Филип Киркоров купи лимитирани маратонки на дъщеря си за над 1300 евро

Певецът Филип Киркоров подари на дъщеря си Алла-Виктория маратонки на стойност над 120 хиляди рубли, съобщи Telegram каналът „Звездач“.
14-годишната млада дама получи маратонки с розови пудели от лимитирана серия, дело на Adidas и американския дизайнер Джереми Скот. Според журналисти, чифтът е струвал 122 000 рубли - около 1 350 евро, според курса от 1 декември.
През октомври Филип Киркоров каза пред Voice, че е забранил на дъщеря си Алла-Виктория да си направи пиърсинг.
„Казвам: „Още не. Докато не осъзнаеш какво е, не.“ Стигнах до това осъзнаване доста късно в живота си и до определена възраст изобщо не го приемах. А после мирогледът ми някак си се промени. Ставаш като хората, с които се мотаеш“, каза певецът.
Киркоров призна, че не е отгледал децата си в „оранжерия“. Казва, че се опитва да прекарва време с дъщеря си и сина си, когато не е на турне. Той внушавал семейни ценности на децата си и им обяснявал кое е правилно и кое грешно.
Артистът отглежда две деца чрез сурогатна майка. Най-голямата му дъщеря, Алла-Виктория, е родена през 2011 г. Синът му, Мартин, е роден през 2012 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
13:18 04.12.2025
2 Хипотетично
Поне още знае приличен български.
13:19 04.12.2025
3 бою циганина
13:19 04.12.2025
4 Пич
13:26 04.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
13:33 04.12.2025
7 Алъш вериш
13:35 04.12.2025
8 Тома
13:49 04.12.2025
9 Поръсен с джоджен
шшшшшш
тихичко
13:54 04.12.2025