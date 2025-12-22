Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 22 декември: Остава предимно облачно и мъгливо, дъждове на югоизток

Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса

Днес ще е предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост.

Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната, включително и на морския бряг, със слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса.

По Черноморието ще е облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над останалите планински масиви ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър.

През следващите дни ще се задържи предимно облачно - във вторник в низините и котловините и мъгливо.

В сряда на места в Северна и Западна България ще има валежи от дъжд. През нощта срещу четвъртък североизточният вятър ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.

В четвъртък ще вали на много места, а повишена вероятност за значителни количества има в югозападната половина от страната.

Със застудяването във високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

В петък валежите ще спрат, но ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната близки до нулата.


