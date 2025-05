Музикална икона от 90-те почина при пожар в дома си (ВИДЕО)

Джил Собул – емблематичната американска певица и композитор, известна с хитовете „I Kissed a Girl“ и „Supermodel“ от 90-те, е починала на 66-годишна възраст. Информацията бе потвърдена от нейния пиар екип, който съобщи, че изпълнителката е загинала при пожар в дома си в ранните часове на четвъртък.

Джил Собул, родом от Денвър, Колорадо, остави ярка следа в музиката, като именно „I Kissed a Girl“ от едноименния ѝ албум от 1995 г. става първата песен с открита LGBTQ+ тематика, която влиза в Топ 20 на Billboard. Макар често свързвана с по-късния едноименен хит на Кейти Пери, оригиналната песен на Собул остава културно значима и новаторска за времето си.

Другият ѝ разпознаваем сингъл, „Supermodel“, също от албума Jill Sobule, става особено популярен след като е включен в тийн култовата комедия Clueless от 1995 г. Песента отваря пътя на Собул към по-широката публика и утвърждава присъствието ѝ в мейнстрийма.

„Тя беше истинска стихия и защитник на човешките права, чието творчество е част от културната тъкан на нашето време“, каза мениджърът ѝ Джон Портър. „Надяваме се, че музиката ѝ, споменът и наследството ѝ ще продължат да вдъхновяват.“

Кариерата на Джил Собул се простира в повече от три десетилетия. Дебютира през 1990 г. с албума Things Here are Different, продуциран от рок легендата Тод Ръндгрен. Една от запомнящите се песни от него е „Too Cool to Fall in Love“. През годините тя издава общо 12 албума, като в текстовете ѝ често се засягат важни социални теми – от смъртното наказание и хранителните разстройства до идентичността и равенството.

Собул е делила сцена с имена като Нийл Йънг, Синди Лоупър и Том Морело. През 2009 г. издава седмия си албум California Years, след който си взема дълга пауза. Завръща се през 2018 г. с албума Nostalgia Kills, който се оказва и последният ѝ.

„Бях си сама саботьорка“, споделя тя с усмивка пред Billboard през 2018 г. „Но после отново се влюбих в музиката – в писането, в слушането, в първичния импулс, който ме накара да започна.“

Нейният уебсайт показва, че тя е имала планирани концерти този уикенд в Колорадо, както и редица други изяви през лятото и есента в САЩ. За съжаление, съдбата прекъсна тези планове внезапно.

Очаква се по-късно тази година да се състои официална церемония в памет на Джил Собул.