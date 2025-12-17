Новини
Дебора от Стара Загора празнува Коледа с ново гадже (СНИМКИ)

17 Декември, 2025 13:58

Момичето, което беше брутално нарязано от бившия си приятел, призна, че не може да си представи друг мъж да я докосва

„Чувствам се толкова негова, че самата мисъл друг мъж да ме докосне ме отвращава“, призна Дебора Михайлова в силно емоционално послание за новото си гадже, което разтърси последователите ѝ.

Думите ѝ издават дълбока, почти обсебваща привързаност и ясно, категорично отхвърляне на всеки друг мъж. Младата брюнетка, която преди години стана жертва на брутално нападение от бившия си, което за малко не ѝ коства живота, днес е с нов мъж. Макар упорито да крие самоличността на новия си приятел, тя загатва за връзка, изпълнена с нежност, лоялност и силна емоционална връзка.

Дебора се похвали, че любимият ѝ не се разделя с гривна, на която е изобразен погледът ѝ – детайл, който тя определя като „по-интимен от всяко признание“.

"И най-голямото чудо — моето лично коледно чудо — беше, че той промени не само мен, а целия свят около мен. Родителите ми го приеха като човек, на когото могат да се доверят. Малкият ми брат го обожава… смее се с него, играят, и домът ни сякаш светва повече, когато той е там.", пише Дебора за новата си любов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма значение

    3 1 Отговор
    Гошко и този ще нареже както му се полага. Само да се напълни отново фермата на баща му. Щото бая добитък беше продаден да отърве добичето от Дебора.

    14:02 17.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Този талибан на снимката ще я бие яко

    Коментиран от #4, #8

    14:03 17.12.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    5 0 Отговор
    До кога ще ни натрапвате и занимавате с тая про-сти-тутка

    14:03 17.12.2025

  • 4 Зависи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако видиш като тебе по цял ден в нета и се занимава с нищоправене, няма да яде бой.

    14:06 17.12.2025

  • 5 а къде писарката ще

    4 0 Отговор
    празнува Коледа с ново гадже
    щом гледа в канчето на други кифли

    14:07 17.12.2025

  • 6 к0к0рч0 💋🍌

    4 0 Отговор
    абе к0рви и батковци колкот щеш

    14:09 17.12.2025

  • 7 1488

    0 3 Отговор
    ужас погледнете момичето
    цялото е в шевове

    14:09 17.12.2025

  • 8 Този талибан на снимката ще я бие яко

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    е нова година
    нов късмет
    затова с нов коч за дебчеето

    14:10 17.12.2025

  • 9 Нана

    1 0 Отговор
    Пак е брадат... Не и ли напомня за разтърсващото и минало и инцидентите ? Горкото момиче

    14:19 17.12.2025

  • 10 Добре че

    0 0 Отговор
    Не всички брадати бият жените си....
    Нека да са щастливи!!!

    14:20 17.12.2025

  • 11 гост

    1 0 Отговор
    изглежда и този е от квадратните...

    14:22 17.12.2025

  • 12 Бети кахъра

    0 0 Отговор
    И аз ще празнувам с бургундиеца 🤣

    14:24 17.12.2025