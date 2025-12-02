Новини
Ким Кардашиян откри, че има "дупки" в мозъка си

Ким Кардашиян откри, че има "дупки" в мозъка си

2 Декември, 2025 16:59

Риалити звездата се подложи на скенер, след като откри, че има аневризма в мозъка

Ким Кардашиян откри, че има "дупки" в мозъка си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян разкри публично здравословните си проблеми, свързани с мозъчната ѝ дейност, показани в нов епизод на семейното риалити предаване The Kardashians.

Риалити звездата се подложи на мозъчен скенер, след като получила предупреждение, че може да има аневризма. При анализа на резултатите нейният лекар установил зони с понижена активност, които тя определи като „дупки“ в мозъка.

Ким Кардашиян посети специалиста заедно със Скот Дисик, а прегледът беше извършен от психиатъра Даниел Еймън. Той я увери, че мозъкът ѝ е „красив“ и не показва белези, свързани с болестта на Алцхаймер. В същото време отбеляза, че фронталните ѝ дялове функционират под оптималното, което затруднява справянето със стреса.

Според лекаря причината може да е хроничното напрежение, под което Ким Кардашиян се намира, докато се подготвя за адвокатския изпит в Калифорния — период, в който ежедневно учи до 10 часа. „Трябва да подобрим това“, допълни той.

Ким по-късно реагира на резултатите с думите: „Това просто не може да е така. Не го приемам.“

Дъщерята на известния покоен адвокат Робърт Кардашиян се яви на изпита през юли, но по-късно обяви, че не го е издържала. В публикация от този месец тя написа: „Не съм адвокат… още. Шест години в това пътуване и няма да се откажа. Провалът не е поражение — той е гориво.“

Ким Кардашиян започна юридическата си подготовка през 2018 г. по програмата Law Office Study Program, която позволява обучение чрез стаж при лицензирани адвокати вместо посещаване на юридически факултет. През 2021 г. тя издържа т.нар. „baby bar“ след три неуспешни опита, а шестгодишната програма завърши през май 2025 г.



Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За да

    2 0 Отговор
    имаш дупки в мозъка е задължително да имаш мозък.

    17:02 02.12.2025

  • 2 Факт

    2 0 Отговор
    Е не,не може да бъде!!!

    17:03 02.12.2025

  • 3 Тити

    1 0 Отговор
    Явно и хората с малко мозък ги поразява.

    17:04 02.12.2025

  • 4 1488

    4 0 Отговор
    и там ли има

    17:05 02.12.2025

  • 5 Спиро

    2 0 Отговор
    До сега си е мислила, че има само две дупки, те са оказаха много..

    17:06 02.12.2025

  • 6 Лоши сектори по харда

    2 0 Отговор
    ли ма ?

    17:13 02.12.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Има и големи дупки в питката си!💋♥️🤔🤗🤣🖕

    17:16 02.12.2025

  • 8 Споко...

    2 0 Отговор
    Маце.....от жасане у главъта дупки не се получават!

    17:17 02.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мъж

    0 0 Отговор
    Делян Пеевски номер едно политик!

    17:19 02.12.2025

  • 11 Ко каза кооо

    0 0 Отговор
    Да и ги запълним с чугун

    17:21 02.12.2025

  • 12 Браво на момичето!

    0 0 Отговор
    Има мозък, има надежда!

    17:32 02.12.2025