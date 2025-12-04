Филип Киркоров купи лимитирани маратонки на дъщеря си за над 1300 евро

Певецът Филип Киркоров подари на дъщеря си Алла-Виктория маратонки на стойност над 120 хиляди рубли, съобщи Telegram каналът „Звездач“.

14-годишната млада дама получи маратонки с розови пудели от лимитирана серия, дело на Adidas и американския дизайнер Джереми Скот. Според журналисти, чифтът е струвал 122 000 рубли - около 1 350 евро, според курса от 1 декември.

През октомври Филип Киркоров каза пред Voice, че е забранил на дъщеря си Алла-Виктория да си направи пиърсинг.

„Казвам: „Още не. Докато не осъзнаеш какво е, не.“ Стигнах до това осъзнаване доста късно в живота си и до определена възраст изобщо не го приемах. А после мирогледът ми някак си се промени. Ставаш като хората, с които се мотаеш“, каза певецът.

Киркоров призна, че не е отгледал децата си в „оранжерия“. Казва, че се опитва да прекарва време с дъщеря си и сина си, когато не е на турне. Той внушавал семейни ценности на децата си и им обяснявал кое е правилно и кое грешно.

Артистът отглежда две деца чрез сурогатна майка. Най-голямата му дъщеря, Алла-Виктория, е родена през 2011 г. Синът му, Мартин, е роден през 2012 г.