умрелите щяха да възкръснат?🦍🦍🦍🤣🥳🖕
Коментиран от #6
08:37 21.12.2025
6 НЕ БЕ...?!
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":Поне щеше да звучи някак си...,,по-градски"...!
А сега звучи някак си много...,,Селинджър"...!
08:41 21.12.2025