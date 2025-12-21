Новини
Експерти: Пищните бижута състаряват

Експерти: Пищните бижута състаряват

21 Декември, 2025 11:43 466 9

Големите, дълги обеци привличат вниманието към бръчките по брадичката и врата

Експерти: Пищните бижута състаряват - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стилистите Карин Лаудорф, Джъстин Дъщери и Рошел Уайт посочиха аксесоари, които визуално състаряват, пише The Daily Mail.

Според експертите, големите, дълги обеци привличат вниманието към бръчките по брадичката и врата. Те могат също така да издърпат ушните миди надолу и да направят лицето да изглежда по-тежко.

Експерти: Пищните бижута състаряват
Снимкa: Shutterstock

Експертите съветват по-възрастните дами да избягват носенето на множество пръстени и масивни златни колиета. Те смятат, че прекомерните бижута на пръстите визуално състаряват ръцете, докато колиетата, особено тези под формата на масивни верижки, правят външния вид на жената да изглежда старомоден.

Освен това, брошки с екстравагантен дизайн, широки колиета и дълги перлени колиета могат да добавят години към външния вид на жената. В заключение, интервюираните от портала посочват като неподходящи перфектно координирани комплекти бижута, широки, обемни гривни и бижута с фалшиви диаманти.

„Изкуствените камъни с лошо качество често нямат блясък и качество. Те могат да изглеждат евтино, което отнема от изтънчеността на жената“, обясни Лаудорф.

Експерти: Пищните бижута състаряват
Снимкa: Shutterstock


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъж

    3 2 Отговор
    А пищният Хор брои ли се за голямо бижу, или състарява?

    Коментиран от #5, #8

    11:46 21.12.2025

  • 2 Колегията на мистиците

    1 0 Отговор
    На титулната снимка да не е новата визия на Цецка Цачева, много ми напомня на нея?

    11:46 21.12.2025

  • 3 Квантов физик , разпъвач на пространство

    0 1 Отговор
    Лека нощ!

    11:52 21.12.2025

  • 4 Наборка

    4 0 Отговор
    Дано прочете това или подобно Крисито Патрашкова. Към смущаващите с обем и форми бижута аз, макар и невежа по въпроса, прибавям и очила с “ шантави” рамки. Отдавна ни е ясно, че дамата е богата, но язък за парите, давани за любимите и аксесоари…..Иначе нищо лошо за госпожата, признавам придобитата с труд интелигентност.

    11:56 21.12.2025

  • 5 Феичка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Такова тежко бижу бих си закачила с удоволствие навсякъде.

    11:57 21.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Естествено

    1 0 Отговор
    Пищните бижута издават просташки вкус.

    12:09 21.12.2025

  • 8 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Зависи дали има приложение!

    12:15 21.12.2025

  • 9 Лисанка

    0 0 Отговор
    Ти ми дай една тежка огърлица от три реда скъпи перли, която стига почти до талията, 7-8 пръстена с големи диаманти и обици със скъпи смарагди, рубни или сапфири, пък нека да ми прибавят някоя и друга годинка към външния вид! Ако чак пък толкова ме състаряват, ще ги продам, ще си купя по-нежни, а останалите парички ще си ги харча кеф и ще вдигам тостове за твое здраве!

    12:25 21.12.2025