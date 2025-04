Принц Уилям ще отнеме титлите на Хари и Меган, когато стане крал

Британският престолонаследник принц Уилям е решен да отнеме кралските титли на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл, когато наследи трона от баща си, крал Чарлз III, съобщава The Daily Beast, позовавайки се на източник от двореца.

Според информацията, бъдещият крал е дълбоко възмутен от начина, по който Меган използва титлата си „Нейно Кралско Височество“ (HRH) за търговски цели, включително за рекламиране на скъпи продукти от новата ѝ лайфстайл марка As Ever.

„Чарлз може и да търпи това, но Уилям няма да го стори,“ заявява източникът. „Той презира Хари и Меган до дъното на душата си и вярва, че те са предали всичко, за което кралското семейство се бори.“

Причината за поредния кралски скандал стана подписана от Меган подаръчна кошница с домашно ягодово сладко, изпратено до водещата Джейми Кърн Лима след интервю. Картичката гласяла: „С уважение от HRH Херцогинята на Съсекс.“ Кадри с надписа и кошницата бяха показани в самия подкаст.

Meghan Markle proving yet again the DISTAIN she has for Queen Elizabeth, by signing a note with a HRH, something she was not supposed to do after leaving the royal family. Charles needs to stop letting this nonsense go and act. pic.twitter.com/cruue944l3