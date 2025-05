Вижте първи кадри на Дуейн Джонсън в образа на UFC легендата Марк Кер (ВИДЕО)

След години, в които доминираше екшън жанра, Дуейн Джонсън Скалата прави рязък завой към драмата с роля, която вече се определя като най-предизвикателната и емоционално наситена в неговата филмова кариера.

В предстоящия филм „The Smashing Machine“, Джонсън ще влезе в образа на Марк Кер – бивш шампион в ММА и UFC, чийто живот беше разгледан в документалния филм на HBO от 2002 г. Лентата проследява възхода на Кер, но и мрака зад славата – зависимости, лични кризи и бруталността на спорта, на който е посветил живота си.

Във вторник излезе първият трейлър на „The Smashing Machine“, който разкрива и още един ключов сюжетен пласт – бурната връзка между Кер и неговата партньорка, изиграна от Емили Блънт, с която Джонсън вече е работил в „Jungle Cruise“.

„Победата е най-великото чувство на света“, казва Джонсън в ролята на Кер в трейлъра. „40 хиляди души викат за теб. Няма по-силен адреналин от това.“

За да се доближи максимално до физиката и лицето на Кер, Джонсън изглежда използва специални лицеви протези. Трансформацията му е впечатляваща, макар актьорът все още да не е коментирал детайли около подготовката си за ролята.

Кариерата на Марк Кер, известен с прякора "The Smashing Machine", започва в края на 90-те и продължава 12 интензивни години, в които той се превръща в емблема на смесените бойни изкуства.

Ролята е силен драматичен завой за Джонсън, който досега беше по-известен с блокбъстъри като „San Andreas“, „Skyscraper“ и „Fast & Furious“. Но именно това – непознатото и предизвикателното – го е привлякло към проекта.

„Това беше възможност да се разтегна като актьор по начини, по които досега не съм бил тестван“, сподели той пред GQ миналата година. „И да се предизвикам в нова територия.“

Филмът е и режисьорският соло дебют на Бени Сафди (познат от тандема с брат си Джош и хита „Uncut Gems“), който този път застава сам зад камерата. Очакванията към филма са високи, както от страна на публиката, така и на критиците.