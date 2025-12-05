Дъщерята на Джак Никълсън показа баща си след година от последната му показана снимка заедно

Новини
5 Декември, 2025 14:44 865 1

Тя сподели публикация за Деня на благодарността (27 ноември) със семейството си на страницата си в Instagram

Дъщерята на холивудския актьор Джак Никълсън, Лорейн, публикува първата снимка на 88-годишния си баща от близо година. Тя сподели публикация за Деня на благодарността (27 ноември) със семейството си на страницата си в Instagram.

„Ноември, който ще се запомни“, написа тя под фотогалерията.

На една от снимките звездата от „Полет над кукувиче гнездо“ се усмихва до Лорейн и сина му, актьора Рей Никълсън.

Лорейн и Рей са родени от разпадналия се брак на Никълсън с Ребека Брусард.

Никълсън има и други пораснали деца: 61-годишната Дженифър Никълсън, 54-годишният Кейлъб Годард, 43-годишната Хъни Холман и 31-годишната Теса Гурин.

През август се появиха подробности за нападение от най-големия внук на актьора Джак Никълсън, Шон, над приятелката му Елизабет Лоулър.

28-годишната Лоулър се съгласил да се срещне с 29-годишния Никълсън след изписването му от център за рехабилитация на наркозависими. Твърди се, че той е искал да възобнови приятелството си с бившата си партньорка година след раздялата им.


