Благовеста Бонбонова претърпяла инсулт на 17-годишина възраст

Участничката в "Ергенът" Благовеста Бонбонова излезе с признание, че преди 18 години е преживяла инцидент, който за малко не ѝ е коствал живота и се променя завинаги:
"Бях на 17. Животът беше пълен с мечти, смях, музика... И после - тишина. Инсулт. С една дума всичко се промени. Тялото ми спря. Сърцето ми обаче не се предаде", пише тя в Instagram.
Бонбонова разказва за тежкия и дълъг период на възстановяване:
"Хората виждат фасадата - визия, участие, характер. Но това, което не се вижда, е сърцето, което се е борило... И духът ми, който никога не легна, дори когато тялото не можеше да стане", споделя тя.
"Светлината винаги се връща. Понякога тихо. Понякога с гръм. Но винаги навреме", отбелязва тя "18-ия рожден ден" на втория си живот.
