Дебора от Стара Загора празнува Коледа с ново гадже (СНИМКИ)

„Чувствам се толкова негова, че самата мисъл друг мъж да ме докосне ме отвращава“, призна Дебора Михайлова в силно емоционално послание за новото си гадже, което разтърси последователите ѝ.

Думите ѝ издават дълбока, почти обсебваща привързаност и ясно, категорично отхвърляне на всеки друг мъж. Младата брюнетка, която преди години стана жертва на брутално нападение от бившия си, което за малко не ѝ коства живота, днес е с нов мъж. Макар упорито да крие самоличността на новия си приятел, тя загатва за връзка, изпълнена с нежност, лоялност и силна емоционална връзка.

Дебора се похвали, че любимият ѝ не се разделя с гривна, на която е изобразен погледът ѝ – детайл, който тя определя като „по-интимен от всяко признание“.

"И най-голямото чудо — моето лично коледно чудо — беше, че той промени не само мен, а целия свят около мен. Родителите ми го приеха като човек, на когото могат да се доверят. Малкият ми брат го обожава… смее се с него, играят, и домът ни сякаш светва повече, когато той е там.", пише Дебора за новата си любов.