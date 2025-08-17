Новини
Любопитно »
Сашо Кадиев и Ивелина Чоева празнуват 1 година от сватбата си днес (СНИМКИ)

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева празнуват 1 година от сватбата си днес (СНИМКИ)

17 Август, 2025 15:32 1 024 20

  • сашо кадиев-
  • ивелина чоева-
  • годишнина от сватбата

„1 година семейство Кадиеви", написа актьорът в емоционалната си публикация

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева празнуват 1 година от сватбата си днес (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев и съпругата му Ивелина отпразнуваха първата годишнина от сватбата си. По този повод двамата споделиха в социалните мрежи серия от снимки и спомени от специалния ден, който ги събра в едно семейство.

„1 година семейство Кадиеви", написа Сашо в емоционалната си публикация, която бързо събра десетки поздравления и пожелания за още много щастливи години заедно.

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева празнуват 1 година от сватбата си днес (СНИМКИ)
Снимка: Instagram

На кадрите се вижда колко незабравим и изпълнен с радост е бил техният сватбен ден – усмивки, щастливи сълзи и неподправени емоции. Ивелина е била като истинска принцеса в изящната си бяла рокля, подчертаваща нейната женственост и елегантност, а Сашо е изглеждал стилно и впечатляващо в класическия си костюм.

Сватбата им, събрала близки и приятели, беше сред най-важните моменти в живота на двойката. И днес, година по-късно, двамата не крият, че любовта им е още по-силна.



Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смотани факти

    25 0 Отговор
    Тази новина важна ли е за българските граждани? Да се отрази и по телевизиите.

    Коментиран от #15

    15:34 17.08.2025

  • 2 ТААА НАПРАУ КЪТ ДУНУЗАВЪР ЗЕЕ...

    13 0 Отговор
    ША ИЗПАПКА ДЕСЕТ КЪТУ САШКУ ЗА 5 МИНУТИ....

    15:38 17.08.2025

  • 3 Кокаляне

    18 0 Отговор
    Близките на това момче трябва да му помогнат. Те знаят за какво става на въпрос.

    15:39 17.08.2025

  • 4 Хамалин

    12 0 Отговор
    Колеги, ако сте приключили с обяда, предлагам да местим!

    15:40 17.08.2025

  • 5 чудя се

    20 0 Отговор
    Важно ли е за читателите на сайта, че силно окосмения албански наследник празнувал поредно семейно тържество с поредната си жена.

    Коментиран от #13

    15:40 17.08.2025

  • 6 два пора на стобора

    14 0 Отговор
    отврат , сиганска работа .

    15:40 17.08.2025

  • 7 гост

    15 1 Отговор
    Сноби...взеха да идват малко в повече,където и да погледнеш Сашко Мамин и Сие..все едно няма други кадърни да застанат пред камерите...Но момичета и момчета,да не забравяме че ТУКА Е ТАКА.....

    15:42 17.08.2025

  • 8 Алф

    14 0 Отговор
    Тоя унуфри,ако нямаше пари щеше да е виждал жена само на календарче.

    15:45 17.08.2025

  • 9 аман

    15 0 Отговор
    Този лигав некадърник и майка му трябва непрекъснато да ни напомнят за съществуването си. Пуснеш телевизора - хоп, изкочи Сашко, който се криви и дърдори нещо несвързано, превключиш канала - майка му, като истински капацитет по всичко е в някое жури и се изказва компетентно... То няма такава досада, А бе, дайте да им съберем някой лев само и само да се разкарат от погледа ни.

    15:47 17.08.2025

  • 10 Бракувани

    8 0 Отговор
    Кво стана с първата жена, къде я затриха булката ?

    15:49 17.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ПА ТЕЗИ МНОГО ИЗКАРАХА,БЕ!

    15:53 17.08.2025

  • 13 Потентен

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "чудя се":

    Ааа, щом е окосмен, значи е потентен. Но това е важно само за булката. За нас не е важен ,но за протурската Битиви и важно да му прави реклама в интернет, защото работи за тях

    15:53 17.08.2025

  • 14 много озъбена таз булица

    7 0 Отговор
    не се знае след колко години ще му тегли дузпата

    15:55 17.08.2025

  • 15 Тази новина важна е за

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смотани факти":

    писарката
    била е заедно

    15:56 17.08.2025

  • 16 Малцинствата

    6 0 Отговор
    Малцинствата в Битиви-то много обичат да се женят по два , че и по три пъти . Туркинчето Бесте Сабри, арменечето, назначено с връзките на мамамн и то втори път се бракува, Наталито ще ражда от политическия спонсор. Те не познават недоимъка на на провинциалните роби , които могат само да бленуват за сватба или за второ дете.

    16:08 17.08.2025

  • 17 123456

    1 0 Отговор
    значи скоро ще я сменя ....

    16:16 17.08.2025

  • 18 Ама много ГОЛЯМ

    2 0 Отговор
    ...П. Р. А. З...


    ЕГАТИ...

    16:23 17.08.2025

  • 19 123456789

    3 0 Отговор
    оня ден отворих една стара консерва скумрия в собствен сос - и оттам па изкочи лигав Сашко

    16:23 17.08.2025

  • 20 Жалкия ненормалник с тъпотиите си

    2 0 Отговор
    Кифла та ти още ли си търси други за да по свършат от твоята работа

    16:54 17.08.2025