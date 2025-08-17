Сашо Кадиев и Ивелина Чоева празнуват 1 година от сватбата си днес (СНИМКИ)

Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев и съпругата му Ивелина отпразнуваха първата годишнина от сватбата си. По този повод двамата споделиха в социалните мрежи серия от снимки и спомени от специалния ден, който ги събра в едно семейство.

„1 година семейство Кадиеви", написа Сашо в емоционалната си публикация, която бързо събра десетки поздравления и пожелания за още много щастливи години заедно.

Снимка: Instagram

На кадрите се вижда колко незабравим и изпълнен с радост е бил техният сватбен ден – усмивки, щастливи сълзи и неподправени емоции. Ивелина е била като истинска принцеса в изящната си бяла рокля, подчертаваща нейната женственост и елегантност, а Сашо е изглеждал стилно и впечатляващо в класическия си костюм.

Сватбата им, събрала близки и приятели, беше сред най-важните моменти в живота на двойката. И днес, година по-късно, двамата не крият, че любовта им е още по-силна.