Елън Дедженеръс и Порша де Роси празнуват 17 години брак

„Порша, обичам те все повече всеки ден. Най-добрият ден в живота ми“, написа Дедженеръс в Instagram към кадри от интимната им сватба през 2008 г., пише tialoto.bg.

За да отбележат своята 17-а годишнина, Елън сподели клип от своето шоу, на който е запечатан денят, в който тя и де Роси си казват “Да”.

На видеото 67-годишната Дедженеръс и 52-годишната де Роси посрещат приятели и членове на семейството си в дома си в Лос Анджелис, докато подреждат цветя за големия ден.

За церемонията двете носят тоалети по поръчка на Zac Posen. Дедженеръс е избрала елегантен, изцяло бял костюм, а де Роси е в нежна сватбена рокля от тюл.

Във видеото от сватбата се виждат салфетки с монограми от инициалите на двете дами както и моментът, в който режат тортата си, многоетажна с розови и лилави цветя. След това двете се наслаждават на изпълнение от певеца Джошуа Радин.

Сватбата е била толкова интимна, че на нея са присъствали само 19 гости.

Няколко месеца след като сключват брак, де Роси сподели пред списание People, че животът ѝ се е развил по „прекрасен“ начин, откакто е предприела тази важна стъпка. Тя сподели, че е придобила увереността да „живее честен, открит живот“ и че се чувства по-сигурна.

„Бракът е различен начин да бъдем заедно. Има спокойствие и чувство за заедност, което просто не сме имали преди. И дори не осъзнавах, че това ще се промени толкова много, но е толкова прекрасно.”

Въпреки забраните в някои държави, двете намират начин да станат семейство по законен път.

„Това е законно и е реално, така че има тази формалност, която го прави много валидно. Мисля, че емоциите, които съпътстваха това като хомосексуална жена, ме изненадаха - че щях да бъда толкова облекчена, ако майка ми присъства на церемонията, за да благослови съюза и да нарече Елън своя снаха.“, сподели още де Роси.

Последната си годишнина двойката посрещна в година на големи промени, тъй като отскоро те се преместиха в британската провинция Котсуолдс.

„Много е красиво“, обясни 67-годишната Елън на събитие на 20 юли, според BBC.

„Просто не сме свикнали да виждаме такава красота. Селата, градовете и архитектурата – всичко, което виждате, е очарователно и е просто по-прост начин на живот.

Чисто е. Всичко тук е просто по-добро – начинът, по който се отнасят с животните, хората са учтиви. Просто ми харесва тук.“, сподели Елън.