F-16 прехвана самолет, навлязъл в ограничено въздушно пространство над резиденцията на Тръмп в Палм Бийч

Изтребител на американските военновъздушни сили беше вдигнат в неделя, след като самолет навлезе в ограничено въздушно пространство над резиденцията на президента на САЩ Доналд Тръмп в Палм Бийч, Флорида.
Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) съобщи за инцидента.
„Тази сутрин, NORAD F-16 прехвана самолет, който навлезе в ограничено въздушно пространство над Палм Бийч, Флорида“, се казва в изявление на командването. „Ситуацията беше разрешена безопасно.“
