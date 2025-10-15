Новини
15 Октомври, 2025 17:59 484 1

През 1987 г. излезе адаптация на романа с Арнолд Шварценегер в главната роля

Римейкът на „Бягащият човек“ по романа на Стивън Кинг излиза през ноември (ВИДЕО) - 1
Снимка: Forum Film BG
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Глен Пауъл препуска през експлозии и куршуми в премиерния трейлър на „Бягащият човек“ – нова екранизация по едноименния роман на Стивън Кинг и римейк на филма от 1987 г. с Арнолд Шварценегер, съобщава ЮПИ.

Филмът ще започне да се излъчва по кината от 14 ноември, пояснява БТА.

В трейлъра Бен Ричардс, изигран от Глен Пауъл, е изправен пред съдбовен избор – да се включи в смъртоносна игра, в която може да спечели огромна награда, стига да оцелее.

„През следващите 30 дни всеки в страната ще се опитва да ме убие“, казва той и добавя: „Това е лудост, нали?“.

Преследването се излъчва на живо по телевизията, докато героят отчаяно се опитва да избяга от убийците, поели по петите му. Въпреки риска, той се включва в играта с надеждата наградата да осигури бъдещето на семейството му.

„Неговата упоритост, инстинкти и неподчинение превръщат Бен в неочакван любимец на зрителите и в заплаха за цялата система“, гласи официалното резюме. „С растящите рейтинги нараства и опасността, а Бен трябва да надхитри не само Ловците, но и цяла нация, жадна за неговия провал“.

В актьорския състав участват още Уилям Мейси, Лий Пейс, Емилия Джоунс, Майкъл Сера, Даниъл Езра, Джейми Лоусън, Колман Доминго и Джош Бролин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Само глупости

    18:48 15.10.2025