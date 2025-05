Крал Чарлз III и съпругата му Камила разкриха официалните си портрети (ВИДЕО)

На 6 май 2025 г., по случай втората годишнина от коронацията си, крал Чарлз III и кралица Камила официално представиха своите коронационни портрети в Националната галерия в Лондон. Тези произведения на изкуството, създадени от утвърдени британски художници, се вписват в традицията на кралските портрети, датираща от над 400 години.

Художникът Питър Куфелд, дългогодишен сътрудник на кралското семейство, е автор на портрета на краля. Картината изобразява Чарлз III в Тронната зала на двореца Сейнт Джеймс, облечен в червената си коронационна мантия и военноморска униформа, с Имперската държавна корона, поставена на маса до него. Портретът е резултат от пет сесии, проведени в периода от 2023 до 2025 г., включително по време на лечението на краля от диагностицирано онкологично заболяване през 2024 г.

Кралица Камила избра художника Пол Бени за своя официален портрет. Картината я представя в градинската стая на Кларънс Хаус, облечена в слонова кост коронационна рокля, проектирана от Брус Олдфийлд, с бродирани златни и сребърни флорални мотиви. На главата ѝ е короната на кралица Мери, а до нея е поставена пурпурната ѝ мантия. Бени работи по портрета в продължение на почти година, провеждайки шест сесии с кралицата-консорт. Той споделя, че по време на работата си с нея са имали "много часове на завладяващи и понякога забавни разговори".

On the second anniversary of Their Majesties’ Coronation, two commissioned Coronation State Portraits of King Charles III and Queen Camilla have been unveiled in the Central Hall at the National Gallery.



