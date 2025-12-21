Новини
Благовеста Бонбонова претърпяла инсулт на 17-годишина възраст

21 Декември, 2025 11:18

  • благовеста бонбонова-
  • инсулт

Бонбонова разказва за тежкия и дълъг период на възстановяване

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Участничката в "Ергенът" Благовеста Бонбонова излезе с признание, че преди 18 години е преживяла инцидент, който за малко не ѝ е коствал живота и се променя завинаги:

"Бях на 17. Животът беше пълен с мечти, смях, музика... И после - тишина. Инсулт. С една дума всичко се промени. Тялото ми спря. Сърцето ми обаче не се предаде", пише тя в Instagram.

Снимка: Инстаграм



Бонбонова разказва за тежкия и дълъг период на възстановяване:

"Хората виждат фасадата - визия, участие, характер. Но това, което не се вижда, е сърцето, което се е борило... И духът ми, който никога не легна, дори когато тялото не можеше да стане", споделя тя.

"Светлината винаги се връща. Понякога тихо. Понякога с гръм. Но винаги навреме", отбелязва тя "18-ия рожден ден" на втория си живот.

Снимка: Инстаграм


Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Лекарски колегиум

    12 7 Отговор
    - Колеги, има ли вероятност това да е от огромно напъване, след постъпило стабилно тяло с голям диаметър в неопределеното за това място?

    Коментиран от #5, #9

    11:22 21.12.2025

  • 2 2222

    13 3 Отговор
    Като смесиш дрога с алкохол - така става.

    11:22 21.12.2025

  • 3 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Това нещо от къде изпълзя рано-рано?

    11:22 21.12.2025

  • 4 Ко речи?

    5 2 Отговор
    Вероятно има предвид инцест?

    11:24 21.12.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лекарски колегиум":

    Пълни глупости! Жената е създадена да ражда! Бебето е далеч по-голямо от това, което си мислиш. И жените, дори на 14 не получават инсулт по време на раждане. В нейния случай е почти сигурно наркотици + алкохол.

    Коментиран от #14, #16

    11:27 21.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факти

    2 0 Отговор
    Очевидно пораженията са много тежки и трайно необратими. Практически фатални!

    11:28 21.12.2025

  • 8 Гонзовица

    0 1 Отговор
    Много мило

    11:29 21.12.2025

  • 9 Има ни пак

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лекарски колегиум":

    Жените нямат нищо против и страх от постъпването на подобни стабилни тела на съответните места. Така че очевидно не е това причината за инсулта. По скоро подобни симптоми и неразположения биха се облекчили с доброволни и желани интервенции.

    Коментиран от #13

    11:29 21.12.2025

  • 10 Колегията на мистиците

    4 0 Отговор
    Как се пука, това което го няма?

    Коментиран от #17

    11:31 21.12.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Цялото прогресивно човечество се вълнува за внучето на дедо Бонбон.🦧🥳🤣🖕

    11:32 21.12.2025

  • 12 Лаборант

    3 0 Отговор
    Не е инсулт. Много токсикози наподобяват неврологични симптоми на инсулт. Дайте скенер да видим сянката на кръвоизлива.

    11:32 21.12.2025

  • 13 Такива

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има ни пак":

    Ви обичам! Ококомуш жени! Страх да нямате от нищо!

    11:33 21.12.2025

  • 14 Компетенти

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    "Неопределено" не ти направи впечатление, нали?

    Коментиран от #18

    11:34 21.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Учениците не пускат вейповете и всеки ден идват линейки в училището до заведението ми.

    11:34 21.12.2025

  • 16 Втори шанс

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    Прочети пак, и коментирай пак! За толкова очевадно нещо жокери няма да ти давам.

    11:34 21.12.2025

  • 17 Квантов физик

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Колегията на мистиците":

    В момента в който нахендриш нещо, то започва да съществува!

    11:36 21.12.2025

  • 18 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Компетенти":

    Пак си мислиш глупости. "Неопределено" ще получи разкъсване на кръглия мускул, а не инсулт!

    11:38 21.12.2025

  • 19 Винкело

    5 0 Отговор
    Брейиии... какви ли глупости не си измислят кифлите, само за да си самовнушат, че пак празнуват 18-тия си рожден ден.

    11:44 21.12.2025

  • 20 Все тая

    2 0 Отговор
    ОтидЕ и мозъчната клетка 🤣

    12:00 21.12.2025

  • 21 ........

    0 0 Отговор
    Покъртително .Бъди жива и здрава и обичана !

    12:07 21.12.2025

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Дефлорацията инсулт ли му казваха?

    12:15 21.12.2025