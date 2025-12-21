Експерти: Пищните бижута състаряват

Стилистите Карин Лаудорф, Джъстин Дъщери и Рошел Уайт посочиха аксесоари, които визуално състаряват, пише The Daily Mail.

Според експертите, големите, дълги обеци привличат вниманието към бръчките по брадичката и врата. Те могат също така да издърпат ушните миди надолу и да направят лицето да изглежда по-тежко.

Снимкa: Shutterstock

Експертите съветват по-възрастните дами да избягват носенето на множество пръстени и масивни златни колиета. Те смятат, че прекомерните бижута на пръстите визуално състаряват ръцете, докато колиетата, особено тези под формата на масивни верижки, правят външния вид на жената да изглежда старомоден.

Освен това, брошки с екстравагантен дизайн, широки колиета и дълги перлени колиета могат да добавят години към външния вид на жената. В заключение, интервюираните от портала посочват като неподходящи перфектно координирани комплекти бижута, широки, обемни гривни и бижута с фалшиви диаманти.

„Изкуствените камъни с лошо качество често нямат блясък и качество. Те могат да изглеждат евтино, което отнема от изтънчеността на жената“, обясни Лаудорф.

Снимкa: Shutterstock