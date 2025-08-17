Сашо Кадиев и Ивелина Чоева празнуват 1 година от сватбата си днес (СНИМКИ)

Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев и съпругата му Ивелина отпразнуваха първата годишнина от сватбата си. По този повод двамата споделиха в социалните мрежи серия от снимки и спомени от специалния ден, който ги събра в едно семейство.
„1 година семейство Кадиеви", написа Сашо в емоционалната си публикация, която бързо събра десетки поздравления и пожелания за още много щастливи години заедно.
На кадрите се вижда колко незабравим и изпълнен с радост е бил техният сватбен ден – усмивки, щастливи сълзи и неподправени емоции. Ивелина е била като истинска принцеса в изящната си бяла рокля, подчертаваща нейната женственост и елегантност, а Сашо е изглеждал стилно и впечатляващо в класическия си костюм.
Сватбата им, събрала близки и приятели, беше сред най-важните моменти в живота на двойката. И днес, година по-късно, двамата не крият, че любовта им е още по-силна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смотани факти
Коментиран от #15
15:34 17.08.2025
2 ТААА НАПРАУ КЪТ ДУНУЗАВЪР ЗЕЕ...
15:38 17.08.2025
3 Кокаляне
15:39 17.08.2025
4 Хамалин
15:40 17.08.2025
5 чудя се
Коментиран от #13
15:40 17.08.2025
6 два пора на стобора
15:40 17.08.2025
7 гост
15:42 17.08.2025
8 Алф
15:45 17.08.2025
9 аман
15:47 17.08.2025
10 Бракувани
15:49 17.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Боруна Лом
15:53 17.08.2025
13 Потентен
До коментар #5 от "чудя се":Ааа, щом е окосмен, значи е потентен. Но това е важно само за булката. За нас не е важен ,но за протурската Битиви и важно да му прави реклама в интернет, защото работи за тях
15:53 17.08.2025
14 много озъбена таз булица
15:55 17.08.2025
15 Тази новина важна е за
До коментар #1 от "Смотани факти":писарката
била е заедно
15:56 17.08.2025
16 Малцинствата
16:08 17.08.2025
17 123456
16:16 17.08.2025
18 Ама много ГОЛЯМ
ЕГАТИ...
16:23 17.08.2025
19 123456789
16:23 17.08.2025
20 Жалкия ненормалник с тъпотиите си
16:54 17.08.2025