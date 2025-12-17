Дебора от Стара Загора празнува Коледа с ново гадже (СНИМКИ)

„Чувствам се толкова негова, че самата мисъл друг мъж да ме докосне ме отвращава“, призна Дебора Михайлова в силно емоционално послание за новото си гадже, което разтърси последователите ѝ.
Думите ѝ издават дълбока, почти обсебваща привързаност и ясно, категорично отхвърляне на всеки друг мъж. Младата брюнетка, която преди години стана жертва на брутално нападение от бившия си, което за малко не ѝ коства живота, днес е с нов мъж. Макар упорито да крие самоличността на новия си приятел, тя загатва за връзка, изпълнена с нежност, лоялност и силна емоционална връзка.
Дебора се похвали, че любимият ѝ не се разделя с гривна, на която е изобразен погледът ѝ – детайл, който тя определя като „по-интимен от всяко признание“.
"И най-голямото чудо — моето лично коледно чудо — беше, че той промени не само мен, а целия свят около мен. Родителите ми го приеха като човек, на когото могат да се доверят. Малкият ми брат го обожава… смее се с него, играят, и домът ни сякаш светва повече, когато той е там.", пише Дебора за новата си любов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма значение
14:02 17.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #8
14:03 17.12.2025
3 Тракиец 🇺🇦
14:03 17.12.2025
4 Зависи
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ако видиш като тебе по цял ден в нета и се занимава с нищоправене, няма да яде бой.
14:06 17.12.2025
5 а къде писарката ще
щом гледа в канчето на други кифли
14:07 17.12.2025
6 к0к0рч0 💋🍌
14:09 17.12.2025
7 1488
цялото е в шевове
14:09 17.12.2025
8 Този талибан на снимката ще я бие яко
До коментар #2 от "Последния Софиянец":е нова година
нов късмет
затова с нов коч за дебчеето
14:10 17.12.2025
9 Нана
14:19 17.12.2025
10 Добре че
Нека да са щастливи!!!
14:20 17.12.2025
11 гост
14:22 17.12.2025
12 Бети кахъра
14:24 17.12.2025