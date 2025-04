Ким Кардашиян носи гривни за крак, които струват повече от къща (СНИМКИ)

Ким Кардашиян отново предизвика буря в социалните мрежи, след като сподели поредица от снимки от семейната си почивка на тропически остров. 44-годишната риалити звездата разбуни духовете с луксозните си аксесоари– и по-точно гривните е ѝ за крак, които според експерти струват повече от цяла къща.

В серия от снимки, споделени в Instagram, Ким показва босите си крака, заровени в пясъка, украсени с цели четири диамантени гривни. И макар много от феновете ѝ да се фокусираха върху идиличната обстановка, експерт по бижута и инфлуенсър Джулия Чейф забеляза нещо друго — разточителната стойност на украшенията.

Kim Kardashian Hits the Beach While Wearing Diamond Anklets Worth at Least $20K, According to a Celeb Jeweler https://t.co/2nGegtCT70