F-16 прехвана самолет, навлязъл в ограничено въздушно пространство над резиденцията на Тръмп в Палм Бийч

22 Декември, 2025 00:58, обновена 22 Декември, 2025 01:03 390 0

Ситуацията беше разрешена безопасно, съобщиха от NORAD

F-16 прехвана самолет, навлязъл в ограничено въздушно пространство над резиденцията на Тръмп в Палм Бийч - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Изтребител на американските военновъздушни сили беше вдигнат в неделя, след като самолет навлезе в ограничено въздушно пространство над резиденцията на президента на САЩ Доналд Тръмп в Палм Бийч, Флорида.

Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) съобщи за инцидента.

„Тази сутрин, NORAD F-16 прехвана самолет, който навлезе в ограничено въздушно пространство над Палм Бийч, Флорида“, се казва в изявление на командването. „Ситуацията беше разрешена безопасно.“


САЩ
