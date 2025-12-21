Първан Симеонов: "Трети март" е нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра

Учредената вчера в Несебър партия "3 март", която декларира подкрепа за президента Румен Радев, прилича на "нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра". Тази теза изрази социологът Първан Симеонов в ефира на bTV. Според него, държавният глава вероятно няма да предприеме политически ходове веднага, а ще изчака по-удобен момент.
Симеонов анализира възможните сценарии за влизането на Радев в реалната партийни битка.
"Радев вероятно има много писти, на които да кацне, ако ще каца, тази е твърде къса за него. Ако съм на Радев, по-скоро бих разполагал по места спящи клетки с що-годе читави хора и бих кацнал малко преди изборите, за да развия бърза, мажоритарна кампания около централизиран образ, без да ми гледат много хората по места", коментира социологът. Той направи аналогия с политическия проект на Симеон Сакскобургготски през 2001 година.
Експертът прогнозира, че президентът няма да действа сега, тъй като страната е в трудно финансово състояние.
"Според социолога обаче изглежда, че президентът сега няма да прави нищо. България просто няма пари сега, харчиха тези, харчиха предните, предстоят трудни периоди", допълни той.
Първан Симеонов очерта мрачна картина на политическия диалог у нас. Според него ГЕРБ се държи като "затворена структура", а лидерът ѝ говори като в "група за взаимно изслушване".
"Либералите говорят само за прасета и тикви - дехуманизация, за бесене, изправяне пред стената. Пеевският лагер е една отделна вселена, живеят в изкуствен свят, останалите са мръшляци. Президентският лагер излъчва ехидност към всички останали", посочи анализаторът и попита риторично как тези групи ще преговарят за управление.
Симеонов направи и бърза калкулация на евентуалното разпределение на силите при нови избори с участието на Радев.
"Представете си един парламент с 500 хил. ГЕРБ, 500 хил. ПП-ДБ и 500 хил. Пеевски, а Радев, да кажем, милион и още към 200 хил. за "Възраждане" МЕЧ и подобни - това прави 80 депутати за Радев и трябва да се договаря. Дали да не изчакам този труден парламент, който трябва да търси пари и оправя ВСС, и да скоча лятото", разсъждава социологът от името на президента.
По отношение на процесите в ДПС, Първан Симеонов прогнозира, че ГЕРБ ще загуби между 100 и 150 хиляди гласа заради "ДПС - Ново начало". Той посъветва Делян Пеевски да спре с агресивния подход.
"Ако Пеевски е разумен човек, ще си работи в собствената ниша и ще спре да дразни, защото нещата до голяма степен се получиха от дразнене", смята експертът.
Симеонов изрази съмнение, че ПП-ДБ ще успеят да спечелят пълно мнозинство, въпреки енергията на младите хора, която той определи като "добрата новина". Той припомни ситуацията от 2020 година, когато "площадът искаше едно, а после победи Слави Трифонов", намеквайки, че сега голямото пространство може да бъде заето от Румен Радев.
