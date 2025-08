Спрягат Джеръми Стронг за ролята на Марк Зукърбърг в продължението на "Социалната мрежа"

Номинираният за "Оскар" и отличен с "Еми" актьор Джеръми Стронг е спряган за ролята на Марк Зукърбърг в продължението на филма "Социалната мрежа", съобщи "Варайъти", предава БТА.

В оригиналния филм от 2010 г., режисиран от Дейвид Финчър по сценарий на Арън Соркин, в образа на основателя на Фейсбук се превъплъти Джеси Айзенбърг, който получи номинация за "Оскар" за изпълнението си.

Сценарият на "Социалната мрежа 2" отново е поверен на Соркин, който този път ще бъде и режисьор на филма.

Оригиналната продукция от 2010 г. проследи създаването на Фейсбук и метаморфозата на Марк Зукърбърг от странен студент в Харвард до устремен технологичен магнат. Продължението е базирано върху The Facebook Files от Джеф Хорвиц - поредица от статии, публикувани в "Уолстрийт джърнъл" през 2021 г., които разглеждат вредното въздействие на социалната мрежа върху тийнейджърите и използването ѝ като източник на дезинформация.

