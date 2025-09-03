Новини
Голи монаси мажат с пенисите си поклонници с пепел в непалски храмове

Голи монаси мажат с пенисите си поклонници с пепел в непалски храмове

3 Септември, 2025

Аскетите-монаси Нага Садху използват гениталиите си, за да вдигат тежести и да изпълняват други трикове

Голи монаси мажат с пенисите си поклонници с пепел в непалски храмове - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Върховният съд на Непал постанови, че религиозната голота не е неприлична и позволи на голите аскети-монаси Нага Садху да посещават храма Пашупатинатх в Катманду и други индуистки светилища, съобщава Kathmandu Post.

Забраната бе поискана от адвокат Ягя Мани Неоплан. Той настояваше да се ограничи достъпът на такива аскети до храмове, защото те се разхождат голи и мажат хората с пепел с пенисите си. Освен това, според него, Нага Садху използват гениталиите си, за да вдигат тежести и да изпълняват други трикове.

Голи монаси мажат с пенисите си поклонници с пепел в непалски храмове
Снимка: Shutterstock

Върховният съд заключи, че в контекста на религиозната традиция голотата на аскетите не може да се счита за неприлична. Съдиите отхвърлиха и аргумента на жалбоподателя, че осигуряването на пари, храна и подслон на Нага Садху е разхищение на ресурси. Те твърдят, че не всяко действие трябва да се оценява от икономическа гледна точка.

Голотата е само физическо състояние, обикновено означаващо разголване на гениталиите или части от тялото. Непристойността е нещо, което възбужда сексуално желание или се счита за срамно и обидно от обществото и културата. Следователно, не всяка голота е неприлична, заявяват от Върховния съд на Непал.

Голи монаси мажат с пенисите си поклонници с пепел в непалски храмове
Снимка: Shutterstock


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Направо

    19 1 Отговор
    Си е свинщина, която оправдават някакси, в случая с религия.

    08:42 03.09.2025

  • 2 Георги Илиев

    4 0 Отговор
    Пешо ги обмазва!

    08:42 03.09.2025

  • 3 мъкаааа

    5 2 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    08:44 03.09.2025

  • 4 Споко ве,

    10 1 Отговор
    в Африка връзват разни тежки неща на ишките им да им пораснат големи.

    08:44 03.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НашТе ΕβροΜин ΔиΛяци

    17 1 Отговор
    Са готови веднага да станат
    непалски поклонници.

    08:46 03.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъъъъ

    6 19 Отговор
    Копейки, бегайте там да ви омазват!

    Коментиран от #9, #20, #25

    08:48 03.09.2025

  • 9 Да знаеш

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    Не могат да се вредят от евроGeйци като теб!

    08:54 03.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Роден в НРБ

    18 1 Отговор
    Венелино, само генеталии имаш у глъвъта

    Коментиран от #17

    08:55 03.09.2025

  • 12 тАпи Yaнки

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Браво, пишеш и веднага си чекваш плюс!

    08:56 03.09.2025

  • 13 миганите от раджастан, джайпур

    4 0 Отговор
    и другите като тях са най-големите мизеpници на света.

    09:00 03.09.2025

  • 14 Хубава работа,

    7 0 Отговор
    ама… (ако напиша истината ще ме дялнат).

    09:03 03.09.2025

  • 15 Кой го интересува

    8 0 Отговор
    тази “новина”?
    Това ли е нивото на сайта?

    Коментиран от #18

    09:05 03.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роден в НРБ":

    Основно мъжки.

    09:12 03.09.2025

  • 18 Ъъъъ не!

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кой го интересува":

    Нивото е много по ниско!

    09:14 03.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    то там е за вас гейпарадчиците!

    09:17 03.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Опааа

    7 0 Отговор
    Внелинооооооооо! Много си прО ста!

    09:26 03.09.2025

  • 23 В защита на Българите, не винаги

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мъж":

    сме били такива, последно качество хора но Комунистите ни взеха Земята, Кравичките, Овцете и Биволите.
    Затвориха ни Комунистите в по една Панелка и от българина друго не чакай!

    09:27 03.09.2025

  • 24 Тома

    3 1 Отговор
    И при нас има един който върши тази работа в зайчарника.Много поклонници минаха от там

    09:33 03.09.2025

  • 25 Копейка

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    Не можем . Евроатлантиците са резервирали всички часове за напред да бъдат обмазвани .

    09:40 03.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 писарке тоз път бая си щедра

    3 0 Отговор
    на фотоси

    ако бяха монихини щяхте ли да ги покажете?
    вие вече полуразголените кифли спряхте да ги показвате
    макар да се фукате с тях

    09:53 03.09.2025

  • 28 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Какво лошо има. И мен ме намазаха.

    09:55 03.09.2025

  • 29 Ти към кои се числиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мъж":

    Кажи да знаем.

    09:57 03.09.2025

  • 30 Гол монах

    2 0 Отговор
    и зелен кон, няма.

    10:00 03.09.2025

  • 31 Смехоранка

    2 0 Отговор
    Върховният съд на Непал сигурно е яко загорял за да стига до такива заключения. Неуважение към туристите например е първата мисъл от подобно решение, но маймуни има по цял свят, какво друго да се каже.

    10:03 03.09.2025

  • 32 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Диваци в кой век и коя година сме ?Някой хора си остават първобитни диваци с разни сатанински обреди наречени религия .Всички религии и обреди трябва се забрани ,това са изостанали хора в времето .

    10:08 03.09.2025