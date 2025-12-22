F-16 прехвана самолет, навлязъл в ограничено въздушно пространство над резиденцията на Тръмп в Палм Бийч

Изтребител на американските военновъздушни сили беше вдигнат в неделя, след като самолет навлезе в ограничено въздушно пространство над резиденцията на президента на САЩ Доналд Тръмп в Палм Бийч, Флорида.

Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) съобщи за инцидента.

„Тази сутрин, NORAD F-16 прехвана самолет, който навлезе в ограничено въздушно пространство над Палм Бийч, Флорида“, се казва в изявление на командването. „Ситуацията беше разрешена безопасно.“