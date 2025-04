Марк Зукърбърг и съпругата му затварят безплатното училище за бедни деца

Училище без такси, основано от главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и съпругата му д-р Присила Чан за деца от малцинствени общности с ниски доходи в района на залива Сан Франциско, обяви, че прекратява дейността си. Само десетилетие след амбициозното си начало, "The Primary School" ще затвори врати в края на учебната 2025–2026 година, съобщава nypost.com.

Основано през 2016 г. от инициативата Chan Zuckerberg Initiative, училището в Източно Пало Алто — на броени километри от централата на Meta — предлагаше безплатно образование, здравни грижи и социална подкрепа за местните семейства. Проектът целеше да се противопостави на системното влияние на расизма и бедността, като поставяше особен акцент върху факта, че децата от уязвими общности често преживяват тежки травми още в ранна възраст.

Смяната на курса обаче стана изненадващо — нито "The Primary School", нито Chan Zuckerberg Initiative посочиха конкретна причина за закриването, въпреки че то идва на фона на рязък политически завой на Зукърбърг в опит да подобри отношенията си с администрацията на Доналд Тръмп.

Mark Zuckerberg, Priscilla Chan to close free school for low-income Bay Area students a decade after it opened https://t.co/afylUboSM3 pic.twitter.com/wPTUcg0X5R — New York Post (@nypost) April 28, 2025

По-рано тази година, малко преди инаугурацията на Тръмп, Зукърбърг сложи край на политиките за многообразие, равенство и приобщаване (DEI) в Meta, както и на програмите за проверка на фактите в платформата. Вместо тях бе въведен модел "Бележки от общността", подобен на този, използван от съюзника на Тръмп Илон Мъск в платформата X (бивш Twitter), където се твърди, че модерирането на съдържание нарушава свободата на словото.

Самият Зукърбърг дари 1 милион долара за инаугурационния фонд на Тръмп, а заедно с Чан присъстваха на първия ред на церемонията. Наскоро Meta се съгласи да плати 25 милиона долара за уреждане на съдебен спор с Тръмп, възникнал след като компанията му блокира профила след атаката срещу Капитолия на 6 януари. От тази сума 22 милиона долара ще бъдат използвани за финансиране на бъдещата президентска библиотека на Тръмп.

Родители от училището споделиха пред The New York Times, че разбрали за затварянето на специална среща, организирана от училищната администрация, придружена със закуска от бейгъли, плодове и кафе. Причина за решението обаче не им била посочена. Малкият син на Вайниколо, който е в детската градина на "The Primary School", разказал какво научил от учителите си:

"Мамо, човекът, който ни даваше парите, вече не иска да го прави."

Според Chan Zuckerberg Initiative, в следващите няколко години ще бъдат инвестирани 50 милиона долара в общностите около училището. Средствата ще бъдат насочени към образователни спестовни планове за учениците и подкрепа за семействата, които ще трябва да преминат в други училищни райони.

В същото време инициативата официално обяви, че ще се съсредоточи върху науката и постепенно ще прекрати социалната си дейност, включително инвестициите в имиграционна реформа, расово равенство и вътрешни програми за разнообразие.

За много семейства обаче затварянето на училището е още един удар от страна на технологичния елит на Силициевата долина, обвиняван в изострянето на жилищната криза в региона.

"Училището беше широко рекламирано като дар за общността," коментира родител пред San Francisco Standard. "Вече ни взеха домовете заради Facebook, защото наемите станаха непосилни. А сега ни отнемат и училището. Това е просто несправедливо."