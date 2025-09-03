Голи монаси мажат с пенисите си поклонници с пепел в непалски храмове

Върховният съд на Непал постанови, че религиозната голота не е неприлична и позволи на голите аскети-монаси Нага Садху да посещават храма Пашупатинатх в Катманду и други индуистки светилища, съобщава Kathmandu Post.

Забраната бе поискана от адвокат Ягя Мани Неоплан. Той настояваше да се ограничи достъпът на такива аскети до храмове, защото те се разхождат голи и мажат хората с пепел с пенисите си. Освен това, според него, Нага Садху използват гениталиите си, за да вдигат тежести и да изпълняват други трикове.

Снимка: Shutterstock

Върховният съд заключи, че в контекста на религиозната традиция голотата на аскетите не може да се счита за неприлична. Съдиите отхвърлиха и аргумента на жалбоподателя, че осигуряването на пари, храна и подслон на Нага Садху е разхищение на ресурси. Те твърдят, че не всяко действие трябва да се оценява от икономическа гледна точка.

Голотата е само физическо състояние, обикновено означаващо разголване на гениталиите или части от тялото. Непристойността е нещо, което възбужда сексуално желание или се счита за срамно и обидно от обществото и културата. Следователно, не всяка голота е неприлична, заявяват от Върховния съд на Непал.

Снимка: Shutterstock