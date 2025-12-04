Новини
Филип Киркоров купи лимитирани маратонки на дъщеря си за над 1300 евро

4 Декември, 2025 13:15 842 9

14-годишната млада дама получи маратонки с розови пудели от лимитирана серия, дело на Adidas и американския дизайнер Джереми Скот

Певецът Филип Киркоров подари на дъщеря си Алла-Виктория маратонки на стойност над 120 хиляди рубли, съобщи Telegram каналът „Звездач“.

14-годишната млада дама получи маратонки с розови пудели от лимитирана серия, дело на Adidas и американския дизайнер Джереми Скот. Според журналисти, чифтът е струвал 122 000 рубли - около 1 350 евро, според курса от 1 декември.

През октомври Филип Киркоров каза пред Voice, че е забранил на дъщеря си Алла-Виктория да си направи пиърсинг.

„Казвам: „Още не. Докато не осъзнаеш какво е, не.“ Стигнах до това осъзнаване доста късно в живота си и до определена възраст изобщо не го приемах. А после мирогледът ми някак си се промени. Ставаш като хората, с които се мотаеш“, каза певецът.

Киркоров призна, че не е отгледал децата си в „оранжерия“. Казва, че се опитва да прекарва време с дъщеря си и сина си, когато не е на турне. Той внушавал семейни ценности на децата си и им обяснявал кое е правилно и кое грешно.

Артистът отглежда две деца чрез сурогатна майка. Най-голямата му дъщеря, Алла-Виктория, е родена през 2011 г. Синът му, Мартин, е роден през 2012 г.


  • 1 Любопитен

    2 0 Отговор
    Щерка му дали вече е яздила кончето?

    13:18 04.12.2025

  • 2 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Че защо да не спонсорира бизнеса със средствата от спонсорите на неговия бизнес?
    Поне още знае приличен български.

    13:19 04.12.2025

  • 3 бою циганина

    6 0 Отговор
    за внучетата по скъпи работи купувам

    13:19 04.12.2025

  • 4 Пич

    3 1 Отговор
    Пфу !!! Голяма грозотия , но скъпа грозотия !!! За фукня на тези , които са си останали селяндури , макар и с пари !!!

    13:26 04.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    6 0 Отговор
    Браво! Уникална, и3черпателн006раз0вателна, еволюционна, в полза на 40вечеств0то новина.

    13:33 04.12.2025

  • 7 Алъш вериш

    2 0 Отговор
    Като не ги гледаш в оранжерия,купи и маратонки за 50 кинта бе,сиганин

    13:35 04.12.2025

  • 8 Тома

    3 0 Отговор
    Филип е мултимилионер и парите трябва да се харчат докато си жив

    13:49 04.12.2025

  • 9 Поръсен с джоджен

    0 1 Отговор
    1 800 лева
    шшшшшш
    тихичко

    13:54 04.12.2025