Дъщерята на Бил Гейтс неволно разкри, че баща ѝ има синдром на Аспергер

Фийби Гейтс – 22-годишната студентка в Станфорд и дъщеря на един от най-богатите хора в света – неволно предизвика медиен вихър, след като в ефира на популярния подкаст Call Her Daddy с водеща Алекс Купър сподели, че баща ѝ, Бил Гейтс, страда от синдром на Аспергер.

По време на непринуден разговор за запознанствата и предизвикателството да водиш гадже у дома, когато баща ти е световноизвестен милиардер, Фийби направи изненадващо признание. „Татко е доста социално непохватен. Каза че има, синдром на Аспергер“, заяви тя почти между другото.

Коментарът ѝ предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, тъй като до момента Бил Гейтс никога не е потвърждавал официално такава диагноза. Макар в миналото да е споменавал, че разпознава у себе си черти от аутистичния спектър, това е първото директно споменаване на конкретно медицинско състояние от член на неговото семейство.

Разговорът продължи с анекдоти за трудните моменти, когато Фийби е представяла свои гаджета на баща си. Един от тях включва случая, в който Бил Гейтс мълчаливо закарал дъщеря си и приятеля ѝ на училищен бал, слушайки NPR (Националното обществено радио) в мълчание – „толкова неловко, че чак беше смешно“, признава тя.

