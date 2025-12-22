Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че продължаването на конфликта в Украйна е от полза само за ограничен брой хора, докато европейците се нуждаят от мир.

„Кой има нужда от тази война? Политиците, които вярват, че ядрена сила може да бъде победена на бойното поле, производителите на оръжие, които печелят от безкрайни конфликти, и банкерите, които залагат на военното поражение на Русия“, пише той в X.

Орбан подчерта, че европейците заслужават нещо по-добро, тъй като Европа се нуждае от мир.

От началото на конфликта в Украйна унгарското правителство последователно се застъпва за бързо, изключително мирно разрешаване. Орбан многократно е отбелязвал, че военните действия в съседната страна и западните санкции срещу Русия са причинили щети на унгарската икономика между 20 и 30 милиарда евро.