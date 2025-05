Том Ханкс и Рита Уилсън отбелязаха 37 години от сватбата си (СНИМКИ)

Том Ханкс и Рита Уилсън отбелязваха 37 години от своя брак – любовна история, устояла на изпитанията на времето, славата и личните трудности. Двойката, и двамата на 68 години, отпразнува годишнината си с мил жест към феновете: споделиха топли снимки от общата си почивка и си размениха трогателни послания в социалните мрежи.

Ханкс публикува плажно селфи, с надпис: „37 години женени. Днес! Обичам те, госпожо. – Г-н THanks“, в типичния си сърдечен и закачлив стил.

Уилсън не остана по-назад – тя публикува трогателна снимка, на която двамата са прегърнати, а надписът ѝ гласеше: „Честита 37-а годишнина, любов моя!!!“, придружен от цветна палитра сърчица.

Историята на двамата започва през 1981 г. на снимачната площадка на ситкома Bosom Buddies, където се срещат за пръв път. По онова време Ханкс все още е женен за първата си съпруга Саманта Луис, с която има две деца – Колин на 46г. и Елизабет на 41г..

Съдбата отново ги събира през 1985 г. по време на снимките на филма Volunteers, а малко след това връзката им прераства в романтична. Появяват се заедно за пръв път на червения килим през 1986 г. на премиерата на The Three Amigos, а през 1988 г. сключват брак. Оттогава споделят не само любовта, но и семейството – имат двама сина: Чет (34) и Труман (29).

#OnThisDay April 30, #1988 Tom Hanks & Rita Wilson were married pic.twitter.com/T5e5NacToe — Back To The 80s (@back21980s) April 30, 2025

През годините двойката неведнъж е споделяла обща сцена. Сред най-запомнящите им се роли са тези в романтичната класика Sleepless in Seattle (1993), музикалната комедия That Thing You Do! (1996), както и в най-новия проект на Уес Андерсън – Asteroid City (2023).

Тяхното сътрудничество се простира и зад камера – чрез продукционната компания на Уилсън Playtone, двамата стоят зад големи заглавия като франчайза My Big Fat Greek Wedding и двата филма от поредицата Mamma Mia!.