Новини
България »
Първан Симеонов: "Трети март" е нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра

Първан Симеонов: "Трети март" е нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра

21 Декември, 2025 12:32 1 779 36

  • първан симеонов-
  • румен радев-
  • президент

Президентът няма да действа сега, тъй като страната е в трудно финансово състояние

Първан Симеонов: "Трети март" е нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Учредената вчера в Несебър партия "3 март", която декларира подкрепа за президента Румен Радев, прилича на "нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра". Тази теза изрази социологът Първан Симеонов в ефира на bTV. Според него, държавният глава вероятно няма да предприеме политически ходове веднага, а ще изчака по-удобен момент.

Симеонов анализира възможните сценарии за влизането на Радев в реалната партийни битка.

"Радев вероятно има много писти, на които да кацне, ако ще каца, тази е твърде къса за него. Ако съм на Радев, по-скоро бих разполагал по места спящи клетки с що-годе читави хора и бих кацнал малко преди изборите, за да развия бърза, мажоритарна кампания около централизиран образ, без да ми гледат много хората по места", коментира социологът. Той направи аналогия с политическия проект на Симеон Сакскобургготски през 2001 година.

Експертът прогнозира, че президентът няма да действа сега, тъй като страната е в трудно финансово състояние.

"Според социолога обаче изглежда, че президентът сега няма да прави нищо. България просто няма пари сега, харчиха тези, харчиха предните, предстоят трудни периоди", допълни той.

Първан Симеонов очерта мрачна картина на политическия диалог у нас. Според него ГЕРБ се държи като "затворена структура", а лидерът ѝ говори като в "група за взаимно изслушване".

"Либералите говорят само за прасета и тикви - дехуманизация, за бесене, изправяне пред стената. Пеевският лагер е една отделна вселена, живеят в изкуствен свят, останалите са мръшляци. Президентският лагер излъчва ехидност към всички останали", посочи анализаторът и попита риторично как тези групи ще преговарят за управление.

Симеонов направи и бърза калкулация на евентуалното разпределение на силите при нови избори с участието на Радев.

"Представете си един парламент с 500 хил. ГЕРБ, 500 хил. ПП-ДБ и 500 хил. Пеевски, а Радев, да кажем, милион и още към 200 хил. за "Възраждане" МЕЧ и подобни - това прави 80 депутати за Радев и трябва да се договаря. Дали да не изчакам този труден парламент, който трябва да търси пари и оправя ВСС, и да скоча лятото", разсъждава социологът от името на президента.

По отношение на процесите в ДПС, Първан Симеонов прогнозира, че ГЕРБ ще загуби между 100 и 150 хиляди гласа заради "ДПС - Ново начало". Той посъветва Делян Пеевски да спре с агресивния подход.

"Ако Пеевски е разумен човек, ще си работи в собствената ниша и ще спре да дразни, защото нещата до голяма степен се получиха от дразнене", смята експертът.

Симеонов изрази съмнение, че ПП-ДБ ще успеят да спечелят пълно мнозинство, въпреки енергията на младите хора, която той определи като "добрата новина". Той припомни ситуацията от 2020 година, когато "площадът искаше едно, а после победи Слави Трифонов", намеквайки, че сега голямото пространство може да бъде заето от Румен Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-добре

    14 3 Отговор
    Китай да изпрати 15-20 самолетоносача към Венецуела

    12:34 21.12.2025

  • 2 Първане

    25 5 Отговор
    Защо ще взимаме 22 милиарда нови заеми при положение, че се освобождава 70 милиарда резерв на борда? Или вече е изнесен за Дубай и Украйна?

    Коментиран от #21

    12:35 21.12.2025

  • 3 Бонев

    15 2 Отговор
    Навремето и на царя врътнаха този номер с отровния двойник.

    Коментиран от #18

    12:36 21.12.2025

  • 4 Анализатор

    14 3 Отговор
    Да сте чували наскоро новини за Тайван иили Корея? Не сте, няма и да чуете, САЩ се изтеглиха от там.

    12:37 21.12.2025

  • 5 Британия 🇬🇧

    4 18 Отговор
    Да живее 👑 Британската Корона 🇬🇧🇬🇧

    12:37 21.12.2025

  • 6 пеласг

    15 9 Отговор
    Детски анализ, плъзгане по повърхността.
    Че и съвети тръгнало да дава..
    Единствено Бареков прави задълбочени анализи в днешно време.
    То затова е скрит от маскомедиите.

    12:39 21.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    14 7 Отговор
    Тези от 3ти март са егати карикатурите. Направо не е истина.

    Коментиран от #25

    12:39 21.12.2025

  • 8 Червен Първан

    8 3 Отговор
    цялото мое изказване е заради следния мой6642 абзац:

    " ..., а Радев, да кажем, милион ..."😂 Другото е пълнеж!😘

    12:41 21.12.2025

  • 9 Ха ха

    8 4 Отговор
    Трети комунист кажете си истината д а е ба ваш та ма ма комуниска д о л на

    12:42 21.12.2025

  • 10 Първан Симеонов! "една Труженичка от

    17 3 Отговор
    Лъвов мост има Прет
    тенциите че си взел от Нейната вълна и сие залепил за брада!

    12:46 21.12.2025

  • 11 Добре е ,

    8 11 Отговор
    когато кремълските партии у нас се множат, понеже електоратът им не се увеличава, увеличават се само вождовете!

    12:50 21.12.2025

  • 12 Коня Солтуклиева

    3 7 Отговор
    "трети март" по- прилча на проект на Сглобката/герп-ппдб-бат Шиши/

    12:53 21.12.2025

  • 13 Тази сутрин

    6 1 Отговор
    По всички махали носеха на ръка стари врати-отиде прасчо "на кино"

    12:53 21.12.2025

  • 14 хаха

    6 3 Отговор
    По всяка вероятност това Менте е "учредено" с подкрепата на Феномена...

    Особено като се види отразяването на това "събитие" по корумпираните БеГе "медии".

    12:58 21.12.2025

  • 15 Много гадатели ?!.

    12 0 Отговор
    Все пророци ама платени и все дърпат чергата към тия дето дават тяхната песен да е в разваления грамофон………

    12:58 21.12.2025

  • 16 От село

    12 4 Отговор
    Докато тиквите и свинете не влязат в затвора ,пак нищо ще сме.

    13:02 21.12.2025

  • 17 Пича брада

    8 0 Отговор
    Ххххаааа... ХА ха ххааа

    13:04 21.12.2025

  • 18 Глупаво и низостно сравнение

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бонев":

    И от двамата
    Предвид уж анализатори

    13:07 21.12.2025

  • 19 Мишо

    12 1 Отговор
    Този тъпак лизач, защо прави коментари?

    13:08 21.12.2025

  • 20 партии партии

    2 4 Отговор
    Костадинов е Сидеров ДВЕ, Ивелин Велики е Бареков ДВЕ, Росен Миленов е Н. Марков ДВЕ. БСП бе създадена за да е опиум за народът докато умре част от населението знаеща - че е зле преди 1944г. в буржоазна диктатура. БСП е лост на буржоазната диктатура сега, както и горе изброените. Както ОКУПИ-УОЛСТРИЙТ бе за да не дойдат истински разгневените, запълване на нишите със свои хора. ЦРУ разработен психологичен план и стратегия. Опозиция марионетка трябва да внуши, че има кой да се бори: успокойте се! - народе. Така и със СДС, в началото. ДПС служат за чучело и разделение. Путин е опиум за Русия, за да не се събуди народът, и Русия да умре. Костадинов и всички други ви лъжат срещу еврото, докато вече е факт, и нищо не може да се направи. Такава е ролята на опозицията в кавички, да пасува народът мислейки, че има кой да помогне и да го защити. Ако една трета от работниците са от Пакистан и станат български поданици, ще стане, ще станем поне колкото Франция по раждаемост на 1000 души. Чалгата ни превзе за 20 години на 99%, и джендъ..ството ще го направят 99%, и латиницата и английският, и пакистанците.. ВЪПРОС НА ПОКОЛЕНИЯ И ВРЕМЕ..

    13:13 21.12.2025

  • 21 Изнесен?

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Първане":

    Той, този борд може изобщо да не е бил внасян. Нали помниш какво стана със спестяванията на хората през 1997. Сега ще е същото ..с този борд.

    Коментиран от #31

    13:16 21.12.2025

  • 22 Уса

    9 1 Отговор
    А защо отново става трудно?Надуха главите на хората с това фалшиво евро,как щяло да спаси България и българите да станат богати а сега шок,идва по голямата евро мизерия от лева.Дори се говори,как нямало начин това да не станело...Е как ще има начин,като сами си го слагате озад

    13:16 21.12.2025

  • 23 Дика

    5 12 Отговор
    За Радев ще гласуват голяма част от копейките, които в България не са повече от 20-25 процента общо, тъй че за него ще има едни 15 и това ще е. Никаква вълна няма да има за тоя смешник.

    13:20 21.12.2025

  • 24 Ега ти и тъпото

    8 0 Отговор
    Сравнение.
    От много виене по медиите сте изтъркахте.

    13:25 21.12.2025

  • 25 Радеф

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Ма смеси лика прика.Като цяло нищо нестава от нас.
    Вдигам юмрука .ОСТАВКА !!!

    13:27 21.12.2025

  • 26 Реалист

    0 5 Отговор
    ПП-ДБ + Коалицията около Единение ще имат 160 + депутата !
    Това е пътя да изметем мафията, създадена и управлявана по съветски модел.

    Коментиран от #29

    13:30 21.12.2025

  • 27 Според последното проучване

    2 4 Отговор
    На Алфа Рисърч рейтинга на Радев е одобрение 35 процента и неодобрение 34 процента. От януари когато е бил 44 процента се срива на 35. Да не забравяме че Гоце Първанов завърши втория си мандат с одобрение 45 процента а партията му АБВ едвам прескочи 4-процента бариера. После се претопи. Радев няма шанс и на избори ще има колкото ИТН - 1-2 процента -

    С какъв рейтинг дойдоха и си отидоха българските президенти досега

    Според данните на НЦИОМ президентът Желю Желев в началото на своя мандат, през ноември 1990 година, е бил одобряван от 82 на сто от пълнолетните българи, а президентът Петър Стоянов през април 1997 година - от 86 процента. Мандатът на Желев приключва с 25 на сто одобрение, докато този на Петър Стоянов - с 44%.

    При встъпването си в длъжност през февруари 2002 година Георги Първанов е одобряван от 44 на сто от населението - дял, съпоставим с този, с който той приключва втория си мандат - 45%. Георги Първанов е бил одобряван от над две трети от българите в края на първия си мандат.

    Росен Плевнелиев започва своя мандат с 46% одобрение и приключва през 2016 г.с 34%

    13:34 21.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дневници

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Реалист":

    много на този свят.

    13:35 21.12.2025

  • 30 Епа

    2 0 Отговор
    Тоя от де ги сънува тия 500 хил за шиши, той едвам купи 100 хил предния път, а и истинското ДПС също ще влезе. Шиши иска бюлетини и ниска активност иначе нема да влезе никъде

    13:36 21.12.2025

  • 31 Внасян е редовно

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Изнесен?":

    Внесен е, обезпечен е с германски ДКЦ в евро. Дори 6 милиарда са кеш левове от търговските банки в БНБ.

    13:42 21.12.2025

  • 32 за добро или за лошо

    0 1 Отговор
    Доста точен анализ, а и доста учтиво не е търсено задълбочаване в определени теми.

    13:45 21.12.2025

  • 33 Калъчев

    2 0 Отговор
    Тоя очилат пръч започна да досажда с постните си коментари. Страхлива подлога на лошите.

    13:54 21.12.2025

  • 34 Фори

    0 3 Отговор
    Радев е агент на КГБ. Ще чака заповед от Решетников и Митрофановная! Те трябва да му направят партията и да го назначат за водач. Той ще изпълнява чужди нареждания. Не е патриот.

    13:54 21.12.2025

  • 35 Хаха

    0 0 Отговор
    Вчера БТВ и Нова не отразиха изобщо, че се учредява нова партия, Трети Март, за която учредите лите кахаза, че техен неформален лидер е президента на България. Това е обективна журналистика.

    14:04 21.12.2025

  • 36 Факти

    1 0 Отговор
    А ти с и нещо средно между па ра пи тек и ав стра ло пи тек !

    14:08 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове