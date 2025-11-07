Новини
Пуснаха първия трейлър на биографичния филм за Майкъл Джексън, ето кой влиза в главната роля (ВИДЕО)

7 Ноември, 2025 16:31

Племенникът на Джако - Джаафар Джексън, ще влезе в ролята на Краля на попа

Пуснаха първия трейлър на биографичния филм за Майкъл Джексън, ето кой влиза в главната роля (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Актьорът Майлс Телър предизвика силен отзвук в социалните мрежи, след като първият кадър от предстоящия биографичен филм Michael — посветен на живота на поп идола Майкъл Джексън — бе пуснат официално онлайн. Звездата от Top Gun: Maverick е почти неразпознаваем с новата си визия, включваща удължена коса и протезен грим, предназначен да го доближи максимално до реалния му персонаж.

38-годишният Телър ще се превъплъти в ролята на Джон Бранка — дългогодишния адвокат и мениджър на Майкъл Джексън. Първото изображение от продукцията, публикувано в четвъртък, предизвика вълна от реакции в платформата X (бивш Twitter). „Той изглежда напълно различно!“, написа един от потребителите, докато други го сравниха с фронтмена на група Journey, Стив Пери.

„Перуката на Майлс Телър може да се окаже най-противоречивата част от този филм“, шегува се друг потребител, а трети добавя: „Не мога да повярвам, че са избрали Майлс Телър за ролята на ‘белия Майкъл Джексън’“.

Главната роля обаче се изпълнява от Джаафар Джексън — племенникът на Краля на попа и син на Джърмейн Джексън и Алехандра Женевиев Оазиаза. 29-годишният актьор и певец обяви участието си още през 2023 г., като сподели в Instagram: „Чувствам се смирен и горд, че ще мога да пресъздам историята на чичо ми. До всички фенове по света — ще се видим скоро.“

Сред останалите участници в продукцията са Колман Доминго, който ще изиграе бащата на Майкъл — Джо Джексън, Ниа Лонг в ролята на майката Катрин Джексън, Джесика Сула като сестрата ЛаТоя Джексън, Лоренц Тейт като основателя на Motown Records Бери Гордън, Лора Хариър като музикалната мениджърка Сузан де Пас, и Кат Греъм в ролята на Даяна Рос, съобщава Deadline.

Филмът, продуциран с официалното одобрение на наследниците на Майкъл Джексън, ще проследи не само музикалния му възход — от ранните години с The Jackson Five до превръщането му в глобална икона — но и личните му борби извън сцената. Според официалния синопсис, Michael ще предложи „вътрешен поглед към човека зад легендата и към някои от най-незабравимите му изпълнения“.

Проектът, режисиран от Антоан Фукуа (Training Day, Emancipation), е разработван от няколко години, като продукцията срещна редица забавяния, свързани с избора на актьори и правата върху музиката на Майкъл Джексън.

Първият трейлър на филма бе пуснат този четвъртък след дълго очакване и вече събира милиони гледания онлайн. Премиерата на Michael е насрочена за 24 април 2026 г., като се очаква да бъде едно от най-мащабните кинематографични събития на следващата година.

Майкъл Джексън почина през юни 2009 г. на 50-годишна възраст след сърдечен арест, причинен от свръхдоза медикаменти. Въпреки трагичния край, наследството му остава едно от най-влиятелните в историята на поп музиката, а предстоящият филм има за цел да представи историята му „в цялата ѝ сложност и човечност“, по думите на продуцентите.


