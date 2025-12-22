Новини
Орбан обясни кой има полза от продължаване на войната в Украйна

22 Декември, 2025 00:52, обновена 22 Декември, 2025 00:56 609 2

Премиерът на Унгария подчерта, че европейците се нуждаят от мир

Орбан обясни кой има полза от продължаване на войната в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че продължаването на конфликта в Украйна е от полза само за ограничен брой хора, докато европейците се нуждаят от мир.

„Кой има нужда от тази война? Политиците, които вярват, че ядрена сила може да бъде победена на бойното поле, производителите на оръжие, които печелят от безкрайни конфликти, и банкерите, които залагат на военното поражение на Русия“, пише той в X.

Орбан подчерта, че европейците заслужават нещо по-добро, тъй като Европа се нуждае от мир.

От началото на конфликта в Украйна унгарското правителство последователно се застъпва за бързо, изключително мирно разрешаване. Орбан многократно е отбелязвал, че военните действия в съседната страна и западните санкции срещу Русия са причинили щети на унгарската икономика между 20 и 30 милиарда евро.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    1 4 Отговор
    С помощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.

    01:08 22.12.2025

  • 2 Много са наивни

    0 6 Отговор
    Орбан вече падна, следващите са фицо и чехите. Ще има правосъдие и за Рубльов. Всеки предател си получава заслуженото.

    01:12 22.12.2025

